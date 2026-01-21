DXC anuncia una asociación estratégica con Euronet para ampliar las capacidades globales de emisión y pagos

DXC Technology Company

Jan 21, 2026, 06:00 ET

ASHBURN, Va, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio global de tecnología e innovación empresarial, anunció hoy una asociación estratégica con Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), una empresa líder mundial en tecnología de pagos, para expandir las capacidades de emisión, crédito revolving y pagos para instituciones financieras de todo el mundo.

Gracias a esta colaboración, DXC integrará Hogan, su plataforma bancaria central, que gestiona más de 300 millones de cuentas de depósito y más de 5 billones de dólares en depósitos a nivel mundial, con la plataforma Ren de Euronet, una solución moderna de emisión, procesamiento y pagos. La combinación de capacidades ayudará a bancos, fintechs y otras organizaciones de servicios financieros de todos los tamaños a acelerar el lanzamiento de programas de emisión de tarjetas, crédito y pagos, a la vez que simplificará operaciones como la conciliación y la liquidación, y reducirá el tiempo de comercialización de nuevos productos y la incorporación de clientes.

Inicialmente, DXC trabajará con Euronet para que sus clientes mutuos puedan adoptar soluciones preintegradas de emisión y pagos compatibles con programas de crédito, débito y crédito revolving, junto con pasarelas para la aceptación de pagos. Con el tiempo, la colaboración ampliará la capacidad de DXC para prestar servicios a un conjunto más amplio de instituciones financieras con capacidades escalables y modernas de emisión y pagos, además de brindar acceso a la amplia cartera de servicios de Euronet.

A medida que la competencia en los servicios financieros continúa intensificándose, la emisión y los pagos se han convertido en un área estratégica de enfoque para los bancos que buscan crecer, diferenciarse y profundizar las relaciones con sus clientes. Las empresas digitales y las plataformas de consumo se están expandiendo hacia experiencias de pago integradas y basadas en tarjetas, lo que aumenta las expectativas de velocidad, flexibilidad y alcance. En respuesta, los bancos están invirtiendo en capacidades modernas de emisión y pagos que les permiten competir a gran escala, lanzar nuevos productos de forma eficiente y ampliar su oferta a través de mercados y canales.

"La emisión y los pagos se han convertido en motores de crecimiento fundamentales para las instituciones financieras, pero con demasiada frecuencia permanecen fragmentados y su implementación es lenta", afirmó Sandeep Bhanote, director global y director general de Servicios Financieros de DXC. "Al asociarnos con Euronet, combinamos nuestras probadas capacidades de emisión y pagos con la experiencia en servicios financieros de DXC para ayudar a los clientes a lanzar nuevos programas con mayor rapidez, escalar con confianza y expandirse a nuevos mercados".

Euronet aporta a la alianza una amplia gama de servicios de emisión, pagos y transacciones, incluyendo capacidades globales de emisión, procesamiento y operaciones transfronterizas. Estos servicios, combinados con la experiencia de DXC en servicios financieros para la modernización y operación de plataformas bancarias y de pagos esenciales, fortalecen la capacidad de DXC para ayudar a sus clientes a modernizar sus infraestructuras de pago y generar nuevas oportunidades de crecimiento. En términos más generales, la colaboración refuerza el compromiso de DXC con el desarrollo de capacidades de pago seguras, escalables y preparadas para el futuro para las instituciones financieras.

"DXC cuenta con una larga trayectoria de apoyo a las principales instituciones financieras del mundo", explicó Oscar Muñoz, vicepresidente de Ventas para América de Euronet. "Trabajando juntos, ayudamos a los bancos y proveedores de pagos a modernizar sus entornos de emisión y pago con mayor rapidez, flexibilidad y confianza".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados rápidamente en un momento de cambio exponencial. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los activos tecnológicos más complejos del mundo. Más información disponible en dxc.com

Acerca de Euronet Worldwide, Inc.

Como líder mundial en procesamiento de pagos y transacciones transfronterizas, Euronet gestiona el dinero de las maneras en que consumidores y empresas dependen a diario. Sus soluciones incluyen transferencias de dinero, procesamiento de crédito y débito, servicios de cajeros automáticos y puntos de venta, pagos de marca, cambio de divisas y más. Con productos y servicios disponibles en más de 200 países y territorios a través de su propia marca y segmentos de negocio de marca, Euronet y sus tecnologías y redes financieras hacen que la participación en la economía global sea más fácil, rápida y segura para todos.

Contacto para medios: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865764/DXC_Technology_Company_DXC_Announces_Strategic_Partnership_with.jpg

