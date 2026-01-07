DXC presenta AMBER, la plataforma de software de automoción de última generación, en CES 2026

Automotive Made BettER comienza aquí

LO MÁS DESTACADO DXC presenta AMBER, una plataforma de software de automoción de última generación diseñada para mejorar los sistemas de infoentretenimiento en vehículos, desarrollada por DXC Luxoft.

AMBER ofrece a los fabricantes de automóviles una plataforma que se adapta a cualquier arquitectura de vehículo, reduciendo el tiempo de desarrollo en un 50 %.

El enfoque estandarizado de AMBER elimina el desarrollo redundante y logra un ahorro de costes del 30 %.

AMBER cumple al 100 % con los estándares de automoción, lo que permite a los desarrolladores centrarse en la innovación mientras DXC se encarga de la seguridad y el mantenimiento.

ASHBURN, Va., 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy AMBER, una plataforma de software de automoción de última generación diseñada para optimizar los sistemas de infoentretenimiento a bordo, desarrollada por DXC Luxoft, integrador de sistemas de software de automoción de DXC. Con capacidades de IA integradas, AMBER permite a los fabricantes de automóviles gestionar la creciente complejidad de los vehículos definidos por software, optimizando los flujos de trabajo de ingeniería de software a bordo, acelerando los lanzamientos, reduciendo los costes de integración y mejorando la experiencia a bordo. Gracias a la arquitectura abierta de AMBER, los conductores pueden disfrutar de interacciones digitales fluidas en la cabina, incluyendo asistentes de voz con IA, funciones del vehículo altamente personalizadas e interfaces digitales modernas y mejoradas que transforman el tiempo de viaje en experiencias a medida.

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

La industria automotriz se transforma rápidamente, con una complejidad técnica cada vez mayor y ciclos de desarrollo cada vez más ajustados. Los fabricantes de automóviles buscan una ventaja competitiva que les permita una diferenciación acelerada, priorizando la tecnología y la innovación. Desarrollado en colaboración con socios líderes del ecosistema automotriz, AMBER combina componentes de software modulares con servicios listos para usar que simplifican el desarrollo y la integración.

AMBER brinda a los fabricantes de automóviles la libertad de innovar, agilizar las entregas y estar preparados para el futuro. En lugar de construir desde cero, los fabricantes pueden adoptar componentes básicos probados para el infoentretenimiento, los paneles de instrumentos y la conectividad, con el respaldo de una ingeniería moderna y optimizada. Como resultado, los fabricantes de automóviles pueden reducir significativamente los costes de integración y lanzar nuevas funciones al mercado en menos de la mitad del tiempo en comparación con los métodos tradicionales.

"AMBER es un punto de inflexión para la industria automotriz. AMBER ofrece a nuestros clientes la libertad de centrarse en la diferenciación de marca y una rápida comercialización, a la vez que reduce la complejidad y maximiza el valor. Estamos creando una base que hace que la integración de software sea predecible, escalable y esté preparada para el futuro, liderando la revolución de los vehículos definidos por software."

- Ramnath Venkataraman, presidente, Consulting and Engineering Services, DXC Technology

Al priorizar la independencia del hardware y las actualizaciones continuas, AMBER garantiza que los fabricantes puedan adaptarse rápidamente a la evolución de la tecnología y a las expectativas de los consumidores, a la vez que cumplen con los estándares y regulaciones del sector. La plataforma admite modelos de integración abiertos, lo que ofrece a los clientes un control total sobre su hoja de ruta de software y se beneficia de la experiencia de DXC en programas de automoción a gran escala. AMBER integra soluciones de IA de terceros para ofrecer experiencias de usuario superiores y es compatible con vehículos de lujo, comerciales y motocicletas.

DXC es un socio de confianza en la industria de automoción para ocho de los 10 fabricantes de vehículos más grandes del mundo, impulsando el futuro de la movilidad y la fabricación. El software DXC Luxoft impulsa más de 50 millones de vehículos y ayuda a fabricantes como Mercedes-Benz AG, Ferrari y CARIAD a fabricar un vehículo cada tres segundos. AMBER se presentará en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2026, con demostraciones en vivo disponibles. Más información sobre AMBER aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los parques tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

