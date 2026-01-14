DXC stärkt Allianz mit SAP als validierter Partner von RISE with SAP

HIGHLIGHTS DXC wurde als validierter Partner von RISE with SAP bestätigt, was die Kompetenz und Erfahrung von DXC bei der Unterstützung von Kunden bei der Bewältigung komplexer RISE with SAP-Transformationen unterstreicht.

Als SAP-Partner und -Kunde hat DXC den Vorteil, dass es Kunden dabei unterstützen kann, ihre Modernisierungsziele effizienter zu erreichen, indem es seine eigenen Erfahrungen mit der Implementierung von RISE with SAP und GROW with SAP nutzt.

DXC ist der führende SAP-Partner für zertifizierte Lernende für Positioning SAP Business Suite und verfügt mit 2.200 Experten in 37 Ländern über das branchenweit größte Team von SAP Business KI-zertifizierten Beratern.

ASHBURN, Virginia, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute seine Bestätigung als validierter Partner von RISE with SAP bekannt. DXC gehört nun zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern, die von SAP für ihre nachgewiesenen Fähigkeiten, zertifizierte Fachkenntnisse und bewährte Erfahrung bei der erfolgreichen Migration von SAP-Umgebungen in die Cloud anerkannt sind. Darüber hinaus hat DXC sein Engagement innerhalb des SAP-Ökosystems ausgeweitet, sich zu seinem eigenen RISE-with-SAP-Weg verpflichtet und baut durch die Weiterbildung seiner SAP Business KI-Berater und zertifizierten Lernenden kontinuierlich zukunftsfähige Fähigkeiten auf.

DXC has been named as a RISE with SAP Validated Partner

Da Unternehmen mit zunehmender technischer Komplexität und drängenden Fristen für die Migration ihrer Abläufe in die Cloud konfrontiert sind, bietet DXC einen nahtlosen End-to-End-Ansatz für die Modernisierung, der sich auf fundiertes SAP-Know-how und proprietäre Tools stützt. Durch maßgeschneiderte Angebote wie DXC Complete, das Managed-Service-Provider (MSP)-Angebot von DXC, das plattformübergreifend implementiert werden kann, ermöglicht DXC nahtlose Migrationen, die Optimierung von Geschäftsprozessen, das Anwendungsmanagement und die kontinuierliche Verbesserung von SAP-Workloads. Als validierter Partner von RISE with SAP sind die bewährten Fähigkeiten von DXC nun vollständig auf die Methodik von SAP abgestimmt, was mehr Konsistenz, Geschwindigkeit und Wert für die Kunden gewährleistet.

„Wir sind sehr stolz darauf, als validierter Partner von RISE with SAP ausgezeichnet worden zu sein. Dies ist eine solide Anerkennung der Expertise, die unsere Teams im Laufe der Jahre aufgebaut haben. RISE with SAP ist für viele unserer Kunden ein wichtiger Motor für Veränderungen, und DXC weiß, wie man dies in echte Ergebnisse umsetzt: schnellere Innovationen, reibungslosere Abläufe und Transformationen, die tatsächlich etwas bewegen. Mit unserem globalen Team von SAP-Spezialisten im Rücken investieren wir weiterhin in unsere Mitarbeiter und unsere Fähigkeiten, damit wir gemeinsam mit unseren Kunden und ihren Modernisierungszielen wachsen können."

- Russell Jukes, Chief Digital Information Officer, DXC Technology

Während DXC Kunden auf der ganzen Welt bei der Modernisierung ihrer SAP-Systeme unterstützt, hat sich das Unternehmen selbst auf den Weg mit RISE with SAP gemacht. Diese Einführung, die während der Bekanntgabe der SAP-Ergebnisse für das zweite Quartal angekündigt wurde, ermöglicht es DXC, Kunden mit praktischen Einblicken und Erfahrungen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Modernisierungsziele sicher zu erreichen. Darüber hinaus hat DXC kürzlich den Übergang von einem nicht mehr zukunftsfähigen Legacy-ERP-System zu SAP Cloud ERP vollzogen und dabei den gesamten Übergangszyklus durchlaufen – von der Bewertung und Auswahl bis hin zur kreativen Lösung der auftretenden Herausforderungen. Letztendlich konnte DXC Kosteneinsparungen erzielen, die betriebliche Effizienz optimieren und die Verarbeitung verbessern, während gleichzeitig das Transformations-Know-how ausgebaut wurde.

Die SAP-Expertise von DXC wird von über 15.000 SAP-Spezialisten unterstützt, die weltweit mehr als 1.000 SAP-Kunden betreuen. DXC unterstützte Whitehaven Coal, einen führenden australischen Kohleproduzenten, bei der ganzheitlichen Einführung eines SAP-ERP-Systems nach der Übernahme von zwei neuen Minen durch das Unternehmen. Dank seiner umfangreichen Erfahrung gelang es DXC, Whitehaven bei der Verdopplung seiner Größe zu unterstützen und mehr als 2.000 Mitarbeiter sowie Systeme mit über 150 Anwendungen mit minimalen Produktionsunterbrechungen zu migrieren.

„Während DXC seine Partnerschaft mit SAP vertieft, treiben wir unsere eigene SAP-Transformation weiter voran und helfen unseren Kunden dabei, ihre Transformation erfolgreich zu meistern. Mit seiner Erfahrung aus erster Hand im Management komplexer IT-Migrationen begleitet DXC Kunden durch den Wandel und ermöglicht ihnen, durch einen vereinfachten, effizienten Ansatz einen höheren Mehrwert zu erzielen. Unser Status als RISE with SAP Validated Partner unterstreicht unser Engagement für Spitzenleistungen in SAP-Umgebungen."

- Keith Costello, President, Enterprise Applications and Technology, DXC Technology

Im Einklang mit dem Engagement von DXC, die Einführung von KI für Kunden voranzutreiben, verfügt DXC über bewährte Fähigkeiten und Fachkenntnisse, um SAP-Kunden dabei zu helfen, den Wert von KI zu realisieren – von Joule-basierten Agenten, die Arbeitsabläufe beschleunigen, über plattformübergreifende agentenbasierte KI, die in komplexen Umgebungen mit mehreren Lösungen eingesetzt wird, bis hin zu tief eingebetteten Anwendungsfällen für Business-KI, die Einblicke und Informationen in der gesamten SAP Business Suite liefern. All diese Funktionen sind darauf ausgerichtet, bessere Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen.

Das Team qualifizierter DXC SAP Business KI-Berater ist im Vergleich zu Wettbewerbern weltweit am schnellsten gewachsen, und die Zahl der von DXC zertifizierten Lernenden für Positioning SAP Business Suite ist die höchste in der Branche. Dies unterstreicht die Fähigkeit und das Engagement von DXC, Kunden in jeder Phase ihrer SAP-Reise zu unterstützen. DXC verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer, geschäftskritischer IT-Systeme für Kunden und ist stolzer Gewinner des SAP Pinnacle Award 2025 für Lernen und Kompetenzentwicklung. Weitere Informationen über die SAP-Fähigkeiten von DXC finden Sie unter www.dxc.com/sap.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860516/DXC_Technology_Company_DXC_Strengthens_Alliance_with_SAP_as_a_RI.jpg