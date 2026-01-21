DXC 宣佈與 Euronet 建立策略性合作，拓展全球發卡及支付能力

弗吉尼亞州阿什本2026年1月22日 /美通社/ -- 全球企業級科技與創新合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 宣佈，與全球領先的支付科技公司 Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT) 建立策略性合作，為全球金融機構拓展發卡、循環信貸及支付能力。

透過是次合作，DXC 將把其於全球支援逾 3 億個存款帳戶及超過 5 萬億美元存款的核心銀行平台 Hogan 與 Euronet 的 Ren 平台整合。Ren 為一個現代化的發卡、交易處理及支付解決方案。 結合雙方的能力後，將有助各類型及不同規模的銀行、金融科技公司及其他金融服務機構，加快推出發卡、信貸及支付計劃，同時簡化對帳及結算等營運流程，並縮短新產品推出及客戶上線所需的時間。

在初期階段，DXC 將與 Euronet 合作，讓雙方的共同客戶可採用預先整合的發卡及支付解決方案，支援信用卡、扣帳卡及循環信貸計劃，並配備支付受理的閘道功能。 隨着合作逐步深化，該夥伴關係將進一步擴展 DXC 服務更廣泛金融機構的能力，提供具擴展性、現代化的發卡及支付功能，同時可接入 Euronet 更全面的服務組合。

隨着金融服務市場競爭持續加劇，發卡及支付已成為銀行尋求業務增長、差異化競爭及深化客戶關係的策略重點。 隨着金融服務市場競爭持續加劇，發卡及支付已成為銀行尋求業務增長、差異化競爭及深化客戶關係的策略重點。 作為回應，銀行正加大投資於現代化的發卡及支付能力，以便在規模化競爭中保持優勢、更高效地推出新產品，並將其服務延伸至不同市場及渠道。

DXC 金融服務全球主管兼總經理 Sandeep Bhanote 表示：「發卡及支付已成為金融機構的核心增長引擎，但在不少情況下，相關系統仍然零散，部署速度亦偏慢。 透過與 Euronet 的合作，我們將成熟可靠的發卡及支付能力，結合 DXC 在金融服務領域的專業實力，協助客戶更快推出新計劃、安心擴展規模，並進軍新市場。」

Euronet 為是次合作帶來全面的發卡、支付及交易服務組合，包括全球發卡、交易處理及跨境能力。 上述服務結合 DXC 在現代化及營運關鍵任務銀行與支付平台方面的金融服務專長，進一步增強 DXC 協助客戶升級支付基建及開拓新增長機遇的能力。 更廣泛而言，是次合作進一步鞏固 DXC 對推動安全、具擴展性及面向未來的支付能力的承諾，為金融機構提供長遠支援。

Euronet 美洲區銷售副總裁 Oscar Munoz 表示：「DXC 一直以來致力支援全球領先的金融機構。 透過緊密合作，我們正協助銀行及支付服務供應商，加速推動發卡與支付環境的現代化，同時提升靈活性與信心。」

關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 了解更多，請瀏覽 dxc.com

關於 Euronet Worldwide, Inc.

Euronet 為支付處理及跨境交易領域的全球領導者，透過消費者及企業日常所依賴的方式推動資金流動。 其解決方案涵蓋匯款服務、信用卡及扣帳卡處理、ATM 及銷售點 (POS) 服務、品牌支付、貨幣兌換等多元業務。 透過其自有品牌及品牌化業務分部，Euronet 的產品及服務覆蓋 200 多個國家及地區；其金融科技與網絡平台讓全球各地的人士更容易、更快捷且更安全地參與全球經濟活動。

