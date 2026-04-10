دي إكس سي تكنولوجي تطرح تطبيقات Assure Smart Apps الذكية الجديدة لتسريع التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدى شركات التأمين

توفر تطبيقات Assure Smart Apps الذكية عمليات سير عمل معيارية مُعدّة مسبقًا وقائمة على الذكاء الاصطناعي، تحقق فوائد ملموسة للأعمال في غضون 12 أسبوعًا أو أقل

ابتكرت دي إكس سي تكنولوجي، بالتعاون مع عملائها، تطبيقات Claims Assistant و Engagement Assistant و Underwriter Assistant الجديدة وطرحتها خلال منتدى DXC Connect Insurance Executive Forum

تساعد التطبيقات شركات التأمين على تسريع التحول الرقمي، إذ تخفض العمليات اليدوية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وتقلص مدد دورة معالجة العمليات بنحو 30%

DXC Connect Insurance Executive Forum, March 2026

آشبرن، فيرجينيا،10 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة دي إكس سي تكنولوجي (DXC Technology) (NYSE: DXC)، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، اليوم عن طرح تطبيقات Assure Smart Apps الذكية الجديدة المبنية على ServiceNow، والتي أُطلقت مؤخرًا خلال منتدى DXC Connect Insurance Executive Forum في مارس 2026. تجمع هذه التطبيقات بين خبرة دي إكس سي تكنولوجي العميقة في قطاع التأمين وتقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء وسير العمل من ServiceNow، لتقديم حلول معيارية موجّهة نحو النتائج لشركات التأمين. ويُدار كل تطبيق عبر منصة DXC Assure لتسريع التحول المستهدف.

تواجه شركات التأمين اليوم ضغوطًا متصاعدة ناجمة عن توقعات العملاء المتطورة، والتعقيدات التنظيمية، والمنافسة المتزايدة، في وقت لا تزال تعمل فيه عبر أنظمة قديمة مجزأة وبيانات منعزلة. وغالبًا ما تتطلب مواجهة هذه التحديات برامج تحول ضخمة متعددة السنوات قد تستغرق أعوامًا قبل أن تحقق نتائجها.

صُممت تطبيقات Assure Smart Apps الذكية لمساعدة شركات التأمين على التحديث بصورة تدريجية، دون تعطيل الأنظمة الأساسية أو الحاجة إلى استثمارات كبيرة في الوقت والموارد. وتأتي هذه التطبيقات المعيارية القائمة على عمليات سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي متكاملة مسبقًا مع حلول إدارة وثائق التأمين الأساسية، لتقديم نتائج قابلة للقياس في غضون 12 أسبوعًا أو أقل. ويمكن لشركات التأمين تقليل العمليات اليدوية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وتقليص مدد الدورات التشغيلية بنسبة تصل إلى 30%، مما يتيح إحراز تقدم أسرع نحو أهداف التحول.

قال مايكل بارك، نائب الرئيس الأول للشراكات العالمية والقنوات في ServiceNow: "من خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء وسير العمل من ServiceNow وخبرة دي إكس سي تكنولوجي العميقة في قطاع التأمين، نعيد تعريف ما هو ممكن في عمليات التأمين. ومعًا، نساعد شركات التأمين على تسريع التحول وتحقيق قدر أكبر من المرونة والسرعة في كل عملية."

خلال منتدى DXC Connect Insurance Executive Forum، وهو الحدث السنوي لمجتمع عملاء دي إكس سي تكنولوجي في قطاع التأمين، جرى طرح ثلاثة تطبيقات جديدة من Assure Smart Apps:

:Claims Assistant يوحّد دورة حياة المطالبات من البداية إلى النهاية، ويُدمج الامتثال والجاهزية للتدقيق، مع التخلص من التنقل بين الأنظمة والمطابقة اليدوية. ويمكن لهذا التطبيق تقليص مدد دورة معالجة المطالبات بنسبة تصل إلى 35%، مما يتيح تسريع عمليات صرف التعويضات وتحسين تجارب حاملي وثائق التأمين.

:Engagement Assistant يُحدّث تفاعل العملاء عبر القنوات الصوتية والرقمية وقنوات المكتب الخلفي من خلال تنسيق عمل الوكلاء الرقميين والوكلاء البشريين وأدوات التحليل. كما يُؤتمت الخدمات، ويعزز إنتاجية الوكلاء، ويقدم رؤى آنية لتحليل المشاعر والامتثال، مما يحسن تجربة العملاء بنسبة تتراوح بين 5% و15%.

:Underwriter Assistant يوفر تجربة اكتتاب راقية ومخصصة من خلال أتمتة استقبال طلبات الاكتتاب، وتحديد أولويات العمل، وتوجيه القرارات عبر منضدة عمل موحّدة وقابلة للتفسير، كل ذلك دون تعطيل أنظمة إدارة وثائق التأمين الحالية.

كما استعرضت دي إكس سي تكنولوجي Assure Smart App Studio، وهي بيئة ابتكار تعاونية أسهم فيها العملاء بأفكار لتطبيقات Smart Apps مستقبلية. خلال الحدث، طوّر مهندسو دي إكس سي نماذج أولية سريعة لوكلاء ذكاء اصطناعي جدد خلال ليلة واحدة، ثم عرضوها في اليوم الثاني، بما يبرز السرعة التي يمكن للمؤسسات أن تنتقل بها من الفكرة إلى التنفيذ بفضل الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

قال راي أوغست، رئيس قطاع برمجيات التأمين وخدمات إجراءات الأعمال في دي إكس سي تكنولوجي: "انبثقت فكرة Smart Apps من فهم واقع عملائنا وتهيئة مسار للتحول التدريجي. ونحن نفخر بالابتكار جنبًا إلى جنب مع عملائنا لبناء حلول تطور بنيتهم التحتية التكنولوجية دون تعطيل العمليات. كما نساعدهم على التحديث بالوتيرة التي تناسبهم مع تحقيق نتائج أعمال ملموسة."

بفضل خبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في هذا القطاع، تُعدّ دي إكس سي تكنولوجي شريكًا موثوقًا لـ21 من أكبر 25 شركة تأمين في العالم. وبوصفها مزودًا رائدًا لأنظمة التأمين الأساسية، تقود دي إكس سي الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة طرح المنتجات في السوق والكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .www.dxc.com/assure-smart-apps

نبذة عن دي إكس سي تكنولوجي

تُعد شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) شريكًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار؛ حيث تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومؤسسات القطاع العام، مما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في زمن يشهد تغيرًا متسارعًا. وبفضل خبرتها العميقة في "خدمات البنية التحتية المُدارة"، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل "دي إكس سي" على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. يمكن التعرف على المزيد عبر موقع الويب: dxc.com.

