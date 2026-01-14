DXC تعزّز شراكتها مع SAP باعتبارها شريكاً معتمداً في برنامج RISE with SAP

أبرز النقاط تأكّد اعتماد شركة DXC شريكاً في برنامج RISE with SAP ، ما يسلّط الضوء على خبرتها الواسعة وتجربتها في مساعدة العملاء على اجتياز برامج التحوّل المعقّدة ضمن إطار RISE with SAP .

بصفتها شريكاً وعميلاً لشركة SAP في آن واحد، تحظى DXC بأفضلية تساعد العملاء على تحقيق أهداف التحديث الخاصة بهم بكفاءة أكبر، مستفيدة من تجربتها الخاصة في تطبيق RISE with SAP و GROW with SAP .

تم تصنيف DXC كأفضل شريك لـ SAP في مجال اعتماد المتعلّمين في برنامج Positioning SAP Business Suite ، كما يُعد فريقها من استشاريي SAP Business AI المعتمدين الأكبر في القطاع، حيث يضم 2,200 خبير عبر 37 دولة.

آشبورن، فيرجينيا، 14 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة DXC Technology (NYSE: DXC)، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، عن تأكّد اعتمادها شريكاً في برنامج RISE with SAP. تُعد DXC الآن ضمن مجموعة مختارة من الشركاء الذين اعترفت بهم SAP لما يتمتعون به من قدرات مثبتة، وكفاءات معتمدة، وخبرة راسخة في مساعدة العملاء على ترحيل بيئات SAP الخاصة بهم بنجاح إلى السحابة. بالإضافة إلى ذلك، قامت DXC بتوسيع نطاق مشاركتها داخل منظومة SAP، ملتزمة برحلتها الخاصة ضمن برنامج RISE with SAP ومواصلة بناء قدرات جاهزة للمستقبل من خلال رفع مهارات استشارييها في مجال SAP Business AI والمتعلّمين المعتمدين في برامج SAP المختلفة.

وفي حين تواجه المؤسسات تعقيدات تقنية متزايدة ومواعيد نهائية وشيكة لترحيل عملياتها إلى السحابة، تقدّم DXC نهجاً سلساً وشاملاً للتحديث مدعوماً بخبرة عميقة في SAP وأدواتها الخاصة المملوكة للشركة. ومن خلال العروض المخصصة مثل DXC Complete، حلّ مزوّد الخدمات المُدارة (Managed Service Provider – MSP) من DXC، القابل للتنفيذ عبر منصات متعددة، تتيح DXC عمليات ترحيل سلسة، وتحسين العمليات التجارية، وإدارة التطبيقات، والتحسين المستمر لأحمال عمل SAP التشغيلية. وبصفتها شريكاً معتمداً في برنامج RISE with SAP، تتوافق قدرات DXC المثبتة الآن بالكامل مع منهجية SAP، مما يضمن اتساقاً وسرعة وقيمة أكبر للعملاء.

"نحن فخورون للغاية باختيارنا شريكاً معتمداً في برنامج RISE with SAP؛ فهو اعتراف قوي بالخبرة التي بنتها فرقنا على مر السنين. يُعد برنامج RISE with SAP محركاً كبيراً للتغيير بالنسبة للعديد من عملائنا، وتعرف DXC كيفية تحويل ذلك إلى تأثير حقيقي: ابتكار أسرع، وعمليات أكثر سلاسة، وتحولات تحدث فرقاً فعلياً. وبدعم من فريقنا العالمي من المتخصصين في SAP، نواصل الاستثمار في كوادرنا وقدراتنا لنتمكن من النمو جنباً إلى جنب مع عملائنا وأهداف التحديث الخاصة بهم". - راسل جوكس، المدير التنفيذي للمعلومات الرقمية في DXC Technology

وبينما تقدّم DXC تحديثات SAP للعملاء حول العالم، التزمت الشركة برحلتها الخاصة ضمن برنامج RISE with SAP. هذا التبنّي، الذي أُعلن عنه خلال إعلان نتائج SAP للربع الثاني، يمكّن DXC من دعم العملاء برؤى وتجارب واقعية، مما يساعدهم على تحقيق أهداف التحديث الخاصة بهم بثقة. علاوة على ذلك، انتقلت DXC مؤخراً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) قديم وغير مستدام إلى نظام SAP Cloud ERP، وعملت خلال دورة حياة الانتقال، بدءاً من إجراء التقييمات والاختيارات ووصولاً إلى إيجاد حلول إبداعية للتحديات التي نشأت. وفي النهاية، حققت DXC وفورات في التكاليف، وعزّزت الكفاءات التشغيلية، ورفعت كفاءة المعالجة، مع البناء على خبراتها في مجال التحوّل.

وتستند خبرة DXC في مجال SAP إلى أكثر من 15,000 متخصص مكرّس لتقنيات SAP، يدعمون أكثر من 1,000 عميل لشركة SAP عالمياً. وقد دعمت DXC شركة Whitehaven Coal، وهي شركة أسترالية رائدة في إنتاج الفحم، في التنفيذ الشامل لنظام SAP ERP عقب استحواذ الشركة على منجمين جديدين. ومن خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة، ساعدت DXC بنجاح شركة Whitehaven Coal في فترة تضاعف حجم عملياتها، حيث قامت بانتقال قوة عاملة تضم أكثر من 2,000 موظف وأنظمة تشغّل أكثر من 150 تطبيقاً، مع الحد الأدنى من التعطيل للإنتاج.

"بينما تعمّق DXC شراكتها مع SAP، نواصل تطوير تحولنا الخاص في SAP مع مساعدة العملاء على اجتياز تحوّلاتهم بنجاح. من خلال الخبرة المباشرة في إدارة عمليات ترحيل تكنولوجيا المعلومات المعقّدة، توجّه DXC العملاء عبر التغيير وتمكّنهم من تحقيق قيمة أكبر من خلال نهج مبسّط وفعّال. وتؤكد مكانتنا كشريك معتمد في برنامج RISE with SAP التزامنا بتقديم التميز عبر بيئات SAP". - كيث كوستيلو، رئيس تطبيقات المؤسسات والتكنولوجيا في DXC Technology

وتماشياً مع التزام DXC بتسريع تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي لدى عملائها، تمتلك DXC مهارات وخبرات مثبتة لمساعدة عملاء SAP تحديداً على تحقيق قيمة ملموسة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الوكلاء المعتمدين على منصة Joule الذين يسرّعون سير العمل، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء متعدّد المنصات الذي يعمل عبر بيئات معقّدة ومتعددة الحلول، وحالات استخدام لذكاء الأعمال الاصطناعي المدمجة بعمق، التي تقدّم رؤى معمّقة ومعلومات استخبارية عبر حزمة SAP Business Suite للأعمال. وتركّز جميع هذه القدرات على تحقيق نتائج أعمال أفضل للعملاء.

وقد نما فريق استشاريي SAP Business AI المؤهلين في DXC بأسرع وتيرة عالمياً مقارنة بالمنافسين، كما تتصدّر DXC عالمياً من حيث عدد المتعلّمين المعتمدين في برنامج Positioning SAP Business Suite، حيث تحتل هذه الفئة المركز الأول، مما يوضح قدرة DXC والتزامها بدعم العملاء في كل نقطة من رحلتهم مع SAP. تمتلك DXC أكثر من 60 عاماً من الخبرة في الابتكار لتقديم أنظمة تكنولوجيا معلومات بالغة الأهمية لمهام عملائها الحرجة، وهي فخورة بحصولها على جائزة SAP Pinnacle لعام 2025 للتعلّم ونمو المهارات. لمعرفة المزيد حول قدرات DXC في مجال SAP، يُرجى زيارة الموقع www.dxc.com/sap.

نبذة عن DXC Technology

شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) هي شريك رائد للمؤسسات في التكنولوجيا والابتكار، حيث توفّر البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومنظمات القطاع العام، بما يساعدها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة في وقت يشهد تغيّرات متسارعة. وبفضل خبرتها العميقة في "خدمات البنية التحتية المُدارة"، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل "دي إكس سي" على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. اعرف المزيد على dxc.com.

