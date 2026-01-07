DXC stellt auf der CES 2026 die nächste Generation der Automotive-Softwareplattform AMBER vor

Automotive Made BettER beginnt hier

HIGHLIGHTS DXC stellt AMBER vor, eine von DXC Luxoft entwickelte Softwareplattform der nächsten Generation zur Verbesserung von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen.

AMBER bietet Automobilherstellern eine Plattform, die sich an jede Fahrzeugarchitektur anpassen lässt und die Entwicklungszeit um 50 % verkürzt.

Der standardisierte Ansatz von AMBER vermeidet redundante Entwicklung und ermöglicht Kosteneinsparungen von 30 %.

AMBER ist zu 100 % mit den Standards der Automobilindustrie konform, sodass sich Entwickler auf Innovationen konzentrieren können, während sich DXC um Sicherheit und Wartung kümmert.

ASHBURN, Virginia, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute AMBER bekannt, eine Automotive-Softwareplattform der nächsten Generation zur Verbesserung von Infotainment-Systemen im Fahrzeug. Entwickelt wurde AMBER von DXC Luxoft, dem Systemintegrator von DXC für Automotive-Softwaresysteme. Mit eingebetteten KI-Funktionen ermöglicht AMBER Automobilherstellern, die zunehmende Komplexität softwaredefinierter Fahrzeuge zu bewältigen, indem sie Softwareentwicklungsabläufe im Fahrzeug rationalisiert, die Markteinführung beschleunigt, Integrationskosten senkt und das Fahrerlebnis an Bord verbessert. Dank der offenen Architektur von AMBER können Fahrer nahtlose digitale Cockpit-Interaktionen genießen, einschließlich KI-Sprachassistenten, hochgradig personalisierter Fahrzeugfunktionen sowie moderner digitaler Schnittstellen, die die Reisezeit in maßgeschneiderte Erlebnisse verwandeln.

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

Die Automobilindustrie wandelt sich in rasantem Tempo, die technische Komplexität nimmt ständig zu und die Entwicklungszyklen werden kürzer. Automobilhersteller suchen nach einem Wettbewerbsvorteil, der ihnen eine schnellere Differenzierung ermöglicht, und setzen dabei vor allem auf Technologie sowie Innovation. AMBER wurde in Zusammenarbeit mit führenden Partnern aus dem Automobilbereich entwickelt und kombiniert modulare Softwarekomponenten mit gebrauchsfertigen Diensten, die Entwicklung und Integration vereinfachen.

AMBER bietet Automobilherstellern die Freiheit, innovativ zu sein, die Auslieferung zu beschleunigen und zukunftsfähig zu bleiben. Anstatt von Grund auf neu zu bauen, können Hersteller bewährte Bausteine für Infotainment, Kombiinstrumente und Konnektivität übernehmen, unterstützt durch moderne, rationalisierte Technik. Dadurch können Automobilhersteller die Integrationskosten erheblich senken sowie neue Funktionen in weniger als der Hälfte der Zeit auf den Markt bringen als mit herkömmlichen Methoden.

„AMBER ist ein Gamechanger für die Automobilindustrie. AMBER verleiht unseren Kunden die Freiheit, sich auf die Markendifferenzierung und eine schnelle Markteinführung zu konzentrieren, während die Komplexität reduziert sowie der Wert maximiert wird. Wir schaffen eine Grundlage, die Softwareintegration vorhersehbar, skalierbar sowie zukunftssicher macht und die Revolution des softwaredefinierten Fahrzeugs anführt"

- Bereichsleiter Consulting und Engineering Services, DXC Technology.

Indem AMBER die Unabhängigkeit der Hardware sowie kontinuierliche Updates in den Vordergrund stellt, wird gewährleistet, dass sich Hersteller schnell an die sich entwickelnde Technologie und die Erwartungen der Verbraucher anpassen können sowie gleichzeitig die Industrienormen und -vorschriften einhalten. Die Plattform unterstützt offene Integrationsmodelle, sodass Kunden die volle Kontrolle über ihre Software-Roadmap haben und gleichzeitig von DXCs Erfahrung bezüglich groß angelegter Automobilprogramme profitieren können. AMBER integriert KI-Lösungen von Drittanbietern, um ein hervorragendes Nutzererlebnis zu bieten, und ist kompatibel mit Luxus- und Nutzfahrzeugen sowie Motorrädern.

DXC ist ein zuverlässiger Automotive-Partner für acht der zehn größten Fahrzeughersteller weltweit und gestaltet die Zukunft von Mobilität und Fertigung maßgeblich mit. Die Software von DXC Luxoft unterstützt über 50 Millionen Fahrzeuge und hilft Automobilherstellern wie der Mercedes-Benz AG, Ferrari sowie CARIAD, alle drei Sekunden ein Fahrzeug zu bauen. AMBER wird auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vom 6. bis 9. Januar 2026 vorgestellt und kann live vorgeführt werden. Erfahren Sie hier mehr über AMBER.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856131/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_Next_Gen_Automotive_Softwa.jpg