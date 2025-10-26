DXC inaugura novo escritório em Detroit, promovendo o crescimento com inovação centrada em IA

ASHBURN, Virgínia, 26 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais fornecedoras globais de serviços de tecnologia da Fortune 500, anunciou hoje a inauguração de seu novo escritório no centro de Detroit. O local servirá como um centro de inovação centrada em IA, onde funcionários, parceiros e clientes da DXC poderão colaborar, acelerando o crescimento de Detroit como polo tecnológico.

Com uma rica história de inovação, Detroit oferece uma localização privilegiada para tecnologias de última geração e proximidade tanto com clientes antigos quanto com potenciais clientes da DXC. Localizado no histórico Edifício Fowler, uma propriedade da Bedrock, a DXC exibirá sua expertise em todas as tecnologias da informação e receberá clientes, parceiros e fornecedores no espaço para conexão e colaboração. Com mais de 500 funcionários em Michigan e uma presença de 40 anos na região, a DXC é uma parceira consolidada e confiável para muitas marcas sediadas em Michigan, atuando em diversos setores, incluindo automotivo, manufatura avançada, energia e finanças.



"Detroit sempre foi uma cidade movida pela inovação, e a tecnologia de IA é o caminho para onde o mundo está indo", disse o prefeito de Detroit, Mike Duggan. "Detroit continua avançando com grandes parceiros, como a DXC, que oferecem oportunidades aos moradores da cidade ao trazerem seus novos escritórios para cá, criando um impacto positivo que vai muito além dos limites da nossa cidade."

O escritório de Detroit passa a integrar a rede global de espaços colaborativos da DXC em importantes distritos comerciais, projetados para reunir equipes e acelerar a inovação para os clientes. Em toda a sua comunidade global, a DXC está comprometida em investir em talentos em início de carreira, aprimorar especialistas em tecnologia de IA e apoiar tecnólogos de engenharia altamente qualificados para ajudar os clientes a prosperarem na era da transformação digital e da adoção da IA.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa presença na icônica Motor City, onde temos orgulho de apoiar muitos clientes em uma ampla variedade de setores", disse Cameron Art, presidente da DXC nas Américas e no Reino Unido e Irlanda. "Detroit e a DXC compartilham a missão de promoverem o crescimento em tecnologia e inovação para melhor atender aos nossos clientes e à nossa comunidade, e estamos ansiosos por tudo o que vamos conquistar aqui."

A DXC oferece soluções impulsionadas por IA juntamente com um conjunto completo de serviços tecnológicos de ponta a ponta, incluindo aplicações, nuvem, infraestrutura e cibersegurança, apoiando a transformação dos clientes para se tornarem empresas digitais inovadoras. Para saber mais sobre as ofertas da DXC, acesse www.dxc.com.

