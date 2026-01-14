DXC fortalece sua aliança com a SAP como parceira validada RISE with SAP

DESTAQUES A DXC foi confirmada como Parceira Validada RISE with SAP, destacando a sua experiência e conhecimento em ajudar os clientes a lidar com as complexas transformações do RISE with SAP.

Como parceira e cliente SAP, a DXC tem a vantagem de ajudar os clientes a atingir seus objetivos de modernização com mais eficiência, aproveitando sua própria experiência na implementação do RISE with SAP e do GROW with SAP.

A DXC é classificada como a principal parceira SAP para alunos certificados em Positioning SAP Business Suite e sua equipe de consultores certificados em SAP Business AI é a maior do setor, contando com 2.200 especialistas distribuídos por 37 países.

ASHBURN, Virgínia, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), importante parceira em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje sua confirmação como Parceira Validada RISE with SAP. A DXC agora faz parte de um seleto grupo de parceiros validados pela SAP devido à sua capacidade, conhecimento e experiência comprovada em auxiliar os clientes a migrar com sucesso os ambientes SAP para a nuvem. Além disso, a DXC aumentou o seu envolvimento no ecossistema SAP, comprometendo-se com a sua própria jornada RISE with SAP e desenvolvendo continuamente competências voltadas para o futuro, através da qualificação dos seus consultores SAP Business AI e alunos certificados.

DXC has been named as a RISE with SAP Validated Partner

Diante da crescente complexidade técnica e dos prazos apertados para migrar as operações para a nuvem, a DXC oferece às empresas uma estratégia completa e integrada para a modernização, respaldada por profundo conhecimento em SAP e ferramentas proprietárias. Graças a ofertas personalizadas como a DXC Complete, a oferta de provedor de serviços gerenciados (MSP) da DXC, que pode ser implementada em várias plataformas, a DXC torna possível migrações sem interrupções, otimização de processos de negócios, gerenciamento de aplicativos e melhoria contínua das cargas de trabalho SAP. Como uma parceira validada RISE with SAP, as competências comprovadas da DXC estão agora totalmente alinhadas com a metodologia SAP, garantindo maior consistência, rapidez e valor para os clientes.

"Estamos muito orgulhosos por termos sido nomeados Parceiros Validados RISE with SAP; isso é um claro reconhecimento da experiência que nossas equipes construíram ao longo dos anos. O RISE with SAP é um grande promotor de mudanças para muitos de nossos clientes, e a DXC sabe como transformá-lo em impacto real: inovação mais rápida, operações mais eficientes e transformações que realmente fazem a diferença. Com nossa equipe internacional de especialistas em SAP nos apoiando, continuamos a investir em nosso pessoal e em nossas competências para que possamos crescer junto com nossos clientes e suas metas de modernização."

- Russell Jukes, diretor de informação digital, DXC Technology

Enquanto fornece modernização SAP para clientes em todo o mundo, a DXC está comprometida com sua própria jornada RISE with SAP. Anunciada durante os resultados financeiros do segundo trimestre da SAP, essa adoção permite que a DXC ofereça suporte aos clientes com conhecimento e experiência prática, ajudando-os a atingir suas metas de modernização com confiança. Além disso, a DXC recentemente fez a transição de um sistema ERP obsoleto insustentável para o SAP Cloud ERP, passando por todo o ciclo de vida da transição – desde avaliações e seleções até a resolução criativa dos desafios que surgiram. Em última análise, a DXC conseguiu reduzir custos, otimizar a eficiência operacional e melhorar o processamento, ao mesmo tempo em que desenvolveu a sua experiência em transformação.

A experiência da DXC em SAP conta com o apoio de mais de 15.000 profissionais dedicados ao SAP, que prestam suporte a mais de 1.000 clientes SAP no mundo todo. A DXC auxiliou a Whitehaven Coal, uma das principais produtoras de carvão da Austrália, na implementação integral de um sistema SAP ERP, logo após a empresa ter adquirido duas novas minas. Aproveitando sua vasta experiência, a DXC ajudou com sucesso a Whitehaven a dobrar de tamanho, migrando uma força de trabalho de mais de 2.000 funcionários e sistemas que executavam mais de 150 aplicativos com o mínimo de interrupção na produção.

"À medida que a DXC aprofunda sua parceria com a SAP, continuamos a avançar em nossa própria transformação SAP, enquanto ajudamos os clientes a conduzir com sucesso a sua transformação. Com experiência prática na gestão de migrações complexas de TI, a DXC orienta os clientes durante as mudanças e os ajuda a obter mais valor por meio de uma abordagem simplificada e eficiente. Nosso status de Parceiro Validado RISE with SAP reforça nosso compromisso em oferecer excelência em todos os ambientes SAP."

- Keith Costello, Presidente, Aplicações Empresariais e Tecnologia, DXC Technology

Em consonância com o compromisso da DXC de promover a adoção da IA pelos clientes, a DXC possui habilidades e experiência comprovadas para ajudar especificamente os clientes da SAP a obter valor da IA — desde agentes baseados em Joule que aceleram os fluxos de trabalho até IA agêntica multiplataforma que opera em ambientes complexos e com várias soluções, e casos de uso de IA empresarial profundamente incorporados que fornecem insights e inteligência em todo o SAP Business Suite. Todos esses recursos têm como objetivo proporcionar melhores resultados comerciais para os clientes.

A equipe de consultores qualificados em DXC SAP Business AI cresceu mais rapidamente do que a dos concorrentes em todo o mundo, e o número de alunos certificados em Positioning SAP Business Suite da DXC é o maior, demonstrando a capacidade e o compromisso da DXC em ajudar os clientes em todas as etapas de sua jornada SAP. A DXC tem mais de 60 anos de experiência em inovação para oferecer sistemas de TI essenciais aos clientes e tem o orgulho de ter recebido o prêmio SAP Pinnacle Award 2025 por aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Para saber mais sobre os recursos SAP da DXC, acesse www.dxc.com/sap.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, oferecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para impulsionar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com profunda expertise em Serviços de Infraestrutura Gerenciada, Modernização de Aplicações e Soluções de Software Específicas para o Setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes de tecnologia mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860516/DXC_Technology_Company_DXC_Strengthens_Alliance_with_SAP_as_a_RI.jpg

FONTE DXC Technology Company