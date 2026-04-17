DXC amplía su liderazgo en servicios de consultoría e ingeniería para ampliar el crecimiento impulsado por la IA

ASHBURN, Virginia, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy designaciones en el equipo de liderazgo y actualizaciones organizativas dentro de su negocio de Servicios de Consultoría e Ingeniería (CES, por sus siglas en inglés), para fortalecer su capacidad de ayudar a empresas a nivel mundial a pasar de la ambición de la IA a la ejecución. Estas actualizaciones combinan asesoría integrada con ejecución liderada por socios, respaldadas por un ecosistema de IA más sólido y un historial de resultados a gran escala.

DXC Expands Consulting & Engineering Services Leadership to Scale AI-led Growth

A medida que las organizaciones avanzan más allá de los proyectos piloto hacia la producción a gran escala, aumenta cada vez más la demanda de asesoría y experiencia de socios; sin embargo, muchas aún tienen dificultades para convertir la ambición en resultados a nivel empresarial. En respuesta, DXC está reforzando CES al reunir líderes de probada trayectoria y hacer avanzar su ecosistema para impulsar la innovación conjunta y el crecimiento liderado por socios, lo que permite a los clientes pasar de forma más rápida de la estrategia al impacto en entornos complejos y con múltiples proveedores, así como en sectores clave como el automotriz y la fabricación, la banca, los seguros, el sector público y las aerolíneas.

"CES está evolucionando para adaptarse a las circunstancias, ya que vemos una demanda acelerada en la transformación liderada por asesores y una colaboración más profunda en todo nuestro ecosistema de socios estratégicos", comentó Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC Technology. "Estamos reuniendo a líderes de probada trayectoria con un historial de resultados a gran escala para fortalecer nuestra capacidad de ayudar a los clientes a emprender programas de transformación más complejos y ofrecer resultados que impulsen el crecimiento".

Para impulsar esta dirección estratégica, DXC está reforzando sus capacidades en materia de consultoría y alianzas, con un nuevo liderazgo centrado en acelerar el impacto en áreas clave:

Dan Albright se ha unido a DXC para dirigir AdvisoryX, su grupo de consultoría y asesoría centrado en ayudar a las empresas a pasar de la ambición de la IA a la ejecución. AdvisoryX combina la asesoría estratégica con la ejecución de proyectos de ingeniería para ayudar a los clientes a poner en marcha la IA, modernizar los sistemas centrales e impulsar resultados empresariales medibles. Albright aporta más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo en consultoría y ocupó recientemente el cargo de presidente de División y director global de Consultoría en NTT DATA Services.

se ha unido a DXC para dirigir AdvisoryX, su grupo de consultoría y asesoría centrado en ayudar a las empresas a pasar de la ambición de la IA a la ejecución. AdvisoryX combina la asesoría estratégica con la ejecución de proyectos de ingeniería para ayudar a los clientes a poner en marcha la IA, modernizar los sistemas centrales e impulsar resultados empresariales medibles. Albright aporta más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo en consultoría y ocupó recientemente el cargo de presidente de División y director global de Consultoría en NTT DATA Services. Srinivas Sai Nidadhavolu ha sido designado para dirigir las aplicaciones empresariales a nivel mundial. En este cargo, impulsará la estrategia de comercialización y fortalecerá las alianzas con el ecosistema para respaldar un crecimiento centrado en el cliente. Aporta casi tres décadas de experiencia liderando programas de transformación empresarial a nivel mundial y más recientemente se desempeñó como líder mundial de SAP en Wipro.

ha sido designado para dirigir las aplicaciones empresariales a nivel mundial. En este cargo, impulsará la estrategia de comercialización y fortalecerá las alianzas con el ecosistema para respaldar un crecimiento centrado en el cliente. Aporta casi tres décadas de experiencia liderando programas de transformación empresarial a nivel mundial y más recientemente se desempeñó como líder mundial de SAP en Wipro. Para acelerar su ecosistema de IA, Stan Clark se desempeñará como líder de Asociaciones y Crecimiento de IA de Próxima Generación. Clark aporta más de dos décadas de experiencia en crear y escalar ecosistemas de colaboración empresarial desde cero, al haber trabajado con integradores de sistemas globales, proveedores de servicios en la nube a gran escala y proveedores de software independientes. En este cargo, diseñará el modelo de socios de IA de próxima generación de DXC, con lo que impulsará la coinnovación, la ejecución conjunta de la estrategia de comercialización y el crecimiento generado por los socios en todo el panorama estratégico de IA de DXC. Más recientemente, Clark ocupó el cargo de presidente de Ecosistemas y Mercados en Cosmo Tech, en el que construyó el ecosistema mundial de socios de la empresa y lideró proyectos estratégicos con los principales integradores de sistemas globales (GSI) y clientes empresariales.

Estos líderes reportan a Ramnath Venkataraman y, en conjunto, fortalecen la capacidad de DXC de impulsar su ecosistema de IA al alinear las capacidades de consultoría y de los socios estratégicos, lo que ayuda a los clientes a pasar de forma más rápida de la estrategia a la ejecución y a obtener resultados con mayor prontitud. Este enfoque permitirá a DXC ampliar las capacidades de IA, repetibles y lideradas por socios, a todos los sectores y respaldar programas de transformación más grandes y complejos.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Ashley Houk-Temple, Relaciones con los medios, [email protected]

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FUENTE DXC Technology Company