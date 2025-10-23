DXC nomeia Anthony Pappas como diretor de marketing para liderar a próxima fase da transformação da marca
Notícias fornecidas porDXC Technology Services, LLC
23 out, 2025, 04:01 GMT
ASHBURN, Virgínia, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma provedora global de serviços de tecnologia listada na Fortune 500, anunciou hoje a nomeação de Anthony Pappas como diretor de marketing, que se reportará diretamente ao presidente e CEO Raul Fernandez.
Nos últimos seis meses, Anthony desempenhou um papel fundamental na redefinição da marca da DXC para o futuro, ajudando a configurar a nova identidade e o posicionamento de mercado da empresa. Tendo atuado como vice-presidente de liderança de negócios, ele agora foi nomeado para liderar a organização global de marketing da DXC, construindo uma função de alto desempenho orientada por dados, com foco na geração de demanda e estreita integração com a área de capacitação de vendas.
"Anthony tem sido fundamental na transformação da forma como a DXC se apresenta no mercado", disse Raul Fernandez, presidente e CEO da DXC Technology. "Ele traz mais de 30 anos de experiência em marketing global e uma comprovada capacidade de formar equipes de alto desempenho que conectam a narrativa da marca a resultados de negócios mensuráveis. Sob sua liderança, a DXC está bem posicionada para expandir sua presença no mercado e acelerar a inovação em soluções corporativas impulsionadas por IA."
Antes de ingressar na DXC, Anthony ocupou diversos cargos de diretoria e atuou como diretor de marketing e diretor de criação fracionado, assessorando clientes. Ele já foi presidente e diretor de criação da divisão global de marketing de marca e experiência do cliente da DMI, transformando-a no centro de lucro de melhor desempenho da empresa. No início de sua carreira, Anthony fundou o Pappas Group, uma agência criativa de serviço completo, que ele construiu do zero e vendeu com sucesso para a DMI. Sob sua liderança, o Pappas Group trabalhou com marcas líderes como AARP, Discovery Channel, Hilton, Toyota, Under Armour e Volkswagen.
"É uma honra assumir o cargo de CMO em um momento tão transformador para a DXC", disse Anthony Pappas, diretor de marketing. "Estamos redefinindo nossa marca em torno do poder da IA para gerar resultados reais de negócios para nossos clientes. Estou ansioso para expandir a história de inovação da DXC e ajudar as principais empresas do mundo a alcançar mais por meio da parceria com a DXC."
Sobre a DXC Technology
A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma provedora global líder de serviços de tecnologia da informação. Somos um parceiro operacional confiável para muitas das organizações mais inovadoras do mundo, criando soluções que impulsionam setores e empresas. Nossos especialistas em engenharia, consultoria e tecnologia ajudam os clientes a simplificar, otimizar e modernizar seus sistemas e processos, gerenciar suas cargas de trabalho mais críticas, integrar inteligência alimentada por IA em suas operações e colocar a segurança e a confiança em primeiro lugar. Saiba mais em dxc.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801974/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Appoints_Anthony_Pappas_as_Chie.jpg
FONTE DXC Technology Services, LLC
Partilhar este artigo