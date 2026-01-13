DXC fortalece su alianza con SAP como socio validado de RISE with SAP

LO MÁS DESTACADO DXC ha sido confirmado como socio validado de RISE with SAP, lo que subraya su experiencia y conocimientos ayudando a los clientes a gestionar las complejas transformaciones de RISE with SAP.

Como socio y cliente de SAP, DXC cuenta con la ventaja de ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de modernización de forma más eficiente, aprovechando su propia experiencia en la implementación de RISE with SAP y GROW with SAP.

DXC está clasificado como el principal socio de SAP para estudiantes certificados en Positioning SAP Business Suite y su equipo de consultores certificados en SAP Business AI es el más grande del sector, con 2.200 expertos en 37 países.

ASHBURN, Va., 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy su confirmación como Socio Validado de RISE with SAP. DXC se encuentra entre un selecto grupo de socios reconocidos por sus capacidades demostradas, experiencia certificada y trayectoria comprobada ayudando a sus clientes a migrar con éxito entornos SAP a la nube. Además, DXC ha ampliado su participación en el ecosistema SAP, comprometiéndose con su propio proceso RISE with SAP y desarrollando continuamente capacidades de futuro mediante la formación de sus consultores y alumnos certificados en SAP Business AI.

DXC has been named as a RISE with SAP Validated Partner

Ante la creciente complejidad técnica y los plazos cada vez más ajustados para migrar sus operaciones a la nube a las que se enfrentan las empresas, DXC ofrece un enfoque integral de modernización, respaldado por una amplia experiencia en SAP y herramientas propias. Mediante soluciones personalizadas como DXC Complete, el proveedor de servicios gestionados (MSP) de DXC, que puede implementarse en múltiples plataformas, DXC facilita migraciones fluidas, la optimización de procesos de negocio, la gestión de aplicaciones y la mejora continua de las cargas de trabajo de SAP. Como socio validado de RISE with SAP, las capacidades probadas de DXC están ahora totalmente alineadas con la metodología de SAP, lo que garantiza mayor consistencia, velocidad y valor para los clientes.

"Nos enorgullece ser nombrados Socios Validados de RISE with SAP; es un sólido reconocimiento a la experiencia que nuestros equipos han desarrollado a lo largo de los años. RISE with SAP es un importante motor de cambio para muchos de nuestros clientes, y DXC sabe cómo convertirlo en un impacto real: innovación más rápida, operaciones más fluidas y transformaciones que realmente marcan la diferencia. Con el respaldo de nuestro equipo global de especialistas en SAP, seguimos invirtiendo en nuestro equipo y nuestras capacidades para crecer junto con nuestros clientes y sus objetivos de modernización."

- Russell Jukes, director de información digital, DXC Technology

Al tiempo que ofrece la modernización de SAP a clientes de todo el mundo, DXC se ha comprometido con su propia estrategia RISE with SAP. Anunciada durante la presentación de resultados del segundo trimestre de SAP, esta adopción permite a DXC brindar apoyo a sus clientes con conocimiento y experiencia práctica, ayudándoles a alcanzar con seguridad sus objetivos de modernización. Además, DXC realizó recientemente la transición de un sistema ERP heredado insostenible a SAP Cloud ERP, trabajando a lo largo del ciclo de vida de la transición, desde la evaluación y selección hasta la resolución creativa de los desafíos que surgieron. En definitiva, DXC logró ahorros de costes, optimizó la eficiencia operativa y mejoró el procesamiento, a la vez que aprovechó su experiencia en transformación.

La experiencia de SAP en DXC está respaldada por más de 15.000 profesionales dedicados a SAP, que dan soporte a más de 1.000 clientes de SAP en todo el mundo. DXC apoyó a Whitehaven Coal, un productor de carbón australiano líder, en la implementación integral de un sistema SAP ERP tras la adquisición de dos nuevas minas por parte de la compañía. Gracias a su amplia experiencia, DXC ayudó con éxito a Whitehaven a duplicar su tamaño, transfiriendo una plantilla de más de 2.000 personas y sistemas que ejecutan más de 150 aplicaciones con una interrupción mínima de la producción.

"A medida que DXC profundiza su colaboración con SAP, seguimos impulsando nuestra propia transformación de SAP y ayudamos a nuestros clientes a gestionar con éxito la suya. Con experiencia directa en la gestión de migraciones de TI complejas, DXC guía a los clientes en el cambio y les permite obtener mayor valor mediante un enfoque simplificado y eficiente. Nuestra condición de Socio Validado de RISE with SAP subraya nuestro compromiso con la excelencia en todos los entornos SAP."

- Keith Costello, presidente, aplicaciones y tecnología empresariales, DXC Technology

En consonancia con el compromiso de DXC de impulsar la adopción de IA por parte de sus clientes, DXC cuenta con habilidades y experiencia demostradas para ayudar específicamente a los clientes de SAP a obtener valor de la IA, desde agentes basados en Joule que aceleran los flujos de trabajo hasta IA multiplataforma con agentes que opera en entornos complejos con múltiples soluciones, y casos de uso de IA empresarial profundamente integrados que brindan información e inteligencia en la SAP Business Suite. Todas estas capacidades se centran en generar mejores resultados de negocio para los clientes.

El equipo de consultores cualificados de DXC en SAP Business AI ha crecido al mayor ritmo a nivel mundial en comparación con la competencia, y el número de alumnos certificados de Positioning SAP Business Suite de DXC ocupa el primer puesto, lo que demuestra la capacidad y el compromiso de DXC para apoyar a los clientes en cada etapa de su transición a SAP. DXC cuenta con más de 60 años de experiencia innovando para ofrecer sistemas de TI de misión crítica a sus clientes y se enorgullece de haber recibido el Premio SAP Pinnacle 2025 por aprendizaje y desarrollo de habilidades. Para obtener más información sobre las capacidades de DXC en SAP, visite www.dxc.com/sap.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los parques tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860516/DXC_Technology_Company_DXC_Strengthens_Alliance_with_SAP_as_a_RI.jpg