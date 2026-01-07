DXC présente la plateforme logicielle automobile de nouvelle génération AMBER au CES 2026

Automotive Made BettER Starts Here

POINTS FORTS DXC présente AMBER, une plateforme logicielle automobile de nouvelle génération, conçue pour améliorer les systèmes d'infodivertissement embarqués, développée par DXC Luxoft.

AMBER offre aux constructeurs automobiles une plateforme qui s'adapte à n'importe quelle architecture de véhicule, réduisant ainsi de 50 % le temps de développement.

L'approche normalisée d'AMBER élimine les développements redondants et permet de réaliser des économies de 30 %.

AMBER est 100 % conforme aux normes automobiles, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur l'innovation tandis que DXC s'occupe de la sécurité, de la sûreté et de la maintenance.

ASHBURN, Virginie, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan en matière de technologie et d'innovation d'entreprise, a présenté aujourd'hui AMBER, une plate-forme logicielle automobile de nouvelle génération, conçue pour améliorer les systèmes d'infodivertissement embarqués, développée par DXC Luxoft, l'intégrateur de systèmes logiciels automobiles de DXC. Grâce à ses capacités d'IA intégrées, AMBER permet aux constructeurs automobiles de gérer la complexité croissante des véhicules définis par logiciel en rationalisant les flux de travail de l'ingénierie logicielle dans les véhicules, en accélérant les lancements, en réduisant les coûts d'intégration et en améliorant l'expérience à bord. Grâce à l'architecture ouverte d'AMBER, les conducteurs peuvent bénéficier d'interactions numériques transparentes dans le cockpit, notamment des assistants vocaux IA, des fonctions de véhicule hautement personnalisées et des interfaces numériques modernes améliorées qui transforment le temps passé à voyager en expériences individuelles.

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

L'industrie automobile se transforme rapidement, avec une complexité technique croissante et des cycles de développement de plus en plus courts. Les constructeurs automobiles sont à la recherche d'un avantage concurrentiel leur permettant de se différencier rapidement, en donnant la priorité à la technologie et à l'innovation. Élaboré en collaboration avec les principaux partenaires de l'écosystème automobile, AMBER associe des composants logiciels modulaires à des services prêts à l'emploi qui simplifient le développement et l'intégration.

AMBER procure aux constructeurs automobiles la liberté d'innover, d'accélérer les livraisons et de rester prêts pour l'avenir. Au lieu de partir de zéro, les constructeurs peuvent adopter des éléments de base éprouvés pour l'infodivertissement, les tableaux de bord et la connectivité, en s'appuyant sur une ingénierie moderne et épurée. Les constructeurs automobiles peuvent ainsi diminuer considérablement les coûts d'intégration et commercialiser de nouvelles fonctionnalités en moins de la moitié du temps par rapport aux méthodes traditionnelles.

« AMBER change la donne pour l'industrie automobile. AMBER donne à nos clients la liberté de se concentrer sur la différenciation des marques et la rapidité de commercialisation, tout en réduisant la complexité et en optimisant la valeur. Nous créons une base qui rend l'intégration logicielle prévisible, évolutive et prête pour l'avenir, menant ainsi la révolution des véhicules définis par logiciel. »

- Ramnath Venkataraman, Président, Services de conseil et d'ingénierie, DXC Technology

En donnant la priorité à l'indépendance vis à vis du matériel et aux mises à jour permanentes, AMBER permet aux fabricants de s'adapter rapidement à l'évolution de la technologie et aux attentes des consommateurs, tout en respectant les normes et les réglementations du secteur. La plateforme prend en charge des modèles d'intégration ouverts et les clients peuvent ainsi contrôler pleinement leur feuille de route logicielle tout en bénéficiant de l'expérience de DXC dans les programmes automobiles à grande échelle. AMBER intègre des solutions d'IA tierces pour proposer une expérience utilisateur supérieure tout en étant compatible avec les véhicules de luxe, les véhicules utilitaires et les motos.

DXC est un partenaire automobile de confiance pour huit des dix plus grands constructeurs automobiles au monde et contribue à l'avenir de la mobilité et de la fabrication. Les logiciels de DXC Luxoft équipent plus de 50 millions de véhicules et aident les constructeurs automobiles, tels que Mercedes-Benz AG, Ferrari et CARIAD, à construire un véhicule toutes les trois secondes. AMBER est présenté au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2026, avec des démonstrations en direct. Pour en savoir plus sur AMBER, cliquez ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan en matière de technologie d'entreprise et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856131/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_Next_Gen_Automotive_Softwa.jpg