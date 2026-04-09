DXC présente les nouvelles applications intelligentes Assure pour l'accélération de la transformation des assureurs par l'IA

Les applications intelligentes Assure de DXC fournissent des flux de travail modulaires, préconstruits et pilotés par l'IA qui offrent des avantages commerciaux en 12 semaines ou moins.

En collaboration avec ses clients, DXC a créé et présenté les nouvelles applications Claims Assistant, Engagement Assistant et Underwriter Assistant lors du DXC Connect Insurance Executive Forum.

Les applications aident les assureurs à accélérer la transformation numérique, en réduisant les processus manuels de 30 à 40 % et en diminuant la durée des processus de cycle d'environ 30 %

ASHBURN, Virginie, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan en matière de technologie et d'innovation d'entreprise, a annoncé aujourd'hui les nouvelles applications intelligentes Assure basées sur ServiceNow, récemment lancées lors du DXC Connect Insurance Executive Forum en mars 2026. Les applications intelligentes Assure combinent l'expertise approfondie de DXC en matière d'assurance avec l'IA agentique et la technologie de flux de travail de ServiceNow pour fournir aux assureurs des solutions modulaires et privilégiant les résultats. Chaque application est orchestrée par la plateforme Assure de DXC afin d'accélérer la transformation ciblée.

DXC Connect Insurance Executive Forum, March 2026

Les assureurs sont aujourd'hui confrontés à une pression croissante liée à l'évolution des attentes des clients, à la complexité de la réglementation et à l'intensification de la concurrence, tout en travaillant avec des systèmes patrimoniaux fragmentés et des données cloisonnées. Pour relever ces défis, il faut généralement mettre en place de vastes programmes de transformation pluriannuels pouvant durer plusieurs années avant de produire des résultats.

Les applications intelligentes Assure sont conçues pour aider les assureurs à se moderniser progressivement, sans perturber les systèmes centraux ni nécessiter d'importants investissements en temps et en ressources. Ces applications de flux de travail modulaires, pilotées par l'IA, sont pré-intégrées aux solutions de police de base afin d'obtenir des résultats mesurables en 12 semaines ou moins. Les assureurs peuvent réduire les processus manuels de 30 à 40 % et les temps de cycle de 30 %, ce qui leur permet de concrétiser plus rapidement leurs objectifs de transformation.

« En associant l'IA agentique et la technologie de workflow de ServiceNow à l'expertise approfondie de DXC dans le secteur de l'assurance, nous redéfinissons ce qui est possible dans les opérations d'assurance », a déclaré Michael Park, premier vice-président, partenariats mondiaux et canaux chez ServiceNow. « Ensemble, nous aidons les opérateurs à accélérer leur transformation, en leur procurant plus d'agilité et de rapidité dans tous les processus. »

Lors du DXC Connect Insurance Executive Forum, l'événement annuel de DXC pour la communauté des clients du secteur de l'assurance, trois nouvelles applications intelligentes Assure ont été présentées :

Claims Assistant unifie le cycle de vie des déclarations de sinistre de bout en bout, en intégrant la conformité et la préparation à l'audit tout en éliminant les sauts de système et les rapprochements manuels. L'application peut réduire les délais de traitement des demandes d'indemnisation jusqu'à 35 %, ce qui permet d'accélérer les paiements et d'améliorer l'expérience des assurés.

unifie le cycle de vie des déclarations de sinistre de bout en bout, en intégrant la conformité et la préparation à l'audit tout en éliminant les sauts de système et les rapprochements manuels. L'application peut réduire les délais de traitement des demandes d'indemnisation jusqu'à 35 %, ce qui permet d'accélérer les paiements et d'améliorer l'expérience des assurés. Engagement Assistant modernise l'engagement client à travers les canaux vocaux, numériques et de back-office en orchestrant les agents numériques, les agents humains et les analyses. L'application automatise les services, stimule la productivité des agents et fournit des informations en temps réel sur les sentiments et la conformité, améliorant ainsi l'expérience des clients de 5 à 15 %.

modernise l'engagement client à travers les canaux vocaux, numériques et de back-office en orchestrant les agents numériques, les agents humains et les analyses. L'application automatise les services, stimule la productivité des agents et fournit des informations en temps réel sur les sentiments et la conformité, améliorant ainsi l'expérience des clients de 5 à 15 %. Underwriter Assistant offre une expérience de souscription haut de gamme personnalisée en automatisant la réception des soumissions, en priorisant le travail et en guidant les décisions par le biais d'un banc de travail unifié et explicable, sans perturber les systèmes d'assurance existants.

DXC a également présenté l'Assure Smart App Studio, un environnement d'innovation collaboratif à travers lequel les clients ont soumis des idées d'applications intelligentes futures. Au cours de l'événement, les ingénieurs de DXC ont rapidement prototypé de nouveaux agents d'IA pendant la nuit et les ont démontrés le deuxième jour, soulignant la rapidité avec laquelle les organisations peuvent concrétiser les idées grâce à l'innovation activée par l'IA.

« L'inspiration pour les applications intelligentes a été de rencontrer nos clients là où ils sont et de créer une voie pour une transformation progressive », a déclaré Ray August, Président, DXC Insurance Software and Business Process Services. « Nous sommes fiers d'innover aux côtés de nos clients afin d'élaborer des solutions qui font progresser leur infrastructure technologique sans perturber leurs opérations. Nous les aidons à se moderniser à leur propre rythme tout en produisant des résultats commerciaux tangibles. »

Avec plus de 40 ans d'expertise dans le secteur, DXC est un partenaire de confiance pour 21 des 25 premiers assureurs mondiaux. En tant que principal fournisseur de systèmes d'assurance de base, DXC stimule l'innovation activée par l'IA afin d'améliorer la vitesse de commercialisation, l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Pour en savoir plus, consultez le site www.dxc.com/assure-smart-apps.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation des entreprises qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Forte d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

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