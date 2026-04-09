DXC 推出全新 Assure Smart Apps，加快保險公司以人工智能推動轉型

DXC Assure Smart Apps 提供模組化的預建人工智能驅動工作流程，即能在 12 週內帶來業務效益

DXC 聯同客戶，於 DXC Connect 保險高層論壇 (DXC Connect Insurance Executive Forum) 上攜手開發並推出三款全新應用程式：Claims Assistant、Engagement Assistant 及 Underwriter Assistant

此等應用程式有助保險公司加快數碼轉型，將手動流程減少 30-40%，週期處理時間也縮短約 30%

維珍尼亞州阿什本2026年4月9日 /美通社/ -- 在企業科技與創新業界領先在前的 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈推出全新 Assure Smart Apps，其建基於 ServiceNow，並已於 2026 年 3 月在 DXC Connect 保險高層論壇上推出。Assure Smart Apps 結合 DXC 深厚的保險專業知識與 ServiceNow 的代理型人工智能 (AI) 及工作流程技術，為保險公司提供成果導向的模組化解決方案。每個應用程式都經由 DXC 的 Assure Platform 統籌管理，從而加快特定領域的轉型步伐。

現今保險公司既要承受客戶期望轉變、監管日趨複雜及競爭越趨激烈所帶來的壓力，又要在零散的舊有系統和數據孤島之間運作。應對這些挑戰，往往需要啟動耗時數載的大型轉型計劃，往往經年始見成效。

2026 年 3 月 DXC Connect 保險高層論壇

Assure Smart Apps 旨在協助保險公司循序漸進地進行現代化改造，既不會中斷核心系統，也無需投入大量時間及資源。 這些人工智能驅動的模組化工作流程應用程式，已預先與核心保單系統整合，最快 12 週內即可獲得可衡量的成效。 保險公司可將手動流程減少 30–40%，週期時間縮短多達 30%，有助更快邁向轉型目標。

ServiceNow 全球合作夥伴與渠道高級副總裁 Michael Park 表示：「我們融合 ServiceNow 的代理型人工智能與工作流程技術，以及 DXC 深厚的保險業經驗，重新定義保險營運的邊界。 雙方聯手，協助保險公司加快轉型，使每個流程更加靈活快捷。」

在 DXC Connect 保險高層論壇這場 DXC 年度保險客戶社群盛會上，三款嶄新 Assure Smart Apps 登場：

Claims Assistant 整合端到端的理賠流程，兼具合規與審計就緒之效，消除系統跳轉及手動對賬的麻煩。此應用程式最多可將理賠週期時間縮短 35%，讓賠付更迅速，同時改善保單持有人的體驗。

整合端到端的理賠流程，兼具合規與審計就緒之效，消除系統跳轉及手動對賬的麻煩。此應用程式最多可將理賠週期時間縮短 35%，讓賠付更迅速，同時改善保單持有人的體驗。 Engagement Assistant 整合數碼客戶服務、真人客戶服務及數據分析，實踐語音、數碼及後勤渠道的客戶互動體驗現代化。 此能自動處理服務工作、提高客戶服務人員的效率，同時提供實時的情緒與合規分析，令客戶體驗改善 5% 至 15%。

整合數碼客戶服務、真人客戶服務及數據分析，實踐語音、數碼及後勤渠道的客戶互動體驗現代化。 此能自動處理服務工作、提高客戶服務人員的效率，同時提供實時的情緒與合規分析，令客戶體驗改善 5% 至 15%。 Underwriter Assistant 呈獻禮賓級核保體驗，自動處理投保文件，優先排序工作，並透過決策可解的統一工作台引導判斷，而無損現有保單系統的運作。

DXC 亦展示了 Assure Smart App Studio，這個協作創新環境讓客戶在此為日後的智能應用程式貢獻想法。活動期間，DXC 工程師用一晚時間就快速完成了全新人工智能代理的原型設計，並在第二天即場展示，這充分顯示企業利用人工智能驅動的創新，就能快速從構思邁向實際執行。

DXC Insurance Software and Business Process Services 總裁 Ray August 表示：「Smart Apps 的構思，源於我們站在客戶立場，開闢一條循序漸進的轉型之路。我們很自豪能與客戶攜手創新，建構既能強化技術基建，又不會影響日常營運的解決方案。我們協助客戶按自身步伐進行現代化改造，同時帶來實實在在的業務成效。」

DXC 擁有逾 40 年的行業專業知識，是全球排名前 25 位保險公司中 21 間值得信賴的合作夥伴。DXC 是核心保險系統的領先供應商，透過人工智能驅動的創新，加快產品上市時間、提升營運效率，並改善客戶體驗。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.dxc.com/assure-smart-apps。

關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 有關詳情，請瀏覽 dxc.com。

SOURCE DXC Technology Company