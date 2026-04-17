DXC renforce son leadership en services de conseil et d'ingénierie pour stimuler une croissance générée par l'IA

ASHBURN, Virginie, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), le partenaire technologique et d'innovation des entreprises, annonce aujourd'hui la nomination de nouveaux dirigeants et des mises à jour organisationnelles au sein de son activité Consulting & Engineering Services (CES) pour renforcer sa capacité à aider les entreprises à traduire l'ambition en exécution dans le domaine de l'IA. Les mises à jour réunissent le conseil intégré et l'exécution pilotée par des partenaires, soutenus par un écosystème d'IA plus fort et un bilan éprouvé de performances à l'échelle.

DXC Expands Consulting & Engineering Services Leadership to Scale AI-led Growth

À mesure que les entreprises dépassent le stade des projets pilotes pour passer à la production à grande échelle, la demande pour une expertise en conseil et en partenariat s'intensifie, mais nombre d'entre elles peinent encore à traduire leur ambition en résultats concrets à l'échelle de l'organisation. Pour relever ce défi, DXC renforce la branche CES en réunissant des leaders aguerris et en stimulant son écosystème pour favoriser la co-innovation et la croissance pilotée par les partenaires, permettant ainsi aux clients de passer plus rapidement de la stratégie à l'impact dans des environnements complexes et multifournisseurs et dans des secteurs clés tels que l'automobile et la fabrication, la banque, l'assurance, le secteur public et les compagnies aériennes.

« CES évolue pour relever les défis d'aujourd'hui, alors que nous constatons une accélération de la demande pour une transformation basée sur le conseil et une collaboration approfondie dans notre écosystème de partenaires stratégiques », déclare Ramnath Venkataraman, président, Consulting & Engineering Services, DXC Technology. « Nous réunissons des dirigeants expérimentés pour renforcer notre capacité à aider nos clients à mettre en œuvre des programmes de transformation plus complexes et à obtenir des résultats qui stimulent la croissance. »

Pour faire avancer cette orientation stratégique, DXC consolide ses capacités en matière de conseil et de partenariat, avec un nouveau leadership axé sur l'accélération de l'impact dans les domaines clés :

Dan Albright a rejoint DXC pour diriger AdvisoryX, son groupe de consultation et de conseil visant à aider les entreprises à traduire l'ambition de l'IA en exécution. AdvisoryX associe le conseil stratégique à la fourniture de capacités d'ingénierie pour aider les clients à rendre l'IA opérationnelle, à moderniser les systèmes centraux et à obtenir des résultats commerciaux mesurables. Albright possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du conseil. Il a récemment occupé le poste de président de division et de responsable mondial du conseil chez NTT DATA Services.

a rejoint DXC pour diriger AdvisoryX, son groupe de consultation et de conseil visant à aider les entreprises à traduire l'ambition de l'IA en exécution. AdvisoryX associe le conseil stratégique à la fourniture de capacités d'ingénierie pour aider les clients à rendre l'IA opérationnelle, à moderniser les systèmes centraux et à obtenir des résultats commerciaux mesurables. Albright possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du conseil. Il a récemment occupé le poste de président de division et de responsable mondial du conseil chez NTT DATA Services. Srinivas Sai Nidadhavolu a été nommé responsable mondial des applications d'entreprise. À ce titre, il dirigera la stratégie de mise sur le marché et renforcera les partenariats avec les écosystèmes afin de soutenir la croissance axée sur les clients. Il possède près de trente ans d'expérience dans la direction de programmes de transformation d'entreprises à l'échelle mondiale, et a récemment occupé le poste de responsable mondial de SAP chez Wipro.

a été nommé responsable mondial des applications d'entreprise. À ce titre, il dirigera la stratégie de mise sur le marché et renforcera les partenariats avec les écosystèmes afin de soutenir la croissance axée sur les clients. Il possède près de trente ans d'expérience dans la direction de programmes de transformation d'entreprises à l'échelle mondiale, et a récemment occupé le poste de responsable mondial de SAP chez Wipro. Avec pour mission d'accélérer l'écosystème IA de l'entreprise, Stan Clark occupera le poste de responsable des partenariats et de la croissance de l'IA de prochaine génération. Clark apporte plus de vingt ans d'expérience dans la mise en place et l'extension d'écosystèmes de partenariat d'entreprise, au sein d'intégrateurs de systèmes mondiaux, d'hyperscalers et d'éditeurs de logiciels indépendants. À ce poste, il sera l'architecte du modèle de partenaire d'IA de nouvelle génération de DXC, favorisant la co-innovation, l'exécution conjointe de la mise sur le marché et la croissance fournie par les partenaires dans l'écosystème stratégique de l'IA de DXC. Clark a dernièrement occupé le poste de président des écosystèmes et des marchés chez Cosmo Tech, où il a mis en place l'écosystème mondial de partenaires de l'entreprise et a mené des engagements stratégiques avec des GSI et des entreprises clientes de premier plan.

Ensemble, ces dirigeants, qui rendent compte à Ramnath Venkataraman, renforcent la capacité de DXC à consolider son écosystème d'IA en alignant les capacités de conseil et de partenariat stratégique, en aidant les clients à passer plus rapidement de la stratégie à l'exécution et à accélérer l'impact. Cette approche permettra à DXC de mettre à l'échelle des capacités d'IA reproductibles et pilotées par des partenaires dans tous les secteurs et de soutenir des programmes de transformation plus vastes et plus complexes.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS : Ashley Houk-Temple, relations avec les médias, [email protected]

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