DXC تطرح منصة "AMBER" لبرمجيات السيارات من الجيل التالي في معرض CES 2026

أبرز النقاط تطرح شركة DXC منصة " AMBER "، وهي منصة من الجيل التالي لبرمجيات السيارات تعمل على تحسين أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، طورتها " DXC Luxoft ".

توفر " AMBER " لشركات صناعة السيارات منصة تتكيف مع أي هندسة للمركبة، ما يقلل وقت التطوير بنسبة 50%.

تلغي منصة " AMBER " الحاجة إلى تكرار جهود التطوير وتحقق وفورات في التكاليف بنسبة 30%.

تتميز " AMBER " بامتثالها الكامل لمعايير صناعة السيارات، ما يتيح للمطورين التركيز على الابتكار بينما تتولى DXC الجوانب الأمنية والسلامة والصيانة.

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

آشبرن، فيرجينيا، 8 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NYSE: DXC)، الشريك الرائد في مجال التكنولوجيا والابتكار المؤسسي، عن إطلاق منصة "AMBER"، وهي منصة من الجيل التالي لبرمجيات السيارات تعمل على تحسين أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة. طورت المنصة شركة "DXC Luxoft"، المتخصصة في تكامل أنظمة برمجيات السيارات والتابعة لشركة DXC. تدمج منصة "AMBER" قدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة شركات تصنيع السيارات على مواجهة التعقيد المتزايد للمركبات المعرّفة بالبرمجيات. وتعمل المنصة فعلياً على تبسيط سير عمل هندسة البرمجيات داخل السيارة، وتسريع عمليات الإطلاق، وخفض تكاليف تكامل الأنظمة، وتحسين التجربة داخل المركبة. وبفضل المعمارية المفتوحة التي تتميز بها "AMBER"، يمكن للسائقين الاستمتاع بتفاعلات سلسة في المقصورة الرقمية تشمل المساعدات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووظائف مركبة عالية التخصيص، وواجهات رقمية حديثة ومحسّنة تحوّل وقت التنقل إلى تجارب مخصصة لكل مستخدم.

تشهد صناعة السيارات تحولاً سريعاً مع تزايد التعقيد التقني وضيق دورات التطوير، ما يدفع شركات التصنيع للبحث عن ميزة تنافسية تتيح لها تحقيق التمايز بشكل أسرع عبر التركيز على التكنولوجيا والابتكار. طُورت "AMBER" بالشراكة مع شركاء رائدين في منظومة صناعة السيارات، وهي تجمع بين مكونات برمجية معيارية وخدمات جاهزة للاستخدام تبسّط عمليات التطوير والتكامل.

وتمنح "AMBER" شركات التصنيع الحرية للابتكار، وتسريع التسليم، والاستعداد للمستقبل. وبدلاً من البناء من الصفر، يمكن للمصنّعين اعتماد مكونات جاهزة ومُختبرة لأنظمة المعلومات والترفيه، ولوحات العدادات، والاتصال، مدعومة بهندسة برمجية حديثة ومبسّطة. ونتيجة لذلك، تستطيع شركات التصنيع خفض تكاليف التكامل بشكل كبير وطرح ميزات جديدة في السوق خلال أقل من نصف الوقت مقارنة بالطرق التقليدية.

وفي هذا السياق، صرح رامناث فينكاتارامان، رئيس خدمات الاستشارات والهندسة في DXC Technology، قائلاً: "تمثل منصة AMBER نقطة تحول في صناعة السيارات. تمنح AMBER عملاءنا الحرية للتركيز على تمايز العلامة التجارية وسرعة الوصول للأسواق، مع تقليل التعقيد وتعظيم القيمة. نحن نبني أساساً يجعل تكامل البرمجيات عملية يمكن التنبؤ بها، وقابلة للتوسع، وجاهزة للمستقبل، لقيادة ثورة المركبات المعرّفة بالبرمجيات". -

من خلال إعطاء الأولوية للاستقلال عن مكونات الأجهزة والتحديثات المستمرة، تضمن "AMBER" قدرة المصنّعين على التكيف بسرعة مع التكنولوجيا المتطورة وتوقعات المستهلكين، مع الحفاظ على الامتثال لمعايير ولوائح الصناعة. تدعم المنصة نماذج التكامل المفتوحة، ما يمنح العملاء سيطرة كاملة على خارطة طريقهم البرمجية، مع الاستفادة من خبرة DXC في برامج السيارات واسعة النطاق. وتدمج "AMBER" حلول ذكاء اصطناعي من جهات خارجية لتقديم تجارب مستخدم متميزة، وهي متوافقة مع المركبات الفاخرة والتجارية والدراجات النارية.

تُعد DXC شريكاً موثوقاً في مجال السيارات لثمانية من أكبر عشر شركات تصنيع سيارات في العالم، لدعم مستقبل التنقل والتصنيع. وتشغّل برمجيات "DXC Luxoft" أكثر من 50 مليون مركبة وتساعد شركات التصنيع، مثل مرسيدس-بنز وفيراري وCARIAD، على بناء مركبة كل ثلاث ثوانٍ. يتم عرض منصة "AMBER" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس من 6 إلى 9 يناير 2026، مع توفر عروض توضيحية حية. للمزيد من المعلومات حول "AMBER"، يرجى الضغط هنا.

نبذة عن DXC Technology

شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) هي شريك رائد للمؤسسات في التكنولوجيا والابتكار، حيث توفّر البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومنظمات القطاع العام، بما يساعدها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة في وقت يشهد تغيّرات متسارعة. وبفضل خبرتها العميقة في "خدمات البنية التحتية المُدارة"، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل "دي إكس سي" على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. اعرف المزيد على dxc.com.

