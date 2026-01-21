DXC gibt strategische Partnerschaft mit Euronet bekannt, um globale Emissions- und Zahlungsfunktionen auszubauen

ASHBURN, Virginia, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein globaler Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT) bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen für Zahlungstechnologie, um die Funktionen für Emission, revolvierende Kredite und Zahlungen für Finanzinstitute weltweit zu erweitern.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird DXC seine Kernbankplattform Hogan, die weltweit mehr als 300 Millionen Einlagenkonten und über 5 Billionen US-Dollar an Einlagen verwaltet, mit der Ren-Plattform von Euronet integrieren, einer modernen Lösung für die Ausgabe, Verarbeitung und Abwicklung von Zahlungen. Die kombinierten Funktionen werden Banken, Fintech-Unternehmen und anderen Finanzdienstleistern jeder Größe dabei helfen, die Einführung von Kartenausgabe-, Kredit- und Zahlungsprogrammen zu beschleunigen, während gleichzeitig Vorgänge wie Abstimmung und Abrechnung vereinfacht und die Markteinführungszeit für neue Produkte sowie das Onboarding von Kunden verkürzt werden.

DXC wird zunächst mit Euronet zusammenarbeiten, um gemeinsamen Kunden die Einführung vorintegrierter Ausstellungs- und Zahlungslösungen zu ermöglichen, die Kredit-, Debit- und Revolving-Kreditprogramme sowie Gateways für die Zahlungsakzeptanz unterstützen. Im Laufe der Zeit wird die Partnerschaft die Möglichkeiten von DXC erweitern, eine größere Anzahl von Finanzinstituten mit skalierbaren, modernen Emissions- und Zahlungsfunktionen zu bedienen und gleichzeitig Zugang zum breiteren Dienstleistungsportfolio von Euronet zu erhalten.

Angesichts des immer härter werdenden Wettbewerbs im Finanzdienstleistungssektor sind Emissionen und Zahlungen zu einem strategischen Schwerpunkt für Banken geworden, die Wachstum, Differenzierung und Vertiefung ihrer Kundenbeziehungen anstreben. Digital-First-Player und Verbraucherplattformen expandieren in den Bereich der kartenbasierten und integrierten Zahlungserfahrungen, was die Erwartungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Flexibilität und Reichweite erhöht. Als Reaktion darauf investieren Banken in moderne Emissions- und Zahlungsfunktionen, die es ihnen ermöglichen, auf breiter Ebene wettbewerbsfähig zu sein, neue Produkte effizient auf den Markt zu bringen und ihr Angebot auf verschiedene Märkte und Kanäle auszuweiten.

„Ausgabe und Zahlungen sind zu zentralen Wachstumsmotoren für Finanzinstitute geworden, aber allzu oft sind sie nach wie vor fragmentiert und langsam in der Umsetzung", so Sandeep Bhanote, globaler Leiter und Geschäftsleiter für Financial Services bei DXC. „Durch die Partnerschaft mit Euronet kombinieren wir bewährte Kompetenzen im Bereich Emission und Zahlungsverkehr mit der Finanzdienstleistungsexpertise von DXC, um Kunden dabei zu unterstützen, neue Programme schneller einzuführen, sicher zu skalieren und in neue Märkte zu expandieren."

Euronet bringt eine umfassende Palette von Emissions-, Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen in die Partnerschaft ein, darunter Funktionen für weltweite Emissionen, Verarbeitung und grenzüberschreitende Transaktionen. Diese Dienstleistungen, kombiniert mit der Expertise von DXC im Bereich Finanzdienstleistungen bei der Modernisierung und dem Betrieb von geschäftskritischen Bank- und Zahlungsplattformen, stärken die Fähigkeit von DXC, Kunden bei der Modernisierung ihrer Zahlungsinfrastrukturen zu unterstützen und neue Wachstumschancen zu erschließen. Darüber hinaus unterstreicht die Zusammenarbeit das Engagement von DXC, sichere, skalierbare und zukunftsfähige Zahlungsfunktionen für Finanzinstitute voranzutreiben.

„DXC unterstützt seit vielen Jahren weltweit führende Finanzinstitute", erklärte Oscar Munoz, Vizepräsident für Vertrieb in Amerika bei Euronet. „Durch unsere Zusammenarbeit unterstützen wir Banken und Zahlungsdienstleister dabei, ihre Emissions- und Zahlungsumgebungen schneller, flexibler und sicherer zu modernisieren."

