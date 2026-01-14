DXC、RISE with SAP の検証済パートナーとして SAP との提携を強化
14 1月, 2026, 20:41 JST
ハイライト
米国バージニア州アッシュバーン, 2026年1月14日 /PRNewswire/ --エンタープライズ向けテクノロジーおよびイノベーション分野をリードする DXC Technology（NYSE：DXC）は、本日、同社が RISE with SAP 検証済パートナーとして正式に確認されたことを発表しました。DXCは、実証された能力、認定された専門性、そして SAP 環境のクラウド移行を顧客が成功裏に実現するための確かな実績が評価され、SAPから認められた限られたパートナーの一社となりました。さらにDXCは、SAPエコシステムにおける関与を拡大し、自社における RISE with SAP の取り組みにコミットするとともに、SAP Business AI のコンサルタントおよび認定学習者のスキル高度化を通じて、将来を見据えた能力の継続的な強化を進めています。
企業が高まる技術的な複雑性やクラウド移行の期限が迫る中で対応を求められるなか、DXCは深いSAPの専門知識と独自のツールを基盤に、モダナイゼーションをエンドツーエンドで実現するシームレスなアプローチを提供しています。DXCは、複数のプラットフォームに対応可能なマネージド・サービス・プロバイダー（MSP）ソリューションであるDXC Completeをはじめとする独自の提供サービスを通じて、シームレスな移行、業務プロセスの最適化、アプリケーション管理、そしてSAPワークロードの継続的な改善を実現します。RISE with SAP 検証済パートナーとして、DXCの実証された能力はSAPの方法論と完全に整合しており、顧客に対して、より高い一貫性、迅速性、そして付加価値の提供を可能にしています。
「RISE with SAP 検証済パートナーに認定されたことを大変誇りに思います。これは、長年にわたり当社のチームが培ってきた専門性が確かな形で評価された証です。RISE with SAP は、多くのお客様にとって大きな変革を促す原動力です。DXCは、これを実際の成果へと結び付ける方法を熟知しており、より迅速なイノベーション、よりスムーズなオペレーション、そして真にビジネスを前進させる変革を実現します。グローバルに展開するSAPスペシャリストのチームを基盤に、当社は人材とケイパビリティへの投資を継続し、顧客のモダナイゼーション目標とともに成長していきます。」
- DXC Technologyの最高デジタル情報責任者、Russell Jukes氏
世界中の顧客に対して SAP のモダナイゼーションを提供する一方で、DXC は自社においても RISE with SAP の取り組みにコミットしてきました。この導入は SAP の第2四半期決算発表時に発表され、DXC が実際の現場に基づく知見と経験をもって顧客を支援し、モダナイゼーション目標を自信をもって達成できるようにすることを可能にしています。さらにDXCは、持続可能性に課題のあった従来型のレガシーERPシステムから SAP Cloud ERP へと移行しました。評価・選定から、移行過程で生じた課題への創造的な解決に至るまで、移行ライフサイクル全体を自ら経験しています。その結果、DXC はコスト削減、業務効率の最適化、処理能力の向上を実現するとともに、トランスフォーメーションに関する専門性をさらに強化しました。
DXCのSAPに関する専門性は、15,000人以上のSAP専任プロフェッショナルによって支えられており、世界中で1,000社を超えるSAP顧客をサポートしています。DXC は、オーストラリアの大手石炭生産者である Whitehaven Coal 社が 2 つの新しい鉱山を買収したのに続き、SAP ERP システムの全面的な導入をサポートしました。DXCは、豊富な経験を活かし、事業規模が倍増する過程にあったホワイトヘブンを支援し、2,000人を超える従業員と150以上のアプリケーションが稼働するシステムを、生産への影響を最小限に抑えながら円滑に移行させることに成功しました。
「DXCはSAPとのパートナーシップを深化させるとともに、自社のSAPトランスフォーメーションを推進しながら、顧客がそれぞれの変革を成功裏に乗り越えられるよう支援しています。複雑なIT移行を管理してきた実体験に基づき、DXCは変革の過程を通じて顧客を導き、シンプルで効率的なアプローチにより、より大きな価値の創出を可能にします。RISE with SAP 検証済パートナーとしての認定は、SAP環境全体にわたり卓越した価値を提供するという当社のコミットメントを明確に示すものです。」
- DXC Technology、エンタープライズアプリケーションおよびテクノロジー担当社長、Keith Costello氏
顧客におけるAI活用の推進に取り組むDXCのコミットメントのもと、DXCは、SAP顧客がAIから価値を創出するための実証されたスキルと専門性を有しています。具体的には、ワークフローを加速させる Joule ベースのエージェントから、複雑なマルチソリューション環境全体で稼働するクロスプラットフォームのエージェンティックAI、さらに SAP Business Suite 全体に洞察とインテリジェンスを提供する、深く組み込まれたビジネスAIのユースケースに至るまで、幅広い領域をカバーしています。これらすべてのケイパビリティは、顧客にとってより優れたビジネス成果を実現することに焦点を当てています。
有資格のDXC SAP Business AIコンサルタントチームは、競合他社と比較して世界で最も高い成長率で拡大しており、またSAP Business Suite のポジショニングの認定学習者数においてDXCは第1位にランクされています。これは、SAP導入のあらゆる段階において顧客を支援するDXCの能力とコミットメントを示すものです。DXCは、60年以上にわたり顧客向けのミッションクリティカルなITシステムを提供するためのイノベーションを重ねてきた実績を有しており、2025年には学習およびスキル成長分野における SAP Pinnacle Award を受賞しました。DXCのSAPに関するケイパビリティの詳細については、DXCのウェブサイトwww.dxc.com/sapをご覧ください。
DXC Technologyについて
DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門組織に対し、ソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する先進的な企業向けテクノロジーおよびイノベーションにおけるパートナーであり、急速な変化の中でAIを活用し成果を創出できるよう支援しています。DXCは、マネージドインフラサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおいて深い専門性を有しており、世界でも最も複雑なテクノロジー基盤の近代化、セキュリティ確保、運用を担っています。詳細については、dxc.com をご覧ください。
