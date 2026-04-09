DXC presenta las nuevas Assure Smart Apps para acelerar la transformación impulsada por IA de las aseguradoras

Las Assure Smart Apps de DXC proporcionan flujos de trabajo modulares, preestablecidos e impulsados por IA que ofrecen beneficios empresariales en 12 semanas o menos

Junto con sus clientes, DXC creó y presentó las nuevas aplicaciones Claims Assistant, Engagement Assistant y Underwriter Assistant en el DXC Connect Insurance Executive Forum

Estas aplicaciones ayudan a las aseguradoras a acelerar la transformación digital, ya que disminuyen los procesos manuales entre un 30 % y un 40 % y reducen los tiempos de procesamiento de los ciclos aproximadamente en un 30 %

ASHBURN, Virginia, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy las nuevas aplicaciones Assure Smart Apps desarrolladas en ServiceNow, y que se lanzaron recientemente en el DXC Connect Insurance Executive Forum en marzo de 2026. Las Assure Smart Apps combinan la profunda experiencia en seguros de DXC con la IA agéntica y la tecnología de flujos de trabajo de ServiceNow para ofrecer soluciones modulares orientadas a resultados para las aseguradoras. Cada aplicación se coordina mediante la plataforma Assure de DXC para acelerar la transformación objetivo.

DXC Connect Insurance Executive Forum, March 2026

Actualmente, las aseguradoras enfrentan una presión cada vez mayor debido a las expectativas cambiantes de los clientes, la complejidad regulatoria y el aumento de la competencia, mientras operan mediante sistemas heredados fragmentados y datos aislados. Abordar estos desafíos suele requerir programas de transformación de gran escala y de varios años que pueden tardar mucho tiempo en ofrecer resultados.

Las aplicaciones Assure Smart Apps están diseñadas para ayudar a las aseguradoras a modernizarse de forma gradual, sin interrumpir los sistemas centrales ni requerir inversiones considerables de tiempo y recursos. Estas aplicaciones de flujo de trabajo modulares e impulsadas por IA tienen preintegradas soluciones de pólizas centrales para ofrecer resultados cuantificables en 12 semanas o menos. Las aseguradoras pueden disminuir los procesos manuales entre un 30 % y un 40 % y reducir los tiempos de los ciclos hasta en un 30 %, lo cual permite un progreso más rápido hacia los objetivos de transformación.

"Al integrar la IA agéntica y la tecnología de flujo de trabajo de ServiceNow con la profunda experiencia en la industria de seguros de DXC, redefinimos las posibilidades en las operaciones de seguros", afirmó Michael Park, vicepresidente sénior de Canales y Alianzas Globales en ServiceNow. "Juntos, ayudamos a las aseguradoras a acelerar la transformación, lo que brinda mayor agilidad y velocidad en cada proceso".

En el DXC Connect Insurance Executive Forum, el evento anual de la comunidad de clientes de seguros de DXC, se presentaron tres nuevas aplicaciones Assure Smart Apps:

Claims Assistant unifica el ciclo de vida integral de los reclamos, ya que incorpora el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías al tiempo que elimina el cambio constante entre sistemas y la conciliación manual. Puede reducir los tiempos de los ciclos de reclamos hasta en un 35 %, lo cual permite pagos más rápidos y mejores experiencias para los asegurados.

unifica el ciclo de vida integral de los reclamos, ya que incorpora el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías al tiempo que elimina el cambio constante entre sistemas y la conciliación manual. Puede reducir los tiempos de los ciclos de reclamos hasta en un 35 %, lo cual permite pagos más rápidos y mejores experiencias para los asegurados. Engagement Assistant moderniza la interacción con el cliente mediante canales de voz, digitales y de gestión administrativa por medio de la coordinación de agentes digitales, agentes humanos y analítica. Automatiza el servicio, aumenta la productividad de los agentes y ofrece información en tiempo real sobre la opinión y el cumplimiento normativo, lo que mejora la experiencia del cliente entre un 5 % y un 15 %.

moderniza la interacción con el cliente mediante canales de voz, digitales y de gestión administrativa por medio de la coordinación de agentes digitales, agentes humanos y analítica. Automatiza el servicio, aumenta la productividad de los agentes y ofrece información en tiempo real sobre la opinión y el cumplimiento normativo, lo que mejora la experiencia del cliente entre un 5 % y un 15 %. Underwriter Assistant ofrece una experiencia de suscripción personalizada mediante la automatización de la recepción de solicitudes, la priorización del trabajo y la orientación en la toma de decisiones a través de un entorno de trabajo unificado y transparente, sin alterar los sistemas de pólizas existentes.

DXC también presentó el Assure Smart App Studio, un entorno de innovación colaborativa en el que los clientes aportaron ideas para futuras Smart Apps. Durante el evento, los ingenieros de DXC crearon rápidamente prototipos de nuevos agentes de IA de un día para otro y las presentaron el segundo día, destacando la rapidez con la que las organizaciones pueden pasar de la concepción a la ejecución gracias a la innovación impulsada por la inteligencia artificial.

"La inspiración para crear Smart Apps surgió de la idea de acercarnos a nuestros clientes donde se encuentren y crear un camino hacia una transformación progresiva", afirmó Ray August, presidente de DXC Insurance Software and Business Process Services. "Nos enorgullece innovar junto con nuestros clientes para crear soluciones que mejoren su infraestructura tecnológica sin interrumpir las operaciones. Los ayudamos a modernizarse a su propio ritmo a la vez que ofrecemos resultados empresariales tangibles".

Con más de 40 años de experiencia en el sector, DXC es un socio de confianza para 21 de las 25 principales aseguradoras del mundo. Como proveedor líder de sistemas centrales de seguros, DXC impulsa la innovación con tecnología de IA para mejorar la velocidad de comercialización, la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Para obtener más información, visite www.dxc.com/assure-smart-apps.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Encuentre más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952706/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_New_Assure_Smart_Apps_to_A.jpg

FUENTE DXC Technology Company