DXC nomeia Anthony Pappas como diretor de marketing para liderar a próxima fase da transformação da marca

ASHBURN, Virgínia, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma provedora global de serviços de tecnologia listada na Fortune 500, anunciou hoje a nomeação de Anthony Pappas como diretor de marketing, que se reportará diretamente ao presidente e CEO Raul Fernandez.

Nos últimos seis meses, Anthony desempenhou um papel fundamental na redefinição da marca da DXC para o futuro, ajudando a configurar a nova identidade e o posicionamento de mercado da empresa. Tendo atuado como vice-presidente de liderança de negócios, ele agora foi nomeado para liderar a organização global de marketing da DXC, construindo uma função de alto desempenho orientada por dados, com foco na geração de demanda e estreita integração com a área de capacitação de vendas.

"Anthony tem sido fundamental na transformação da forma como a DXC se apresenta no mercado", disse Raul Fernandez, presidente e CEO da DXC Technology. "Ele traz mais de 30 anos de experiência em marketing global e uma comprovada capacidade de formar equipes de alto desempenho que conectam a narrativa da marca a resultados de negócios mensuráveis. Sob sua liderança, a DXC está bem posicionada para expandir sua presença no mercado e acelerar a inovação em soluções corporativas impulsionadas por IA."

Antes de ingressar na DXC, Anthony ocupou diversos cargos de diretoria e atuou como diretor de marketing e diretor de criação fracionado, assessorando clientes. Ele já foi presidente e diretor de criação da divisão global de marketing de marca e experiência do cliente da DMI, transformando-a no centro de lucro de melhor desempenho da empresa. No início de sua carreira, Anthony fundou o Pappas Group, uma agência criativa de serviço completo, que ele construiu do zero e vendeu com sucesso para a DMI. Sob sua liderança, o Pappas Group trabalhou com marcas líderes como AARP, Discovery Channel, Hilton, Toyota, Under Armour e Volkswagen.

"É uma honra assumir o cargo de CMO em um momento tão transformador para a DXC", disse Anthony Pappas, diretor de marketing. "Estamos redefinindo nossa marca em torno do poder da IA para gerar resultados reais de negócios para nossos clientes. Estou ansioso para expandir a história de inovação da DXC e ajudar as principais empresas do mundo a alcançar mais por meio da parceria com a DXC."

