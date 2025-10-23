DXC nomme Anthony Pappas au poste de responsable du marketing pour diriger la prochaine phase de transformation de la marque

ASHBURN, Virginie, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au Fortune 500, annonce aujourd'hui la nomination d'Anthony Pappas au poste de Chief Marketing Officer, sous la responsabilité directe du président et CEO Raul Fernandez.

Au cours des six derniers mois, Anthony a joué un rôle essentiel dans la redéfinition de la marque DXC pour l'avenir, en contribuant à façonner la nouvelle identité de l'entreprise et son positionnement sur le marché. Précédemment vice-président du leadership commercial, il vient d'être nommé à la tête de l'organisation mondiale du marketing de DXC, en créant une fonction hautement performante, axée sur les données et centrée sur la génération de la demande et l'alignement avec Sales Enablement.

« Anthony a contribué à redéfinir la façon dont DXC se présente sur le marché », déclare Raul Fernandez, président et CEO de DXC Technology. « Il apporte plus de 30 ans d'expérience en marketing international et une capacité avérée à mettre en place des équipes performantes qui associent la narration de la marque à des résultats commerciaux mesurables. Sous sa direction, DXC est bien placé pour étendre sa présence sur le marché et accélérer l'innovation dans les solutions d'entreprise axées sur l'IA. »

Avant de rejoindre DXC, Anthony a occupé plusieurs postes au sein de conseils d'administration et a conseillé des clients en tant que directeur du marketing et directeur de la création. Il était auparavant président et responsable de la création de la division Global Brand Marketing and Customer Experience de DMI, qu'il a transformée en centre de profit le plus performant de l'entreprise. Au début de sa carrière, Anthony a fondé le groupe Pappas, une agence de création à service complet, qu'il a créée de toutes pièces et vendue avec succès à DMI. Sous sa direction, le groupe Pappas a travaillé avec des marques de premier plan telles que AARP, Discovery Channel, Hilton, Toyota, Under Armour et Volkswagen.

« Je suis honoré de prendre le rôle de CMO à un moment aussi transformateur pour DXC », déclare Anthony Pappas, Chief Marketing Officer. « Nous redéfinissons notre marque autour de la puissance de l'IA afin d'obtenir de véritables résultats commerciaux pour nos clients. J'ai hâte d'amplifier l'innovation de DXC et d'aider les plus grandes entreprises du monde à mieux réussir grâce à un partenariat avec DXC. »

