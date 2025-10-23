DXC、ブランド変革の次の段階を率いる最高マーケティング責任者にAnthony Pappas氏を任命

DXC Technology Services, LLC

23 10月, 2025, 13:01 JST

バージニア州アッシュバーン, 2025年10月23日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界有数のテクノロジー・サービス・プロバイダーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、Anthony Pappas氏を最高マーケティング責任者に任命したことを発表しました。同氏は、Raul Fernandez社長兼CEOに直属することになります。

過去6か月間、AnthonyはDXCのブランドを将来に向けて再定義する上できわめて重要な役割を果たし、同社の新しいアイデンティティと市場でのポジショニングの形成に貢献してきました。以前はビジネス・リーダーシップ担当副社長を務めていましたが、現在はDXCのグローバル・マーケティング組織のリーダーに任命され、需要創出とセールス・イネーブルメントとの緊密な連携に重点を置いた、高性能でデータ主導の機能を構築しています。

「Anthony は、DXC が市場でどのように位置づけられるかを変革する上で重要な役割を果たしてきました」と、DXC Technologyの社長兼CEO であるRaul Fernandez氏は述べています。「彼は30年以上にわたるグローバル・マーケティングの経験と、ブランド・ストーリーテリングを測定可能なビジネス成果に結び付ける高業績チームを構築する実績のある能力を持っています。彼のリーダーシップのもと、DXCは市場での存在感を拡大し、AI主導のエンタープライズ・ソリューションのイノベーションを加速するのに格好の位置に立っています。」

DXCに入社する前、Anthony氏はいくつかの取締役を務め、フラクショナル最高マーケティング責任者および最高クリエイティブ責任者として顧客にアドバイスを提供していました。彼は以前、DMIのグローバル・ブランド・マーケティングおよびカスタマー・エクスペリエンス部門プレジデント兼最高クリエイティブ責任者を務め、同部門を同社で最も業績の高い事業部へと変貌させました。Anthony氏はキャリアの初期に、フルサービスのクリエイティブ・エージェンシーであるPappas Groupを設立し、同社をゼロから構築してDMIに売却しました。同氏のリーダーシップのもと、Pappas Groupは AARP、Discovery Channel、Hilton、Toyota、Under Armour、Volkswagenなどの大手ブランドと協力しました。

「DXC にとってこのような変革の時期にCMO の役職に就くことを光栄に思います」と、最高マーケティング責任者のAnthony Pappas氏は述べています。「当社は、顧客に真のビジネス成果をもたらすために、AIの力を中心にブランドを刷新しようとしています。DXCのイノベーション・ストーリーを拡大し、DXCとのパートナーシップを通じて世界のトップ企業がより多くの成果を達成できるよう支援することを楽しみにしています。」

DXC Technology について 

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2801974/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Appoints_Anthony_Pappas_as_Chie.jpg

