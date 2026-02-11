DXC lança Centro de Experiência do Cliente em Londres para ajudar a explorar o valor da IA

ASHBURN, Virgínia, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje a inauguração de seu novo Centro de Experiência do Cliente (CEC) em Londres.

O centro foi criado para oferecer um ambiente onde os especialistas da DXC possam trabalhar diretamente com os clientes, ajudando-os a passar da fase de experimentação de novas tecnologias, incluindo IA, para a execução em escala. O centro contará com a experiência coletiva de 6.000 membros da equipe multidisciplinar da DXC no Reino Unido e na Irlanda, incluindo arquitetos de sistemas, engenheiros de software, especialistas do setor e equipes de prestação de serviços. Essa expertise coletiva é reforçada pela rede global da DXC, composta por 40.000 desenvolvedores, permitindo que clientes em todo o Reino Unido e Irlanda criem soluções que geram resultados comerciais mensuráveis em escala empresarial. 

O centro está localizado na Cidade de Londres, o coração do centro financeiro de Londres, e permite a inovação colaborativa em todas as plataformas, serviços e soluções da DXC, desde automação, IA generativa e agêntica até o AdvisoryX, o grupo de consultoria e assessoria da DXC, operações de segurança agêntica e aplicativos e infraestrutura corporativos. Os clientes poderão verificar como o conjunto exclusivo de recursos da DXC pode melhorar a resiliência, acelerar a tomada de decisões e proporcionar um impacto comercial mensurável. 

"O Centro de Experiência do Cliente de Londres é um espaço para nossos clientes apresentarem seus mais complexos desafios tecnológicos, participarem de conversas e criarem soluções em conjunto com nossa equipe de especialistas altamente qualificados", afirmou Derek Allison, gerente geral da DXC Technology no Reino Unido e na Irlanda. Em um mundo onde mudanças exponenciais são comuns nos negócios, os gestores precisam de parceiros confiáveis que possam ajudá-los a projetar, construir e administrar empresas equipadas com IA. Isto é muito mais do que um showroom do nosso know-how e das nossas soluções. É uma extensão das jornadas de transformação dos nossos próprios clientes.

O Centro de Experiência do Cliente dará suporte a algumas das organizações mais importantes dos setores público e privado da região, incluindo a Polícia Metropolitana, a Network Rail, a Barts Health NHS Trust, as seguradoras do mercado de Londres, o Ministério da Defesa e o Departamento de Saúde e Assistência Social, ajudando-as a acelerar a transformação digital.

A DXC está contratando 150 especialistas em IA no Reino Unido e na Irlanda para ajudar as empresas a priorizar e operacionalizar a IA, e também para desenvolver a próxima geração de especialistas em transformação, preparados para apoiar os clientes que enfrentam mudanças complexas orientadas pela IA em vários setores, incluindo governo, aeroespacial e defesa, bancos e seguros, automotivo, saúde e ciências da vida. O novo centro reforça a presença da DXC no Reino Unido e na Irlanda, com escritórios e instalações em Erskine, Newcastle, Tewkesbury e Farnborough.

"Organizações de todos os setores estão sendo pressionadas a transformar a IA de projetos-piloto isolados em recursos operacionais seguros e escaláveis", observou Bob James, CEO da Velonetic, uma prestadora de serviços que apoia a modernização e as operações no mercado de seguros de Londres. O Centro de Experiência do Cliente da DXC oferece um ambiente prático onde equipes de negócios e tecnologia podem criar, validar e industrializar em conjunto soluções baseadas em IA e dados em plataformas complexas.

Analistas do setor também reconhecem o impacto potencial do centro.  

"O sucesso na utilização de tecnologias digitais, incluindo IA, depende de equipes multidisciplinares que tenham conhecimento de tecnologia e compreendam as barreiras organizacionais, culturais e regulatórias à produção e expansão", afirmou Georgina O'Toole, analista-chefe e sócia da TechMarketView, uma empresa britânica de análise e consultoria no setor de tecnologia. "Centros como o da DXC combinam desafios comerciais precisos com o conhecimento técnico e de domínio, o que pode acelerar o caminho para a produção e a expansão, além de proporcionar resultados comerciais mensuráveis."

Sobre a DXC Technology 

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em um momento de mudança exponencial, com rapidez. Com profunda expertise em serviços gerenciados de infraestrutura, modernização de aplicativos e soluções de software específicas por setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com

