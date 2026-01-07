DXC 於 CES 2026 推出新一代汽車軟件平台 AMBER

更佳汽車製造， 從此開始

重點 DXC 推出 DXC Luxoft 開發的新一代汽車軟件平台 AMBER，該平台專為提升車載資訊娛樂系統而設。

AMBER 向汽車製造商提供可適應任何車輛架構的平台，縮短 50% 製造時間。

AMBER 的標準化方法，免除重複製造，而實現節省 30% 成本。

AMBER 是 100% 符合汽車業界標準，協助開發人員專注創新。同時，DXC 負責保安、安全與保養。

維珍尼亞州阿什本2026年1月8日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今天宣佈推出 AMBER，這是個新一代汽車軟件平台，專為提升由 DXC 汽車軟件系統整合商 DXC Luxoft 開發的車載資訊娛樂系統而設。AMBER 憑藉嵌入式 AI 功能，協助汽車製造商駕馭日益複雜的軟件定義汽車，簡化車載軟件工程工作程序，加速產品推出速度，降低整合成本，並改善車載體驗。由於 AMBER 的開放式架構，司機可享受無縫數碼駕駛艙互動，包括 AI 語音助理、高度個人化車輛功能，以及增強現代數碼介面，從而轉化車程時間為客製化體驗。

汽車業界正在迅速變革，科技複雜日益增加，而研發週期也越來越短。汽車製造商正在尋求能夠加速差異化的競爭優勢，並以科技與創新為先。AMBER 由領先汽車生態系統合作夥伴共同開發，它結合模組化軟件元件與即用型服務，從而簡化開發與整合。

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

AMBER 給予汽車製造商自由創新、加速交貨速度，並為未來作好準備。汽車製造商可採用成熟資訊娛樂、儀表板與連接模組，以及現代化兼精簡工程支援，而無須從零開始構建。因此，這與傳統方法相比，汽車製造商可大幅降低整合成本，並縮短超過一半新功能市場推出時間。

「AMBER 將為汽車產業，帶來徹底改變。AMBER 協助我們的客戶專注品牌差異化與迅速上市，同時化繁為簡和盡量提升價值。我們正在創立一個軟件整合預測、可擴展兼為未來作準備的基礎架構——帶領軟件定義汽車變革。」

— DXC Technology 諮詢與工程服務總裁 Ramnath Venkataraman

AMBER 透過優先考慮硬件獨立性與持續更新，確保製造商能夠迅速適應不斷發展科技與消費者期望，同時保持符合業界標準和規定。該平台支援開放式整合模型，協助客戶完全掌握自己的軟件路線圖，同時受益於 DXC 的大型汽車程式經驗。AMBER 整合第三方 AI 解決方案，帶來優質用戶體驗，並相容於豪華房車、商業用車與電單車。

在全球十大汽車製造商中，DXC 成為當中八間的可靠汽車合作夥伴，驅動未來汽車與製造業的發展。DXC Luxoft 軟件，支持超過 5000 萬輛汽車，並協助 Mercedes-Benz AG、Ferrari 和 CARIAD 等汽車製造商，每三秒生產一輛汽車。2026 年 1 月 6 日至 9 日，AMBER 將於拉斯維加斯舉行的 Consumer Electronics Show (CES) 內展出，屆時提供現場示範。如欲了解 AMBER 更多，請按此。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化與業界特定軟件解決方案的深厚專業知識，而現代化、保護和營運部份全球最複雜科技資產。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

SOURCE DXC Technology Company