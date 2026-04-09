- DXC presenta las nuevas Assure Smart Apps para acelerar la transformación de las aseguradoras basada en la inteligencia artificial

Las aplicaciones DXC Assure Smart Apps ofrecen flujos de trabajo modulares, preconfigurados e impulsados por IA que aportan beneficios empresariales en 12 semanas o menos

En colaboración con sus clientes, DXC ha creado y presentado las nuevas aplicaciones Claims Assistant, Engagement Assistant y Underwriter Assistant en el DXC Connect Insurance Executive Forum

Las aplicaciones ayudan a las aseguradoras a acelerar la transformación digital, reduciendo los procesos manuales entre un 30% y un 40% y acortando los tiempos de ciclo de los procesos en aproximadamente un 30%

ASHBURN, Va., 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha anunciado hoy el lanzamiento de las nuevas Assure Smart Apps, desarrolladas sobre la base de ServiceNow, que se presentaron recientemente en el DXC Connect Insurance Executive Forum celebrado en marzo de 2026. Las Assure Smart Apps combinan la amplia experiencia de DXC en el sector de los seguros con la inteligencia artificial de agentes y la tecnología de flujos de trabajo de ServiceNow para ofrecer a las aseguradoras soluciones modulares y orientadas a resultados. Cada aplicación se coordina a través de la plataforma Assure de DXC para acelerar la transformación específica.

DXC Connect Insurance Executive Forum, March 2026

Hoy en día, las aseguradoras se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a la evolución de las expectativas de los clientes, la complejidad normativa y el aumento de la competencia, al tiempo que operan con sistemas heredados fragmentados y datos aislados. Abordar estos retos suele requerir grandes programas de transformación de varios años de duración, cuyos resultados pueden tardar años en materializarse.

Las aplicaciones Assure Smart Apps están diseñadas para ayudar a las aseguradoras a modernizarse de forma gradual, sin alterar los sistemas centrales ni requerir una inversión excesiva de tiempo y recursos. Estas aplicaciones de flujo de trabajo modulares e impulsadas por IA están preintegradas con soluciones de pólizas centrales para ofrecer resultados medibles en 12 semanas o menos. Las aseguradoras pueden reducir los procesos manuales entre un 30% y un 40% y acortar los tiempos de ciclo hasta en un 30%, lo que permite avanzar más rápidamente hacia los objetivos de transformación.

«Al combinar la IA de agentes y la tecnología de flujos de trabajo de ServiceNow con la amplia experiencia de DXC en el sector de los seguros, estamos redefiniendo lo que es posible en las operaciones de seguros», afirmó Michael Park, vicepresidente sénior de Alianzas Globales y Canales de ServiceNow. «Juntos, estamos ayudando a las aseguradoras a acelerar su transformación, aportando mayor agilidad y rapidez a todos los procesos».

En el DXC Connect Insurance Executive Forum , el evento anual de DXC para la comunidad de clientes del sector de los seguros, se presentaron tres nuevas aplicaciones Assure Smart Apps:

Claims Assistant unifica el ciclo de vida completo de las reclamaciones, integrando el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías, al tiempo que elimina los cambios entre sistemas y la conciliación manual. Puede reducir la duración del ciclo de las reclamaciones hasta en un 35%, lo que permite pagos más rápidos y mejora la experiencia de los asegurados.

unifica el ciclo de vida completo de las reclamaciones, integrando el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías, al tiempo que elimina los cambios entre sistemas y la conciliación manual. Puede reducir la duración del ciclo de las reclamaciones hasta en un 35%, lo que permite pagos más rápidos y mejora la experiencia de los asegurados. Engagement Assistant moderniza la interacción con el cliente a través de los canales de voz, digitales y de back-office mediante la coordinación de agentes digitales, agentes humanos y análisis de datos. Automatiza la atención al cliente, aumenta la productividad de los agentes y ofrece información en tiempo real sobre la opinión de los clientes y el cumplimiento normativo, lo que mejora la experiencia del cliente entre un 5% y un 15%.

moderniza la interacción con el cliente a través de los canales de voz, digitales y de back-office mediante la coordinación de agentes digitales, agentes humanos y análisis de datos. Automatiza la atención al cliente, aumenta la productividad de los agentes y ofrece información en tiempo real sobre la opinión de los clientes y el cumplimiento normativo, lo que mejora la experiencia del cliente entre un 5% y un 15%. Underwriter Assistant ofrece una experiencia de suscripción personalizada al automatizar la recepción de solicitudes, priorizar el trabajo y orientar las decisiones a través de un entorno de trabajo unificado y explicable, sin alterar los sistemas de pólizas existentes.

DXC también presentó Assure Smart App Studio, un entorno de innovación colaborativa en el que los clientes aportaron ideas para futuras Smart Apps. Durante el evento, los ingenieros de DXC crearon rápidamente prototipos de nuevos agentes de IA en tan solo una noche y los presentaron al día siguiente, lo que puso de manifiesto la rapidez con la que las organizaciones pueden pasar de la ideación a la ejecución gracias a la innovación impulsada por la IA.

«La inspiración para las Smart Apps surgió de acercarnos a nuestros clientes allí donde se encuentran y crear una vía para una transformación gradual», declaró Ray August, presidente de DXC Insurance Software and Business Process Services. «Estamos orgullosos de innovar junto a nuestros clientes para crear soluciones que mejoren su infraestructura tecnológica sin interrumpir las operaciones. Les estamos ayudando a modernizarse a su propio ritmo, al tiempo que obtenemos resultados empresariales tangibles».

Con más de 40 años de experiencia en el sector, DXC es un socio de confianza para 21 de las 25 principales aseguradoras del mundo. Como proveedor líder de sistemas centrales para el sector de los seguros, DXC impulsa la innovación basada en la inteligencia artificial para mejorar la rapidez de comercialización, la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Para obtener más información, visite www.dxc.com/assure-smart-apps .

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com