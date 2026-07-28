DXC 委任 Holly Grant 出任 LabX 總裁，擴展該部門作為主要 AI 增長引擎角色

Holly Grant 獲委任為 AI 創新與策略及 LabX 總裁，擴展其於 DXC 的 AI 原生產品孵化工作及 AI 平台引擎方面之領導範疇

擴展後的 LabX 匯聚 DXC 於各大頂尖 AI 平台的專長，旨在設計、構建及大規模部署實用的人工智能解決方案

開放的 AI 生態系統賦予客戶極大靈活性，讓他們在 DXC 的行業專長及全球交付能力支援下，挑選最切合其業務需要的技術

LabX 的擴展進一步鞏固了 DXC 的 Fast Track（快車道）策略，加速把握高增長的 AI 機遇，同時 DXC 將繼續鞏固及擴展其核心業務

維珍尼亞州阿什本2026年7月28日 /美通社/ -- 領先的企業技術與創新合作夥伴 DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今日宣佈，Holly Grant 已獲委任為 AI 創新與策略及 LabX 總裁，而 LabX 正是 DXC 的 AI 原生產品孵化器及推動 AI 原生增長的引擎。Grant 將繼續直接向 DXC 行政總裁 Raul Fernandez 匯報。

Grant 的此次任命標誌著 LabX 職權範圍的擴大，並進一步拓闊了她在推動 DXC AI 策略方面的領導角色。出任總裁一職後，她將領導 LabX 的 AI 原生產品孵化工作，並透過 AI 平台引擎帶領 DXC AI 合作夥伴平台策略的商業發展；藉著結合 AI 原生產品開發、平台專長及交付能力，協助 DXC 與其策略合作夥伴攜手為客戶構建及大規模推展實用的 AI 解決方案。Grant 同時將繼續領導 DXC 的策略與創新工作。

Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology

DXC Technology 總裁兼行政總裁 Raul Fernandez 表示：「Holly 一直是推動我們 AI 策略的核心動力，並成功將 LabX 打造成 DXC 與客戶的重要創新泉源。她所建立的成果為我們接下來的發展奠定了堅實基礎。隨著 LabX 不斷擴展，Holly 將為我們數個最大的 AI 增長機遇帶來更高度的專注、更快的執行速度以及更明確的問責制。這同時鞏固了我們於 DXC 內部一直構建的營運模式：設立一條以加速高增長機遇為目標的快車道，以及一條專注於鞏固及擴展成熟業務的核心軌道。她擁有將大膽構思迅速化為行動的遠見與敏銳觸覺，我深信她定能將 LabX 發展成 DXC 更強大的增長引擎。」

LabX 於今年四月推出，旨在將 AI 創新轉化為實用的解決方案，以便在更廣泛地大規模應用之前，能先於 DXC 內部及與客戶共同進行測試。隨著 LabX 擴展並納入 AI 平台引擎，該項工作將持續推進，並匯聚 DXC 在 Amazon Quick、Anthropic 的 Claude 以及 Microsoft Copilot 等平台上的產品與服務。憑藉 DXC 部分策略合作夥伴頂尖的 AI 能力，LabX 將使 DXC 能夠設計、構建並部署全新的 AI 解決方案，因應客戶的具體需求為他們帶來最適切的技術，當中包括透過數以萬計的前線部署工程師組成的專責團隊，直接派駐至客戶環境中，從而加速代理式 AI 的轉型。

DXC Technology AI 創新與策略及 LabX 總裁 Holly Grant 表示：「我們的客戶不再質疑 AI 的重要性。他們現在關心的是誰能將其轉化為具實際意義的業務成果。這正是我們致力發展的業務，亦突顯了 DXC 存在的核心意義：協助企業設計、營運及擴展對其運作與增長至關重要的系統。透過將我們深厚的行業知識與各大頂尖 AI 平台的專長互相結合，LabX 將協助客戶走出試驗困境，並於其核心系統中大規模部署 AI。」

LabX 擴大後的職權範圍將進一步加強 DXC 開發 AI 原生解決方案之能力，並協助客戶探索、整合以及在領先的 AI 技術上進行開發。LabX 將透過開放的 AI 生態系統運作，這反映了 DXC 的觀點，即單一模型、供應商或介面將無法解決客戶的需求。此方針賦予客戶靈活性，讓他們能夠挑選最切合其業務的技術，同時亦能藉助 DXC 的行業專長、關鍵任務技術經驗及全球交付能力，將該等技術作大規模部署。這亦透過兩種方式加強了 DXC 支援客戶的能力：一是提供 AI 原生服務；二是協助他們探索並在最切合其需求的 AI 平台與技術上進行開發。

自加入 DXC 以來，Grant 一直協助塑造 DXC 的 AI 策略，並將 LabX 確立為一項 AI 原生產品孵化能力，從而加速企業 AI 解決方案的開發，同時鞏固推動創新及業務增長的策略夥伴關係。她亦領導了企業策略與戰略營運，協助在整個業務範疇推動 DXC 的轉型與 AI 發展議程。在加入 DXC 之前，Grant 曾擔任涵蓋策略、營運與創新領域的高層領導職務，當中包括出任長期證券交易所（LTSE）的營運總監，並在該機構增長期協助擴展規模；這進一步建基於其過去在高增長科技公司中領導策略性項目及實現卓越營運的職涯經驗。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化與業界特定軟件解決方案的深厚專業知識，而現代化、保護和營運全球部分最複雜的科技資產。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

SOURCE DXC Technology Company