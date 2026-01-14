DXC renforce son alliance avec SAP en tant que partenaire RISE with SAP

FAITS SAILLANTS DXC a été confirmé en tant que partenaire RISE with SAP, soulignant son expertise et son expérience pour aider les clients à évoluer parmi les transformations complexes RISE with SAP.

En tant que partenaire et client de SAP, DXC est compétent pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de modernisation de manière plus efficace, en s'appuyant sur sa propre expérience de la mise en œuvre de RISE with SAP et de GROW with SAP.

DXC figure au premier rang des partenaires SAP pour les apprenants certifiés sur Positioning SAP Business Suite, et son équipe de consultants certifiés SAP Business AI est la plus importante du secteur avec 2 200 experts répartis dans 37 pays.

ASHBURN, Va., 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan en matière de technologie et d'innovation d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir été confirmé en tant que partenaire validé RISE with SAP. DXC fait désormais partie d'un groupe restreint de partenaires reconnus par SAP pour ses capacités démontrées, son expertise certifiée et son expérience éprouvée au service des clients pour les aider à migrer les environnements SAP vers le cloud. En outre, DXC a renforcé sa collaboration au sein de l'écosystème SAP, en s'investissant dans son propre parcours RISE with SAP et en construisant continuellement des capacités tournées vers l'avenir, par la mise à niveau des compétences de ses consultants SAP Business AI et de ses apprenants certifiés.

Alors que les entreprises sont de plus en plus confrontées à la complexité technique et à des délais serrés pour migrer leurs opérations vers le cloud, DXC propose une approche transparente de bout en bout en matière de modernisation, soutenue par une expertise SAP approfondie et des outils propriétaires. Grâce à des offres personnalisées telles que DXC Complete, l'offre MSP (Managed Service Provider - Fournisseur de services gérés) de DXC, qui peut être mise en œuvre sur plusieurs plateformes, DXC permet de procéder à des migrations en toute transparence, d'optimiser les processus d'affaires, de gérer les applications et d'améliorer en permanence les charges de travail SAP. En tant que partenaire validé RISE with SAP, les capacités éprouvées de DXC sont désormais en parfaite adéquation avec la méthodologie de SAP, ce qui garantit une plus grande cohérence, une plus grande rapidité et une plus forte valeur ajoutée pour les clients.

« Nous sommes très fiers d'être nommés Partenaire validé RISE with SAP, en reconnaissance de notre solide expertise développée par nos équipes au fil des années. RISE with SAP est un élément essentiel en termes de changement pour beaucoup de nos clients, et DXC sait comment véritablement l'exploiter : une innovation plus rapide, des opérations plus fluides et des transformations qui font réellement avancer les choses. Avec notre équipe mondiale de spécialistes SAP à nos côtés, nous continuons à investir dans notre personnel et nos capacités, afin de nous développer au même rythme que nos clients et en fonction de leurs objectifs de modernisation ».

- Russell Jukes, Directeur de l'information numérique, DXC Technology

Tout en assurant la modernisation de SAP pour des clients du monde entier, DXC s'est investi dans son propre parcours RISE with SAP. Annoncée lors de la publication des résultats du deuxième trimestre de SAP, cette adoption permet à DXC d'apporter aux clients une vision et une expérience concrètes, en les aidant à atteindre en toute confiance leurs objectifs de modernisation. En outre, DXC a récemment abandonné un système ERP non durable au profit de SAP Cloud ERP en prenant en charge l'ensemble de la transition, des évaluations et des choix jusqu'à la résolution des problèmes qui se sont posés. En fin de compte, DXC a fait des économies, optimisé l'efficacité opérationnelle et amélioré les processus tout en s'appuyant sur son expertise en matière de transformation.

L'expertise SAP de DXC mobilise plus de 15 000 professionnels dédiés à SAP autour de plus de 1 000 clients SAP dans le monde. DXC a aidé Whitehaven Coal, un important producteur de charbon australien, à mettre en place un système ERP SAP dans le cadre de l'acquisition de deux nouvelles mines. Fort de sa grande expérience, DXC a aidé Whitehaven dont la taille doublait, en assurant la transition d'une main-d'œuvre de plus de 2 000 personnes et de systèmes exécutant plus de 150 applications, le tout en interrompant très peu la production.

« Au fur et à mesure du renforcement du partenariat entre DXC et SAP, notre propre transformation SAP se poursuit tout en aidant nos clients à évoluer dans la leur. S'appuyant sur son expérience pratique en matière de gestion des migrations informatiques complexes, DXC accompagne ses clients et leur permet d'obtenir une plus forte valeur ajoutée grâce à une approche simple et efficace. Notre position de partenaire validé RISE with SAP souligne notre volonté d'excellence dans les environnements SAP »

- Keith Costello, Président, Applications et technologies d'entreprise, DXC Technology

Conformément à la volonté de DXC de faire progresser l'adoption de l'IA pour les clients, DXC possède des compétences et une expertise éprouvées permettant d'aider spécifiquement les clients SAP à tirer parti de l'IA, des agents Joule qui accélèrent les flux de travail, à l'IA agentique multiplateforme qui fonctionne dans des environnements complexes et multi-solutions, en passant par les cas d'utilisation de l'IA d'entreprise profondément intégrée qui donnent des informations et des renseignements dans l'ensemble de la SAP Business Suite. Toutes ces capacités visent à améliorer les résultats commerciaux des clients.

L'équipe de consultants qualifiés SAP Business AI de DXC a connu le rythme de développement le plus rapide au monde par rapport à ses concurrents, et la population d'apprenants certifiés Positioning SAP Business Suite de DXC occupe la première place, ce qui démontre la capacité et la volonté de DXC de soutenir les clients à chaque étape de leur parcours SAP. DXC a plus de 60 ans d'expérience dans l'innovation pour fournir des systèmes informatiques vitaux à ses clients et est fière d'avoir reçu le prix SAP Pinnacle 2025 pour l'apprentissage et le développement des compétences. Pour en savoir plus sur les capacités SAP de DXC, consultez le site Web à l'adresse www.dxc.com/sap.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan en matière de technologie d'entreprise et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

