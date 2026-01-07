DXC apresenta a plataforma de software automotivo de próxima geração AMBER na CES 2026

Automotive Made BettER começa aqui

DESTAQUES A DXC apresenta AMBER, uma plataforma de software automotivo de próxima geração projetada para aprimorar os sistemas de infoentretenimento dos veículos, desenvolvida pela DXC Luxoft.

A AMBER oferece às montadoras uma plataforma que se adapta a qualquer arquitetura de veículo, reduzindo o tempo de desenvolvimento em 50%.

A estratégia padronizada da AMBER evita retrabalho no desenvolvimento e proporciona uma economia de custos de 30%.

A AMBER está 100% em conformidade com os padrões automotivos, permitindo que os desenvolvedores foquem na inovação enquanto a DXC cuida da segurança, proteção e manutenção.

ASHBURN, Virgínia, 7 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), um parceiro líder em tecnologia empresarial e inovação, anunciou hoje a AMBER, uma plataforma de software automotivo de próxima geração projetada para aprimorar sistemas de infoentretenimento nos veículos desenvolvida pela DXC Luxoft, integradora de sistemas de software automotivos da DXC. Com capacidades de IA embarcadas, a AMBER permite que os fabricantes de automóveis lidem com a crescente complexidade dos veículos definidos por software, ao otimizar os fluxos de trabalho de engenharia de software embarcado, acelerar lançamentos, reduzir custos de integração e melhorar a experiência a bordo. Graças à arquitetura aberta da AMBER, os motoristas podem desfrutar de interações digitais fluidas no cockpit, incluindo assistentes de voz com IA, funções veiculares altamente personalizadas e interfaces digitais modernas aprimoradas que transformam o tempo de viagem em experiências sob medida.

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

O setor automotivo está se transformando em ritmo acelerado, com complexidade técnica cada vez maior e ciclos de desenvolvimento mais curtos. As montadoras buscam uma vantagem competitiva que lhes permita diferenciação acelerada, priorizando a tecnologia e a inovação. Desenvolvida em parceria com parceiros líderes do ecossistema automotivo, a AMBER combina componentes modulares de software com serviços prontos para uso que simplificam o desenvolvimento e a integração.

A AMBER oferece às montadoras a liberdade para inovar, acelerar a entrega e se manter preparadas para o futuro. Em vez de construir do zero, os fabricantes podem adotar blocos comprovados para infoentretenimento, painéis de instrumentos e conectividade, apoiados por engenharia moderna e simplificada. Como resultado, as montadoras podem reduzir significativamente os custos de integração e trazer novos recursos ao mercado em menos da metade do tempo em comparação com os métodos tradicionais.

"AMBER é um divisor de águas para o setor automotivo. A AMBER dá aos nossos clientes autonomia para priorizar a diferenciação de marca e a agilidade no lançamento no mercado, enquanto simplifica a complexidade e potencializa o valor. Estamos criando uma base que torna a integração de software previsível, escalável e pronta para o futuro – liderando a revolução dos veículos definidos por software."

- Ramnath Venkataraman, presidente de serviços de consultoria e engenharia, DXC Technology

Ao priorizar a independência do hardware e atualizações contínuas, a AMBER garante que os fabricantes possam se adaptar rapidamente à evolução da tecnologia e às expectativas do consumidor, mantendo a conformidade com os padrões e regulamentos do setor. A plataforma suporta modelos de integração aberta, dando aos clientes controle total sobre seu roteiro de software, enquanto se beneficiam da experiência da DXC em programas automotivos de grande escala. A AMBER integra soluções de IA de terceiros para oferecer experiências superiores ao usuário e é compatível com veículos de luxo e comerciais, além de motocicletas.

A DXC é um parceiro automotivo confiável para oito dos dez maiores fabricantes de veículos do mundo, impulsionando o futuro da mobilidade e da manufatura. O software DXC Luxoft está presente em mais de 50 milhões de veículos e ajuda montadoras, como Mercedes-Benz AG, Ferrari e CARIAD, a construir um veículo a cada três segundos. A AMBER está em exibição na Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, de 6 a 9 de janeiro de 2026, com demonstrações ao vivo. Saiba mais sobre a AMBER aqui.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é um parceiro líder em tecnologia empresarial e inovação, oferecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para impulsionar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com profunda expertise em Serviços de Infraestrutura Gerenciada, Modernização de Aplicações e Soluções de Software Específicas para o Setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes de tecnologia mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

