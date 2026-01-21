DXC anuncia una alianza estratégica con Euronet para ampliar las capacidades mundiales de emisión y pagos

ASHBURN, Virginia, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un socio mundial de tecnología e innovación empresarial, anunció hoy una alianza estratégica con Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), una empresa líder mundial en tecnología de pagos, para ampliar las capacidades de emisión, crédito renovable y pagos para instituciones financieras en todo el mundo.

Mediante esta colaboración, DXC integrará Hogan, su plataforma de banca central, que impulsa más de 300 millones de cuentas de depósito y más de 5 billones de dólares en depósitos a nivel mundial, con la plataforma Ren de Euronet, una solución moderna de emisión, procesamiento y pagos. Las capacidades combinadas ayudarán a que los bancos, las empresas de tecnología financiera (fintechs) y otras organizaciones de servicios financieros de todos los tamaños aceleren el lanzamiento de programas de emisión de tarjetas, crédito y pagos y, a su vez, simplifiquen operaciones como la conciliación y la liquidación y reduzcan el tiempo de comercialización de nuevos productos y la incorporación de clientes.

Inicialmente, DXC trabajará con Euronet para permitir que los clientes mutuos adopten soluciones preintegradas de emisión y pagos que admitan programas de crédito, débito y crédito renovable, junto con pasarelas para la aceptación de pagos. Con el tiempo, la asociación ampliará la capacidad de DXC para atender a un conjunto más amplio de instituciones financieras con capacidades de emisión y pagos modernas y escalables, junto con el acceso al portafolio de servicios más amplio de Euronet.

A medida que la competencia en los servicios financieros continúa intensificándose, la emisión y los pagos se han convertido en un área estratégica de enfoque para los bancos que buscan crecer, diferenciarse y profundizar las relaciones con los clientes. Los actores que priorizan lo digital y las plataformas de consumo se están expandiendo hacia experiencias de pago integradas y basadas en tarjetas, lo que aumenta las expectativas de velocidad, flexibilidad y alcance. En respuesta, los bancos invierten en capacidades modernas de emisión y pagos que les permitan competir a escala, lanzar nuevos productos de manera eficiente y ampliar sus ofertas en diversos mercados y canales.

"La emisión y los pagos se convirtieron en motores de crecimiento fundamentales para las instituciones financieras, pero con demasiada frecuencia permanecen fragmentados y su implementación es lenta", señaló Sandeep Bhanote, director general y gerente general mundial de Servicios Financieros en DXC. "Al asociarnos con Euronet, combinamos capacidades de emisión y pagos de eficacia comprobada con la experiencia en servicios financieros de DXC para ayudar a que los clientes lancen nuevos programas con mayor rapidez, crezcan con confianza y se expandan a nuevos mercados".

Euronet aporta a la asociación un conjunto extenso de servicios de emisión, pagos y transacciones, que incluye capacidades mundiales de emisión, procesamiento y transacciones transfronterizas. Estos servicios, combinados con la experiencia en servicios financieros de DXC para modernizar y operar plataformas bancarias y de pagos de misión crítica, fortalecen la capacidad de DXC para ayudar a que los clientes modernicen las infraestructuras de pago y desbloqueen nuevas oportunidades de crecimiento. En términos más generales, la colaboración refuerza el compromiso de DXC con el avance de capacidades de pago seguras, escalables y preparadas para el futuro para las instituciones financieras.

"DXC tiene una larga trayectoria en el apoyo a las instituciones financieras líderes del mundo", afirmó Oscar Muñoz, vicepresidente de Ventas para las Américas en Euronet. "Al trabajar juntos, ayudamos a que los bancos y proveedores de pagos modernicen los entornos de emisión y pagos con mayor velocidad, flexibilidad y confianza".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Encuentre más información en dxc.com

Acerca de Euronet Worldwide, Inc.

Euronet, líder mundial en procesamiento de pagos y transacciones transfronterizas, mueve dinero de las formas en que los consumidores y las empresas dependen a diario. Sus soluciones incluyen transferencias de dinero, procesamiento de crédito y débito, servicios de cajeros automáticos y puntos de venta, pagos de marca, cambio de divisas y más. Con productos y servicios disponibles en más de 200 países y territorios, a través de su propia marca y sus distintos segmentos de negocios, Euronet y sus redes y tecnologías financieras hacen que la participación en la economía mundial sea más simple, rápida y segura para todos.

