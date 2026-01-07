DXC presenta AMBER, la plataforma de software de automoción de última generación, en CES 2026
Jan 07, 2026, 11:28 ET
Automotive Made BettER comienza aquí
LO MÁS DESTACADO
ASHBURN, Va., 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy AMBER, una plataforma de software de automoción de última generación diseñada para optimizar los sistemas de infoentretenimiento a bordo, desarrollada por DXC Luxoft, integrador de sistemas de software de automoción de DXC. Con capacidades de IA integradas, AMBER permite a los fabricantes de automóviles gestionar la creciente complejidad de los vehículos definidos por software, optimizando los flujos de trabajo de ingeniería de software a bordo, acelerando los lanzamientos, reduciendo los costes de integración y mejorando la experiencia a bordo. Gracias a la arquitectura abierta de AMBER, los conductores pueden disfrutar de interacciones digitales fluidas en la cabina, incluyendo asistentes de voz con IA, funciones del vehículo altamente personalizadas e interfaces digitales modernas y mejoradas que transforman el tiempo de viaje en experiencias a medida.
La industria automotriz se transforma rápidamente, con una complejidad técnica cada vez mayor y ciclos de desarrollo cada vez más ajustados. Los fabricantes de automóviles buscan una ventaja competitiva que les permita una diferenciación acelerada, priorizando la tecnología y la innovación. Desarrollado en colaboración con socios líderes del ecosistema automotriz, AMBER combina componentes de software modulares con servicios listos para usar que simplifican el desarrollo y la integración.
AMBER brinda a los fabricantes de automóviles la libertad de innovar, agilizar las entregas y estar preparados para el futuro. En lugar de construir desde cero, los fabricantes pueden adoptar componentes básicos probados para el infoentretenimiento, los paneles de instrumentos y la conectividad, con el respaldo de una ingeniería moderna y optimizada. Como resultado, los fabricantes de automóviles pueden reducir significativamente los costes de integración y lanzar nuevas funciones al mercado en menos de la mitad del tiempo en comparación con los métodos tradicionales.
"AMBER es un punto de inflexión para la industria automotriz. AMBER ofrece a nuestros clientes la libertad de centrarse en la diferenciación de marca y una rápida comercialización, a la vez que reduce la complejidad y maximiza el valor. Estamos creando una base que hace que la integración de software sea predecible, escalable y esté preparada para el futuro, liderando la revolución de los vehículos definidos por software."
Al priorizar la independencia del hardware y las actualizaciones continuas, AMBER garantiza que los fabricantes puedan adaptarse rápidamente a la evolución de la tecnología y a las expectativas de los consumidores, a la vez que cumplen con los estándares y regulaciones del sector. La plataforma admite modelos de integración abiertos, lo que ofrece a los clientes un control total sobre su hoja de ruta de software y se beneficia de la experiencia de DXC en programas de automoción a gran escala. AMBER integra soluciones de IA de terceros para ofrecer experiencias de usuario superiores y es compatible con vehículos de lujo, comerciales y motocicletas.
DXC es un socio de confianza en la industria de automoción para ocho de los 10 fabricantes de vehículos más grandes del mundo, impulsando el futuro de la movilidad y la fabricación. El software DXC Luxoft impulsa más de 50 millones de vehículos y ayuda a fabricantes como Mercedes-Benz AG, Ferrari y CARIAD a fabricar un vehículo cada tres segundos. AMBER se presentará en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2026, con demostraciones en vivo disponibles. Más información sobre AMBER aquí.
Acerca de DXC Technology
DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los parques tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856131/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_Next_Gen_Automotive_Softwa.jpg
