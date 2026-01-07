DXC, CES 2026에서 차세대 자동차 소프트웨어 플랫폼 AMBER 공개

더 나은 자동차 혁신, 지금 여기서 시작된다

주요 사항 DXC, DXC 럭소프트가 개발한 차세대 자동차 소프트웨어 플랫폼 AMBER 공개. AMBER는 차량 내 인포테인먼트 시스템을 개선하도록 설계된 플랫폼

AMBER는 자동차 제조업체에 모든 차량 아키텍처에 적용 가능한 플랫폼을 제공해 개발 시간을 50% 단축

AMBER의 표준화된 접근 방식은 중복 개발을 제거해 30%의 비용 절감을 실현

AMBER는 자동차 표준을 100% 준수함으로써 개발자가 혁신에 집중할 수 있으며, DXC가 보안·안전·유지보수를 담당

애쉬번, 버지니아주, 2026년 1월 8일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너인 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 7일 차량 내 인포테인먼트 시스템을 강화하는 차세대 자동차 소프트웨어 플랫폼 'AMBER'를 발표했다. DXC의 자동차 소프트웨어 시스템 통합업체인 DXC 럭소프트(DXC Luxoft)가 개발한 AMBER는 내장형 AI 기능을 바탕으로 차량 내 소프트웨어 엔지니어링 워크플로를 간소화하고, 출시를 가속하며, 통합 비용을 절감하고, 온보드 경험을 개선하도록 지원한다. 이를 통해 자동차 제조업체는 갈수록 복잡해지는 소프트웨어 정의 차량 환경에 효과적으로 대응할 수 있다. 특히 운전자는 AMBER의 개방형 아키텍처를 통해 AI 음성 어시스턴트, 고도로 개인화된 차량 기능, 향상된 현대적 디지털 인터페이스 등 원활한 디지털 콕핏 상호작용을 경험하며 지루한 이동 시간을 맞춤형 경험으로 전환할 수 있다.

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

기술적 복잡성이 갈수록 심화되고 개발 주기가 단축되면서 자동차 업계는 급속한 변화를 겪고 있다. 이에 자동차 제조사들은 기술과 혁신을 최우선 과제로 삼아 차별화를 가속할 수 있는 경쟁 우위를 모색하고 있다. 주요 자동차 생태계 파트너들과의 협력을 통해 개발된 AMBER는 모듈형 소프트웨어 구성 요소와 즉시 사용 가능한 서비스를 결합해 개발과 통합 과정을 간소화한다.

AMBER는 자동차 제조사들이 보다 자유롭게 혁신하고, 제품 출시를 앞당기고, 미래 변화에 대비할 수 있는 역량을 제공한다. 제조사들은 빌딩 블록을 처음부터 개발할 필요 없이, 인포테인먼트, 계기판, 연결성을 위한 검증된 빌딩 블록을 채택함으로써 현대적이고 간소화된 엔지니어링 환경의 지원을 받을 수 있다. 그 결과 통합 비용을 크게 절감하면서 신기능을 기존 방식 대비 절반 이하의 시간으로 시장에 신속히 출시할 수 있다.

"AMBER는 자동차 산업의 판도를 바꾸는 혁신이다. 고객은 이 플랫폼을 통해 복잡성을 줄이고 가치를 극대화하면서 브랜드 차별화와 신속한 시장 출시에 집중할 수 있다. 우리는 소프트웨어 통합을 예측 가능하고 확장 가능하며 미래에 대비할 수 있는 기반을 구축하여 소프트웨어 정의 차량 혁명을 주도하고 있다." - 람나스 벤카타라만(Ramnath Venkataraman), DXC 테크놀로지 컨설팅 및 엔지니어링 서비스 부문 사장

하드웨어 독립성과 지속적인 업데이트를 최우선으로 하는 AMBER는 제조사들이 업계 표준과 규정을 준수하면서 진화하는 기술과 소비자 기대에 신속히 대응할 수 있도록 지원한다. 이 플랫폼은 개방형 통합 모델을 기반으로 고객이 소프트웨어 로드맵을 완전히 통제하면서 DXC의 대규모 자동차 프로그램 운영 경험을 활용할 수 있도록 설계됐다. AMBER는 타사 AI 솔루션을 통합해 한층 우수한 사용자 경험을 제공하며, 럭셔리카와 상용차, 오토바이 전반에 걸쳐 호환된다.

DXC는 세계 10대 자동차 제조사 중 8곳의 신뢰받는 파트너로서 모빌리티와 제조업의 미래를 이끌고 있다. DXC 럭소프트 소프트웨어는 5000만 대 이상의 차량에 탑재되어 있으며, 메르세데스-벤츠 AG(Mercedes-Benz AG), 페라리(Ferrari), 카리아드(CARIAD) 등 주요 자동차 제조사들이 차량을 3초마다 한 대씩 생산할 수 있도록 지원하고 있다. AMBER는 2026년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT 전시회인 CES 2026에서 실시간 시연과 함께 공개된다. AMBER에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE 종목 코드: DXC)는 급변하는 시대에 AI를 활용하여 실질적인 투자 효과를 창출하는 데 기여하는 소프트웨어, 서비스, 솔루션을 글로벌 기업과 공공 기관에 제공하는 세계적인 기술 및 혁신 파트너이다. DXC는 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업 전용 소프트웨어 솔루션에 대한 풍부한 기술력을 활용하여 세계에서 가장 복잡한 기술 인프라를 현대화하고, 보호하며, 효율적으로 운영하고 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

