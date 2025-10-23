DXC nombra a Anthony Pappas director de Marketing para liderar la siguiente fase de la transformación de la marca

ASHBURN, Va., 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder de servicios de tecnología global de Fortune 500, anunció hoy el nombramiento de Anthony Pappas como director de Marketing, reportando directamente al director general y consejero delegado Raúl Fernández.

Durante los últimos seis meses, Anthony ha desempeñado un papel fundamental en la redefinición de la marca DXC para el futuro, contribuyendo a definir la nueva identidad y el posicionamiento de mercado de la compañía. Anteriormente, fue vicepresidente de Liderazgo Empresarial y ahora ha sido nombrado para dirigir la organización global de marketing de DXC, creando una función de alto rendimiento basada en datos, centrada en la generación de demanda y en estrecha colaboración con Capacitación en Ventas.

"Anthony ha sido fundamental para transformar la presencia de DXC en el mercado", afirmó Raúl Fernández, director general y consejero delegado de DXC Technology. "Aporta más de 30 años de experiencia en marketing global y una capacidad demostrada para formar equipos de alto rendimiento que vinculan la narrativa de marca con resultados comerciales medibles. Bajo su liderazgo, DXC está bien posicionada para expandir su presencia en el mercado y acelerar la innovación en soluciones empresariales basadas en IA".

Antes de unirse a DXC, Anthony ocupó varios puestos en juntas directivas y asesoró a clientes como director de Marketing y director creativo. Anteriormente, fue director general y director creativo de la división Global de Marketing de Marca y Experiencia del Cliente de DMI, transformándola en la fuente de ingresos más rentable de la compañía. Anteriormente, Anthony fundó Pappas Group, una agencia creativa integral, que construyó desde cero y vendió con éxito a DMI. Bajo su liderazgo, Pappas Group colaboró con marcas líderes como AARP, Discovery Channel, Hilton, Toyota, Under Armour y Volkswagen.

"Es un honor para mí asumir el cargo de director de Marketing en un momento tan transformador para DXC", declaró Anthony Pappas, director de Marketing. "Estamos redefiniendo nuestra marca en torno al poder de la IA para ofrecer resultados comerciales reales a nuestros clientes. Espero ampliar la trayectoria de innovación de DXC y ayudar a las empresas líderes del mundo a lograr más a través de nuestra colaboración".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, creando soluciones que impulsan el progreso de industrias y empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar inteligencia artificial en sus operaciones y priorizar la seguridad y la confianza. Obtenga más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801974/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Appoints_Anthony_Pappas_as_Chie.jpg