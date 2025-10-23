DXC designa a Anthony Pappas como director de Marketing para liderar la siguiente etapa de la transformación de imagen de marca

ASHBURN, Virginia, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), uno de los principales proveedores de servicios tecnológicos a nivel mundial, según Fortune 500, anunció la designación de Anthony Pappas como director de Marketing, quien reportará de forma directa a Raul Fernandez, presidente y director ejecutivo.

DXC Appoints Anthony Pappas as Chief Marketing Officer to Lead Next Phase of Brand Transformation

Durante los últimos seis meses, Anthony ha desempeñado un papel fundamental para redefinir la imagen de marca de DXC para el futuro, y ayudó a diseñar la nueva identidad y posicionamiento en el mercado de la empresa. Anteriormente, Anthony ocupó el cargo de vicepresidente de Liderazgo Empresarial, ahora fue designado para liderar la organización mundial de marketing de DXC, y crear una función de alto rendimiento basada en datos, centrada en generar demanda y en línea con la habilitación de ventas.

"Anthony desempeñó un papel fundamental en la redefinición de la imagen de DXC en el mercado", afirmó Raul Fernandez, presidente y director ejecutivo de DXC Technology. "Anthony aporta más de 30 años de experiencia en marketing a nivel mundial y una capacidad demostrada para armar equipos de alto rendimiento que vinculan la narración de la marca con resultados empresariales cuantificables. Bajo su liderazgo, DXC está bien posicionada para ampliar su presencia en el mercado y acelerar la innovación en soluciones empresariales basadas en la IA".

Antes de unirse a DXC, Anthony se desempeñó en varios cargos en juntas directivas y asesoró a clientes como director de Marketing y director creativo a tiempo parcial. Anteriormente, ocupó el cargo de presidente y director creativo de la división de Marketing Global de Marca y Experiencia del Cliente de DMI, y la convirtió en el centro de beneficios con mejor rendimiento de la empresa. Al principio de su carrera, Anthony fundó Pappas Group, agencia creativa de servicios integrales, que construyó desde cero y vendió con éxito a DMI. Bajo su liderazgo, Pappas Group trabajó con marcas líderes como AARP, Discovery Channel, Hilton, Toyota, Under Armour y Volkswagen.

"Es un honor asumir el cargo de director de Marketing en un momento tan transformador para DXC", declaró Anthony Pappas, director de Marketing. "Estamos redefiniendo nuestra marca en torno a la potencia de la IA para ofrecer resultados empresariales reales a nuestros clientes. Espero poder ampliar la historia de innovación de DXC y ayudar a las empresas líderes mundiales a lograr más mediante la colaboración con DXC".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, que crea soluciones que impulsan el avance de los sectores y las empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar a sus operaciones inteligencia impulsada por IA, y poner la seguridad y la confianza en primer plano. Encuentre más información en dxc.com.

