DXC refuerza su alianza con SAP como socio validado de RISE with SAP

ASPECTOS DESTACADOS Se ha confirmado a DXC como socio validado de RISE with SAP, lo que destaca la experiencia y los conocimientos de DXC en ayudar a sus clientes a navegar por las complejas transformaciones de RISE with SAP.

Como socio y cliente de SAP, DXC tiene la ventaja de ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de modernización de manera más eficiente, al aprovechar su propia experiencia en la implementación de RISE with SAP y de GROW with SAP.

DXC está clasificado como el principal socio de SAP para alumnos certificados en Posicionamiento de SAP Business Suite y su equipo de consultores certificados en SAP Business AI es el más grande del sector con 2.200 expertos en 37 países.

ASHBURN, Virginia, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy que fue confirmado como socio validado de RISE with SAP. DXC forma parte ahora de un selecto grupo de socios reconocidos por SAP por sus capacidades demostradas, su experiencia certificada y su probada trayectoria al ayudar a los clientes a migrar con éxito entornos SAP a la nube. Además, DXC ha ampliado su compromiso con el ecosistema SAP, al comprometerse con su propio proceso RISE with SAP y desarrollar de forma continua capacidades preparadas para el futuro mediante la mejora de las habilidades de sus consultores de SAP Business AI y sus alumnos certificados.

DXC has been named as a RISE with SAP Validated Partner

A medida que las empresas se enfrentan a una complejidad técnica cada vez mayor y a plazos inminentes para migrar sus operaciones a la nube, DXC ofrece un enfoque integral y fluido para la modernización, respaldado por una profunda experiencia en SAP y herramientas propias. A través de ofertas personalizadas como DXC Complete, la oferta de proveedor de servicios gestionados (MSP) de DXC que se puede implementar en todas las plataformas, DXC permite migraciones fluidas, optimización de procesos empresariales, gestión de aplicaciones y mejora continua de las cargas de trabajo de SAP. Como socio validado de RISE with SAP, las capacidades probadas de DXC ahora se alinean por completo con la metodología de SAP, lo que garantiza una mayor coherencia, rapidez y valor para los clientes.

"Estamos muy orgullosos de haber sido nombrados como socio validado de RISE with SAP; esto representa un sólido reconocimiento a la experiencia que nuestros equipos han acumulado a lo largo de los años. RISE with SAP es un gran impulsor del cambio para muchos de nuestros clientes, y DXC sabe cómo convertirlo en un impacto real: innovación más rápida, operaciones más fluidas y transformaciones que realmente marcan la diferencia. Con nuestro equipo mundial de especialistas en SAP respaldándonos, seguimos invirtiendo en nuestro personal y nuestras capacidades para poder crecer junto con nuestros clientes y sus objetivos de modernización".

- Russell Jukes, director de Información Digital, DXC Technology

Mientras ofrece modernización SAP a clientes de todo el mundo, DXC se ha comprometido con su propio recorrido de RISE with SAP. Esta adopción, anunciada durante la presentación de resultados del 2.° trimestre de SAP, permite a DXC apoyar a sus clientes con conocimientos y experiencia del mundo real, lo que les ayuda a alcanzar con confianza sus objetivos de modernización. Además, DXC ha pasado recientemente de un sistema ERP heredado e insostenible a SAP Cloud ERP, trabajando a lo largo de todo el ciclo de vida de la transición, desde la realización de evaluaciones y selecciones hasta la resolución creativa de las dificultades que surgieron. En última instancia, DXC logró ahorrar en costos, optimizar la eficiencia operativa y mejorar los procesos, a la vez que aprovechó su experiencia en transformación.

La experiencia de DXC en SAP está respaldada por más de 15.000 profesionales dedicados a SAP, que prestan servicio a más de 1.000 clientes de SAP en todo el mundo. DXC prestó apoyo a Whitehaven Coal, uno de los principales productores de carbón de Australia, en la implementación integral de un sistema SAP ERP tras la adquisición de dos nuevas minas por parte de la empresa. Al aprovechar su amplia experiencia, DXC ayudó con éxito a Whitehaven a duplicar su tamaño, ya que hizo la transición de una plantilla de más de 2.000 empleados y sistemas que ejecutaban más de 150 aplicaciones con una interrupción mínima de la producción.

"A medida que DXC profundiza su alianza con SAP, seguimos avanzando en nuestra propia transformación SAP, a la vez que ayudamos a nuestros clientes a llevar a cabo la suya con éxito. Con experiencia de primera mano en la gestión de migraciones de TI complejas, DXC guía a sus clientes a través del cambio y les permite obtener un mayor valor mediante un enfoque simplificado y eficiente. Nuestra condición de socio validado de RISE with SAP resalta nuestro compromiso de ofrecer excelencia en todos los entornos SAP".

- Keith Costello, presidente de Aplicaciones Empresariales y Tecnología de DXC Technology

En consonancia con el compromiso de DXC de promover la adopción de la IA entre sus clientes, DXC cuenta con habilidades y experiencia demostradas para ayudar específicamente a los clientes de SAP a obtener valor de la IA, desde agentes basados en Joule que aceleran los flujos de trabajo, hasta IA agéntica multiplataforma que opera en entornos complejos y con múltiples soluciones, y casos de uso de IA empresarial con una profunda integración que proporcionan información e inteligencia en toda la suite empresarial de SAP. Todas estas capacidades están enfocadas en impulsar mejores resultados comerciales para los clientes.

El equipo de consultores cualificados en DXC SAP Business AI ha crecido a un ritmo sin precedentes a nivel mundial en comparación con la competencia, y el número de alumnos certificados en Positioning SAP Business Suite de DXC ocupa el primer lugar, lo que demuestra la capacidad y el compromiso de DXC para apoyar a los clientes en cada etapa de su trayectoria con SAP. DXC cuenta con más de 60 años de experiencia en innovación para ofrecer sistemas de TI de misión crítica a sus clientes y se enorgullece de haber recibido el premio SAP Pinnacle Award 2025 por su aprendizaje y crecimiento profesional. Para obtener más información sobre las capacidades SAP de DXC, visite www.dxc.com/sap.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas mundiales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales y rápidos. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860516/DXC_Technology_Company_DXC_Strengthens_Alliance_with_SAP_as_a_RI.jpg

FUENTE DXC Technology Company