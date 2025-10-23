DXC, 혁신의 다음 단계를 이끌 최고 마케팅 책임자로 앤서니 파파스 임명

애쉬번, 버지니아주, 2025년 10월 23일 /PRNewswire/ -- 포춘 500대 기업(Fortune 500)으로 선정된 세계적인 기술 서비스 제공업체인 DXC 테크놀로지(DXC Technology)(NYSE: DXC)가 오늘 앤서니 파파스(Anthony Pappas)를 라울 페르난데스(Raul Fernandez) 사장 겸 CEO에게 직보하는 최고 마케팅 책임자(CMO)로 선임한다고 발표했다.

지난 6개월 동안 앤서니는 DXC가 미래에 나아가야 할 방향에 맞게 브랜드를 재정립하고 새로운 정체성과 시장 입지를 구축하는 데 중추적인 역할을 해 왔다. 경영자 육성 사업부 부사장을 역임했던 그가 이제 DXC의 국제 마케팅 사업부를 이끌게 되었다. 영업 지원 부서와의 긴밀한 협력과 수요 창출을 통해 우수한 성과를 거두는 데이터 중심의 팀을 양성해야 하는 중책을 맡게 된 것이다.

DXC 테크놀로지의 사장 겸 CEO 라울 페르난데스는 "세간에 알려진 DXC의 이미지를 쇄신하는 데 앤서니가 결정적인 역할을 했다"라는 평가에 이어, "30년 이상의 국제 마케팅 경험을 보유한 그는 브랜드 스토리텔링 전략을 통해 가시적인 사업 성과를 창출하는 우수한 팀을 육성하는 데 탁월한 능력이 있음을 이미 검증한 바 있다. 그의 지휘 덕분에 DXC가 시장 입지를 넓히고 AI 중심의 혁신적인 전사적 솔루션을 확보하기가 훨씬 수월해질 것으로 기대한다"라고 전했다.

DXC에 합류하기 전 앤서니는 여러 이사회 중역을 역임했으며, 최고 마케팅 책임자와 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 직위로 고객에게 컨설팅 서비스를 제공하기도 했다. 그는 DMI의 글로벌 브랜드 마케팅 및 고객 서비스 사업부 사장 겸 최고 크리에이티브 책임자로 재직하면서 이 사업부를 수익 창출의 구심점으로 탈바꿈시킨 바 있다. 앤서니는 사회생활 초기에 종합 마케팅 대행사인 파파스 그룹(Pappas Group)을 창립해 맨손으로 직접 키워낸 후 만족할 만한 가격에 DMI에 매각했다. 그가 지휘하던 당시에 파파스 그룹은 AARP, 디스커버리 채널(Discovery Channel), 힐튼(Hilton), 토요타(Toyota), 언더아머(Under Armour), 폭스바겐(Volkswagen) 등 굴지의 브랜드를 고객으로 확보했다.

신입 최고 마케팅 책임자 앤서니 파파스는 "DXC가 전환점을 맞은 시기에 최고 마케팅 책임자를 맡게 되어 영광이다"라는 소감에 이어, "DXC는 고객사가 실질적인 비즈니스 성과를 거둘 수 있도록 AI의 장점을 십분 활용해 브랜드를 재정립하는 데 매진하고 있다. DXC의 혁신 스토리를 더 널리 알리고, 세계 유수 기업들이 DXC와의 제휴를 통해 더 뛰어난 성과를 거둘 수 있기를 기대한다"라고 덧붙였다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 정보 기술 서비스를 제공하는 세계 선두 기업이다. DXC는 세계에서 가장 혁신적인 여러 기업의 신뢰받는 운영 파트너로서, 산업과 기업의 발전에 이상적인 솔루션을 개발하고 있다. DXC의 엔지니어링, 컨설팅 및 기술 전문가의 지원을 받는 고객은 시스템과 프로세스를 간소화, 최적화, 현대화하고, 자사의 가장 중요한 워크로드를 관리하며, AI 환경을 비즈니스에 활용하고, 보안과 신용을 굳건히 지킬 수 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

