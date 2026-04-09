DXC、保険会社のAIを活用した変革を加速する新しいAssure Smart Appsを発表

DXC Assure Smart Appsは、12週間以内にビジネス上のメリットをもたらす、モジュール化された事前構築済みのAI主導のワークフローを提供します。

DXC Connect Insurance Executive Forumにおいて、DXCはお客様とともに新しいClaims Assistant、Engagement Assistant、Underwriter Assistantのアプリを作成し、紹介しました。

このアプリは、保険会社のデジタル変革を加速させ、手作業によるプロセスを30～40％削減し、サイクル・プロセス時間を約30％短縮します。

バージニア州アッシュバーン, 2026年4月9日 /PRNewswire/ --エンタープライズ・テクノロジーとイノベーションのリーディングパートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は、2026年3月に開催されたDXC Connect Insurance Executive Forumで発表された、ServiceNow上に構築された新しいAssure Smart Appsを発表しました。Assure Smart Appsは、DXCの保険に関する深い専門知識とServiceNowのエージェント型AIおよびワークフロー技術を組み合わせ、保険会社向けにモジュール式の成果主導型ソリューションを提供します。各アプリはDXCのAssure Platformを通じてオーケストレーションされ、目標とする変革を加速させます。

保険会社は今日、細分化されたレガシーシステムやサイロ化されたデータで業務を行いながら、日々進化する顧客の期待、規制の複雑さ、競争の激化によるプレッシャーの高まりに直面しています。このような課題に対処するには、通常、大規模で複数年にわたる変革プログラムが必要であり、成果を出すまでに数年かかることもあります。

DXC Connect Insurance Executive Forum, March 2026

Assure Smart Appsは、保険会社が基幹システムを混乱させることなく、また大規模な時間とリソースの投資を必要とすることなく、段階的にモダナイゼーションを図れるように設計されています。これらのモジュール化されたAI主導のワークフローアプリケーションは、コアポリシーソリューションと事前に統合されており、12週間以内に測定可能な成果をもたらします。保険会社は、手作業によるプロセスを30～40％削減し、サイクルタイムを最大30％短縮することができるため、変革の目標達成に向けた取組を加速させることができます。

「ServiceNowのエージェント型AIとワークフロー技術、そしてDXCの保険業界に関する深い専門知識を組み合わせることで、保険業務で実現できることを再定義することができます」と、ServiceNowのグローバルパートナーシップ＆チャネル担当SVPであるMichael Park氏は述べています。「私たちは共に、通信事業者が変革を加速させ、あらゆるプロセスでより優れたアジリティとスピードを実現できるよう支援します。」

年次で開催されるDXCの保険顧客向けコミュニティイベントであるDXC Connect Insurance Executive Forumでは、3つの新しいAssure Smart Appsが紹介されました。

Claims Assistant は、エンドツーエンドの保険金請求ライフサイクルを一元化し、コンプライアンスと監査対応力を組み込むと同時に、システムホッピングや手作業による照合を排除します。保険金請求のサイクルタイムを最大35%短縮し、迅速な保険金支払いと保険契約者の利便性向上を実現します。

は、エンドツーエンドの保険金請求ライフサイクルを一元化し、コンプライアンスと監査対応力を組み込むと同時に、システムホッピングや手作業による照合を排除します。保険金請求のサイクルタイムを最大35%短縮し、迅速な保険金支払いと保険契約者の利便性向上を実現します。 Engagement Assistant は、デジタル・エージェント、ヒューマン・エージェント、アナリティクスをオーケストレーションすることで、音声、デジタル、バックオフィスの各チャネルにおける顧客エンゲージメントをモダナイズします。サービシングを自動化し、エージェントの生産性を高め、センチメントとコンプライアンスに関する洞察をリアルタイムで提供します。

は、デジタル・エージェント、ヒューマン・エージェント、アナリティクスをオーケストレーションすることで、音声、デジタル、バックオフィスの各チャネルにおける顧客エンゲージメントをモダナイズします。サービシングを自動化し、エージェントの生産性を高め、センチメントとコンプライアンスに関する洞察をリアルタイムで提供します。 Underwriter Assistantは、既存の保険契約システムを中断することなく、統一された説明可能なワークベンチを通じて、提出書類の受付、作業の優先順位付け、意思決定を自動化することにより、コンシェルジュ的な引受体験を提供します。

DXCはまた、共同イノベーション環境であるAssure Smart App Studioを展示し、顧客が将来のスマートアプリのアイデアを提供しました。イベント期間中、DXCのエンジニアは新しいAIエージェントを一晩で迅速にプロトタイプ化し、2日目にデモンストレーションを行いました。これにより、AIを活用したイノベーションによって、組織がいかに迅速に構想から実行へと移行できるかが浮き彫りになりました。

「Smart Appsの開発のきっかけは、お客様の現状に寄り添い、段階的な変革への道筋を築くことでした」と、DXCの保険ソフトウェア・ビジネスプロセスサービス部門プレジデントであるRay Augustは述べています。「私たちは、お客様とともにイノベーションを生み出し、業務を中断させることなくお客様の技術インフラを向上させるソリューションを構築できることを誇りに思います。私たちは、具体的なビジネス成果を上げながら、彼らが自分のペースでモダナイゼーションを進められるよう支援しています。」

DXCは40年以上にわたり培ってきた業界の専門知識により、世界の保険会社の上位25社のうち21社の信頼できるパートナーとなっています。DXCは、保険基幹システムのリーディング・プロバイダーとして、AIを活用したイノベーションを推進し、市場投入スピード、業務効率、顧客体験を向上させています。

詳しくはwww.dxc.com/assure-smart-appsをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門に対してソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズテクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーであり、急速かつ指数的に変化する時代においてAIを活用し、成果創出を加速することを支援しています。DXC Technologyはマネージドインフラサービス、アプリケーション近代化、業界特化型ソフトウェアソリューションの分野で深い専門知識を有し、世界で最も複雑なテクノロジー資産の一部の近代化、セキュリティ保護、運用を行っています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2952706/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_New_Assure_Smart_Apps_to_A.jpg

SOURCE DXC Technology Company