DXC annonce un partenariat stratégique avec Euronet pour développer les capacités d'émission et de paiement au niveau mondial

ASHBURN, Virginie, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire mondial de l'innovation et de la technologie d'entreprise, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ : EEFT), l'un des leaders mondiaux de la technologie des paiements, afin d'accroître les capacités d'émission, de crédit renouvelable et de paiement des institutions financières dans le monde entier.

Grâce à cette collaboration, DXC intégrera Hogan, sa plateforme bancaire centrale, qui gère plus de 300 millions de comptes de dépôt et plus de 5 000 milliards de dollars de dépôts dans le monde, dans la plateforme Ren d'Euronet, une solution moderne d'émission, de traitement et de paiement. Les capacités combinées aideront les banques, les sociétés de technologie financière et d'autres organisations de services financiers de toutes tailles, à accélérer le lancement de programmes d'émission de cartes, de crédit et de paiement, tout en simplifiant les opérations telles que le rapprochement et le règlement, et en réduisant le temps de commercialisation de nouveaux produits et l'accueil des clients.

Dans un premier temps, DXC travaillera avec Euronet pour permettre aux clients mutuels d'adopter des solutions d'émission et de paiement pré-intégrées qui prennent en charge les programmes de crédit, de débit et de crédit renouvelable, ainsi que des passerelles pour l'acceptation des paiements. Progressivement, ce partenariat permettra à DXC d'offrir à un plus grand nombre d'institutions financières des capacités d'émission et de paiement modernes et évolutives, ainsi qu'un accès à l'ensemble des services d'Euronet.

Alors que la concurrence dans les services financiers ne cesse de s'intensifier, l'émission et les paiements sont devenus un domaine stratégique pour les banques qui veulent se développer, se différencier et approfondir les relations avec leurs clients. Les acteurs du numérique et les plateformes de consommateurs se développent dans le domaine des paiements par carte et des paiements intégrés, ce qui crée des attentes en termes de rapidité, de flexibilité et d'accessibilité. En réaction, les banques investissent dans des capacités modernes d'émission et de paiement leur permettant d'être compétitives à grande échelle, de lancer de nouveaux produits de manière efficace et d'étendre leurs offres dans les marchés et les canaux.

« L'émission et les paiements sont devenus des moteurs de croissance essentiels pour les institutions financières, mais ils restent trop souvent fragmentés et lents à déployer », a déclaré Sandeep Bhanote, responsable mondial et directeur général des services financiers chez DXC. « En nous associant à Euronet, nous combinons des capacités d'émission et de paiement éprouvées avec l'expertise de DXC en matière de services financiers pour aider les clients à lancer de nouveaux programmes plus rapidement, à s'adapter en toute confiance et à s'introduire dans de nouveaux marchés. »

Euronet apporte au partenariat un important éventail de services d'émission, de paiement et de transaction, y compris des capacités mondiales d'émission, de traitement et transfrontalières. Ces services, combinés à l'expertise de DXC en matière de services financiers, de modernisation et d'exploitation de plates-formes bancaires et de paiement critiques, renforcent la capacité de DXC à aider ses clients à moderniser les infrastructures de paiement et à débloquer de nouvelles opportunités de croissance. Plus généralement, cette collaboration renforce l'engagement de DXC à développer des capacités de paiement sécurisées, évolutives et prêtes à l'emploi pour les institutions financières.

« DXC soutient depuis longtemps les principales institutions financières du monde », a déclaré Oscar Munoz, vice-président des ventes pour les Amériques chez Euronet. « En travaillant ensemble, nous aidons les banques et les prestataires de services de paiement à moderniser leurs environnements d'émission et de paiement avec plus de rapidité, de souplesse et de confiance. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan en matière de technologie d'entreprise et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. En savoir plus sur dxc.com

À propos d'Euronet Worldwide, Inc.

Leader mondial du traitement des paiements et des transactions transfrontalières, Euronet aide les consommateurs et les entreprises à déplacer leurs fonds en proposant les méthodes qu'ils utilisent chaque jour. Ses solutions comprennent les transferts d'argent, le traitement des opérations de crédit et de débit, les services de guichets automatiques et de points de vente, les paiements de marque, le change de devises, etc. Avec des produits et des services disponibles dans plus de 200 pays et territoires par le biais de sa propre marque et de ses segments commerciaux, Euronet et ses technologies et réseaux financiers rendent la participation à l'économie mondiale plus facile, plus rapide et plus sûre pour tout le monde.

