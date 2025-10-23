DXC ernennt Herrn Anthony Pappas zum Chief Marketing Officer, um die nächste Phase der Markentransformation zu leiten

ASHBURN, Va., 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus der Fortune-500-Liste, gab heute die Ernennung von Anthony Pappas zum Chief Marketing Officer bekannt, der direkt an den Präsidenten und CEO Raul Fernandez berichtet.

In den letzten sechs Monaten hat Anthony eine entscheidende Rolle bei der Neudefinition der Marke DXC für die Zukunft gespielt und dazu beigetragen, die neue Identität und Marktpositionierung des Unternehmens zu gestalten. Zuvor war er als Vice President of Business Leadership tätig und wurde nun zum Leiter der globalen Marketingorganisation von DXC ernannt, wo er eine leistungsstarke, datengesteuerte Funktion aufbauen soll, die sich auf die Nachfragegenerierung und die enge Abstimmung mit dem Sales Enablement konzentriert.

„Anthony hat maßgeblich dazu beigetragen, das Erscheinungsbild von DXC auf dem Markt neu zu gestalten", erklärte Raul Fernandez, Präsident und CEO von DXC Technology. „Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im globalen Marketing mit und verfügt über die nachgewiesene Fähigkeit, leistungsstarke Teams aufzubauen, die das Storytelling einer Marke mit messbaren Geschäftsergebnissen verknüpfen. Unter seiner Führung ist DXC gut positioniert, um seine Marktpräsenz auszubauen und Innovationen im Bereich KI-gesteuerter Unternehmenslösungen voranzutreiben."

Bevor er zu DXC kam, hatte Anthony mehrere Vorstandsfunktionen inne und beriet Kunden als Teilzeit-Chief Marketing Officer und Chief Creative Officer. Zuvor war er als President und Chief Creative Officer des Bereichs Global Brand Marketing and Customer Experience bei DMI tätig und hat diesen Bereich zum leistungsstärksten Profitcenter des Unternehmens ausgebaut. Zu Beginn seiner Karriere gründete Anthony die Pappas Group, eine Full-Service-Kreativagentur, die er von Grund auf aufgebaut und erfolgreich an DMI verkauft hat. Unter seiner Leitung arbeitete die Pappas Group mit führenden Marken wie AARP, Discovery Channel, Hilton, Toyota, Under Armour und Volkswagen zusammen.

„Es ist mir eine Ehre, in einer für DXC so transformativen Zeit die Rolle des CMO zu übernehmen", erklärte Anthony Pappas, Chief Marketing Officer. „Wir definieren unsere Marke neu und konzentrieren uns dabei auf die Leistungsfähigkeit der KI, um unseren Kunden echte Geschäftsergebnisse zu liefern. Ich freue mich darauf, die Innovationsgeschichte von DXC weiter auszubauen und weltweit führenden Unternehmen dabei zu unterstützen, durch die Partnerschaft mit DXC noch mehr zu erreichen."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologie-Dienstleistungen. Wir sind ein zuverlässiger Partner für viele der innovativsten Unternehmen weltweit und entwickeln Lösungen, die Branchen sowie Unternehmen voranbringen. Unsere Experten für Engineering, Beratung und Technologie unterstützen Kunden dabei, ihre Systeme und Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren sowie zu modernisieren, ihre kritischsten Workloads zu verwalten, KI-gestützte Intelligenz in ihre Abläufe zu integrieren und Sicherheit und Vertrauen in den Vordergrund zu stellen. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

