- DXC nombra a Holly Grant presidenta de LabX, ampliando el papel de la unidad como importante motor de crecimiento en IA

Holly Grant ha sido nombrada presidenta de Innovación y Estrategia de IA y LabX, ampliando su liderazgo en el trabajo de incubación de productos nativos de IA de DXC y en AI Platforms Engine.

La expansión de LabX reúne la experiencia de DXC en plataformas de IA líderes para diseñar, construir e implementar soluciones de IA prácticas a gran escala.

El ecosistema de IA abierta ofrece a los clientes la flexibilidad de seleccionar las tecnologías que mejor se adapten a su negocio, con el respaldo de la experiencia de DXC en el sector y sus capacidades de entrega global.

La expansión de LabX refuerza la estrategia Fast Track de DXC, acelerando las oportunidades de IA de alto crecimiento mientras DXC continúa fortaleciendo y escalando su negocio principal.

ASHBURN, Va., 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha dado a conocer hoy el nombramiento de Holly Grant como presidenta de Innovación y Estrategia de IA y LabX, la incubadora de productos nativos de IA de DXC y motor de crecimiento en este ámbito. Grant seguirá reportando directamente al consejero delegado de DXC, Raul Fernandez.

Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology

El nombramiento de Grant marca una expansión del alcance de LabX y amplía su liderazgo dentro del avance de la estrategia de IA de DXC. Como presidenta, se encargará de llevar a cabo la dirección tanto del trabajo de incubación de productos nativos de IA de LabX como el lado comercial de la estrategia de plataforma de socios de IA de DXC a través de AI Platforms Engine, reuniendo el desarrollo de productos nativos de IA, la experiencia en plataformas y las capacidades de entrega para ayudar a DXC a construir y escalar soluciones de IA prácticas para los clientes junto con sus socios estratégicos. Grant también continuará liderando la estrategia y la innovación para DXC.

"Holly ha sido una fuerza impulsora detrás de nuestra estrategia de IA y ha convertido a LabX en una importante fuente de innovación para DXC y nuestros clientes", destacó Raul Fernandez, presidente y consejero delegado de DXC Technology. "Lo que ha construido nos proporciona una base sólida para lo que viene. A medida que LabX se expanda, Holly aportará mayor enfoque, velocidad y responsabilidad a algunas de nuestras mayores oportunidades de crecimiento en IA. Esto también refuerza el modelo operativo que hemos estado construyendo en DXC: una vía rápida para acelerar las oportunidades de alto crecimiento, junto con una vía principal centrada en fortalecer y escalar nuestro negocio maduro. Tiene la visión y la perspicacia para convertir ideas audaces en acciones con rapidez, y estoy seguro de que convertirá a LabX en un motor de crecimiento aún más poderoso para DXC".

Lanzado en abril, LabX se creó para convertir la innovación en IA en soluciones prácticas que puedan probarse dentro de DXC y con los clientes antes de escalarse más ampliamente. Ese trabajo va a seguir al mismo tiempo que LabX se expanda para incluir AI Platforms Engine, reuniendo las ofertas de DXC en Amazon Quick, Anthropic's Claude y Microsoft Copilot. Con las capacidades líderes de IA de algunos de los socios estratégicos de DXC, LabX permitirá a DXC diseñar, construir e implementar nuevas soluciones de IA, proporcionando las tecnologías adecuadas a los clientes en función de sus necesidades específicas, incluso a través de una fuerza laboral dedicada de decenas de miles de ingenieros avanzados o FDE que se integrarán directamente en los entornos de los clientes para acelerar la transformación de la IA agente.

"Nuestros clientes ya no se preguntan si la IA importa. Se preguntan quién puede convertirla en resultados comerciales significativos", afirmó Holly Grant, presidenta de Innovación y Estrategia de IA y LabX, DXC Technology. "Ese es el negocio que estamos construyendo, y es la esencia de la razón de ser de DXC: ayudar a las empresas a diseñar, ejecutar y escalar los sistemas que son fundamentales para su funcionamiento y crecimiento. Al combinar nuestro profundo conocimiento de la industria con la experiencia en las principales plataformas de IA, LabX ayudará a los clientes a superar el purgatorio de los proyectos piloto y a implementar la IA a gran escala en sus sistemas centrales".

La ampliación del alcance de LabX fortalecerá la capacidad de DXC para desarrollar soluciones nativas de IA y ayudar a los clientes a explorar, integrar y desarrollar tecnologías de IA líderes. LabX operará a través de un ecosistema de IA abierto, lo que refleja la visión de DXC de que las necesidades de los clientes no se resolverán con un solo modelo, proveedor o interfaz. Este enfoque proporciona a los clientes la flexibilidad de seleccionar las tecnologías que mejor se adapten a su negocio, al tiempo que aprovecha la experiencia de DXC en la industria, su experiencia en tecnologías de misión crítica y sus capacidades de entrega global para implementarlas a gran escala. También fortalece la capacidad de DXC para apoyar a los clientes de dos maneras: proporcionando servicios nativos de IA y ayudándolos a explorar y desarrollar las plataformas y tecnologías de IA que mejor se adapten a sus necesidades.

Desde que se unió a DXC, Grant ha contribuido a definir la estrategia de IA de la compañía y a consolidar LabX como una plataforma de incubación de productos basada en IA, acelerando el desarrollo de soluciones de IA empresariales y fortaleciendo las alianzas estratégicas que impulsan la innovación y el crecimiento empresarial. También ha liderado la estrategia empresarial y las operaciones estratégicas, contribuyendo al avance de la transformación y la agenda de IA de DXC en toda la organización. Antes de incorporarse a DXC, Grant ocupó puestos de alta dirección en estrategia, operaciones e innovación, incluyendo el de directora de Operaciones en Long-Term Stock Exchange (LTSE), donde ayudó a escalar la organización durante un período de crecimiento, consolidando así una trayectoria profesional liderando iniciativas estratégicas y la excelencia operativa en empresas tecnológicas de alto crecimiento.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial y a gran velocidad. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Para obtener más información, visite dxc.com.