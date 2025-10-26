DXC abre una oficina nueva en Detroit e impulsa el crecimiento con innovación centrada en la IA

ASHBURN, Virginia, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder mundial de servicios tecnológicos que figura en la lista Fortune 500, anunció hoy la apertura de su nueva oficina en el centro de Detroit. Esta oficina servirá como un centro para la innovación en inteligencia artificial donde los empleados, socios y clientes de DXC podrán colaborar para acelerar el crecimiento de Detroit como centro tecnológico.

DXC Opens New Office in Detroit, Driving Growth with AI-first Innovation

Con una rica historia de innovación, Detroit ofrece una ubicación privilegiada para la tecnología de última generación y proximidad tanto a los clientes actuales de DXC como a los potenciales. Ubicada en el histórico edificio Fowler, una propiedad de Bedrock, DXC hará gala de su experiencia en todas las tecnologías de la información y dará la bienvenida a clientes, socios y proveedores al espacio para conectarse y colaborar. Con más de 500 empleados en Michigan y una presencia de 40 años en el área, DXC es un socio consolidado y de confianza para muchas marcas con sede en Michigan en muchas industrias, incluidas la automotriz, la fabricación avanzada, la energía y las finanzas.



"Detroit siempre ha sido una ciudad impulsada por la innovación, y la tecnología de inteligencia artificial es el rumbo que está tomando el mundo", afirmó el alcalde de Detroit, Mike Duggan. "Detroit sigue avanzando con excelentes socios, como DXC, que brindan oportunidades a los habitantes de Detroit al traer sus nuevas oficinas a la ciudad, lo que generará un impacto positivo mucho más allá de los límites de nuestra ciudad".

La oficina de Detroit se integra a la red mundial de espacios de colaboración de DXC en los principales distritos comerciales, diseñados para reunir equipos y acelerar la innovación para los clientes. En toda su comunidad mundial, DXC se compromete a invertir en talentos jóvenes, capacitar a expertos en tecnología de IA y apoyar a tecnólogos de ingeniería altamente capacitados para ayudar a los clientes a prosperar en la era de la transformación digital y la adopción de IA.

"Nos entusiasma expandir nuestra presencia en la icónica Motor City, donde nos enorgullece apoyar a muchos clientes de una amplia gama de industrias", afirmó Cameron Art, presidente de DXC para las Américas y UKI. "Detroit y DXC tienen la misión común de impulsar el crecimiento en tecnología e innovación para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y a la comunidad, y esperamos con ansias ver todo lo que lograremos aquí".

DXC ofrece soluciones impulsadas por IA además de un conjunto integral de servicios de tecnología de extremo a extremo, que incluyen aplicaciones, servicios en la nube, infraestructura y ciberseguridad, lo que permite a los clientes transformarse en empresas digitales innovadoras. Para obtener más información sobre la gama de servicios de DXC, visite www.dxc.com.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, que crea soluciones que impulsan el avance de los sectores y las empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar a sus operaciones inteligencia impulsada por IA, y poner la seguridad y la confianza en primer plano. Encuentre más información en dxc.com.

Contacto para los medios: Ashley Houk-Temple, Relaciones con los medios, +1 520-245-3973, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803999/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Opens_New_Office_in_Detroit__Dr.jpg

FUENTE DXC Technology Services, LLC