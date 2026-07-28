DXC nomme Holly Grant au poste de Présidente de LabX, renforçant ainsi le rôle de cette unité en tant que moteur de croissance majeur dans le domaine de l'IA

Holly Grant a été nommée Présidente des divisions Innovation et stratégie IA et de LabX, élargissant ainsi son leadership aux activités d'incubation de produits natifs de l'intelligence artificielle de DXC et AI Platforms Engine.

LabX, dans sa version élargie, rassemble l'expertise de DXC sur les principales plateformes d'IA, afin de concevoir, développer et déployer des solutions d'IA concrètes à grande échelle

L'écosystème Open AI offre aux clients la flexibilité nécessaire pour choisir les technologies les mieux adaptées à leur activité, en s'appuyant sur l'expertise sectorielle et les capacités de déploiement mondiales de DXC.

Le développement de LabX vient renforcer la stratégie Fast Track de DXC, en accélérant les opportunités à forte croissance dans le domaine de l'IA, DXC continuant par ailleurs de consolider et de développer ses activités principales.

ASHBURN, Virginie, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence en matière de technologie et d'innovation pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Holly Grant au poste de Présidente de la division Innovation et stratégie IA et de LabX, l'incubateur de produits natifs de l'intelligence artificielle de DXC et moteur de sa croissance dans ce domaine. Holly Grant relèvera toujours de Raul Fernandez, PDG de DXC.

Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology

La nomination de Mme Grant marque un élargissement du champ d'action de LabX et renforce son rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie de DXC en matière d'intelligence artificielle. En tant que présidente, elle dirigera à la fois les projets d'incubation de produits natifs de l'intelligence artificielle de LabX et le volet commercial de la stratégie de DXC relative à sa plateforme de partenariat en IA, par le biais d'AI Platforms Engine. Cette structure regroupe ainsi le développement de produits natifs de l'intelligence artificielle, l'expertise en matière de plateformes et les capacités de mise en œuvre, afin d'aider DXC à créer et à déployer à grande échelle des solutions d'IA concrètes pour ses clients, en collaboration avec ses partenaires stratégiques. Holly Grant conserve également la direction de la stratégie et de l'innovation pour DXC.

« Holly a été l'instigatrice de notre stratégie en matière d'IA et a fait de LabX une source d'innovation majeure pour DXC et nos clients », a déclaré Raul Fernandez, Président-Directeur Général de DXC Technology. « Ce qu'elle a mis en place nous offre une base solide pour l'avenir. » Au fur et à mesure du développement de LabX, Holly apportera davantage de précision, de réactivité et de responsabilité à certaines de nos plus grandes opportunités de croissance dans le domaine de l'IA. Cela renforce également le modèle opérationnel que nous avons mis en place au sein de DXC : une voie rapide visant à accélérer les opportunités à forte croissance, parallèlement à une voie principale axée sur le renforcement et le développement de nos activités bien établies. « Elle a la vision et la perspicacité nécessaires pour concrétiser rapidement des idées audacieuses, et je suis convaincu qu'elle fera de LabX un moteur de croissance encore plus puissant pour DXC. »

Lancé en avril, LabX a été créé pour transformer les innovations en matière d'IA en solutions concrètes pouvant être testées au sein de DXC et auprès des clients avant d'être déployées à plus grande échelle. Au fur et à mesure du développement de LabX, ces travaux permettront d'intégrer AI Platforms Engine, qui regroupe les offres de DXC concernant Amazon Quick, Anthropic's Claude et Microsoft Copilot. Grâce aux capacités de pointe en matière d'IA de certains partenaires stratégiques de DXC, LabX permettra de concevoir, développer et déployer de nouvelles solutions d'IA, en proposant à ses clients les technologies les mieux adaptées à leurs besoins spécifiques, notamment grâce à une équipe dédiée composée de dizaines de milliers d'ingénieurs déployés sur site qui seront intégrés directement dans les environnements des clients, afin d'accélérer la transformation vers une IA agentique.

« Nos clients ne se demandent plus si l'IA est importante. Ils se demandent qui est capable de l'utiliser pour obtenir des résultats commerciaux concrets », a déclaré Holly Grant, Présidente Innovation et stratégie IA et LabX chez DXC Technology. « C'est l'activité que nous développons, et c'est l'essence même de DXC : aider les entreprises à concevoir, exploiter et faire évoluer les systèmes qui sont essentiels à leur fonctionnement et à leur croissance. En associant notre connaissance approfondie du secteur à notre expertise des principales plateformes d'IA, LabX aidera ses clients à sortir de l'impasse des projets pilotes et à déployer l'IA à grande échelle au sein de leurs systèmes centraux. »

L'élargissement du champ des activités de LabX renforcera la capacité de DXC à développer des solutions natives de l'intelligence artificielle et aidera ses clients à s'orienter, à intégrer et à tirer parti des technologies d'IA de pointe. LabX évoluera au sein d'un écosystème d'IA ouvert, ce qui reflète la vision de DXC selon laquelle un modèle, un fournisseur ou une interface ne peut à lui seul répondre aux besoins des clients. Cette approche offre aux clients la flexibilité nécessaire pour choisir les technologies les mieux adaptées à leur activité, tout en tirant parti de l'expertise sectorielle de DXC, de son expérience en matière de technologies vitales et de ses capacités de déploiement au niveau mondial pour les mettre en œuvre à grande échelle. Cela renforce également la capacité de DXC à accompagner ses clients de deux manières : en leur proposant des services natifs de l'IA et en les aidant à s'y retrouver et à tirer parti des plateformes et technologies d'IA les mieux adaptées à leurs besoins.

Depuis qu'elle a rejoint DXC, Holly Grant a contribué à définir la stratégie de l'entreprise en matière d'IA et à faire de LabX une structure d'incubation de produits natifs de l'IA, accélérant ainsi le développement de solutions d'IA pour les entreprises et renforçant les partenariats stratégiques qui stimulent l'innovation et la croissance commerciale. Elle a également dirigé la stratégie d'entreprise et les opérations stratégiques, favorisant la transformation de DXC et l'intégration de l'IA à l'échelle du groupe. Avant de rejoindre DXC, Holly Grant a occupé des postes de direction exécutive couvrant la stratégie, les opérations et l'innovation, notamment en tant que directrice de l'exploitation chez Long-Term Stock Exchange (LTSE). Elle y a accompagné le développement de l'organisation durant une phase de croissance, s'appuyant sur une carrière consacrée à la conduite d'initiatives stratégiques et à l'excellence opérationnelle au sein d'entreprises technologiques à forte croissance.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque d'évolution exponentielle et rapide. Forte de solides compétences dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques à chaque secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.