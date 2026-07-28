DXC、Holly GrantをLabX社長に任命、AI分野の主要な成長エンジンとして同部門の役割を拡充

Holly GrantがLabX社長兼AIイノベーション・戦略担当に就任し、DXCのAIネイティブ製品インキュベーション業務とAI Platforms Engineの両分野に統括範囲を広げる

拡大後のLabXは、主要AIプラットフォームに関するDXCの専門知識を結集し、実用的なAIソリューションを大規模に設計・構築・導入

オープンなAIエコシステムにより、顧客はDXCの業界知識とグローバルなデリバリー能力を活用しながら、自社の事業に最適な技術を柔軟に選択可能

LabXの拡大はDXCのFast Track戦略を強化し、同社が中核事業の強化・規模拡大を続ける一方で、AI分野の高成長機会への取り組みを加速

バージニア州アッシュバーン, 2026年7月28日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE：DXC）は、エンタープライズ向けテクノロジーとイノベーションの主要パートナーであり、DXCのAIネイティブ製品インキュベーターで、AIネイティブ分野の成長を支える原動力でもあるLabXの社長兼AIイノベーション・戦略担当にHolly Grantを任命したと発表しました。Grantは、引き続きDXC最高経営責任者（CEO）のRaul Fernandezに直属します。

Grantの就任により、LabXの所掌範囲が拡大するとともに、DXCのAI戦略推進におけるGrantの統括範囲も広がります。社長として、Grantは、LabXのAIネイティブ製品インキュベーション業務に加え、AI Platforms Engineを通じてDXCのAIパートナープラットフォーム戦略の事業面も主導します。AIネイティブ製品開発、プラットフォームに関する専門知識、デリバリー能力を結集することで、DXCが戦略的パートナーとともに顧客向けの実用的なAIソリューションを構築し、大規模に展開できるようにします。Grantは、DXCの戦略とイノベーションも引き続き主導します。

Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology

DXC Technology社長兼最高経営責任者（CEO）のRaul Fernandezは、次のように述べています。「Hollyは当社のAI戦略を推進する原動力となり、LabXをDXCと当社の顧客にとって重要なイノベーションの源泉へと育ててきました。Hollyが築いてきたものは、次の段階に向けた強固な基盤となっています。LabXの拡大に伴い、Hollyは、AI分野における当社の特に大きな成長機会に、これまで以上に重点を置き、迅速かつ責任を持って取り組みます。これは、DXC全体で構築してきた事業運営モデルをさらに強化するものでもあります。このモデルでは、高い成長が見込まれる事業機会への取り組みを加速するFast Trackと、成熟事業の強化・規模拡大に重点を置くCore Trackを並行して進めます。Hollyには、大胆なアイデアを迅速に実行へ移すビジョンと手腕があり、LabXをDXCにとってさらに強力な成長エンジンへと発展させると確信しています。」

4月に立ち上げられたLabXは、AIイノベーションを、DXC社内および顧客とともに検証した上で、さらに広範に展開できる実用的なソリューションへと転換するために設立されました。この取り組みは今後も継続され、LabXはAI Platforms Engineを組み入れて拡大するとともに、Amazon Quick、AnthropicのClaude、Microsoft Copilotに関するDXCのサービス群を結集します。DXCの戦略的パートナーの一部が有する先進的なAI機能を活用することで、LabXは、DXCが新たなAIソリューションを設計・構築・導入し、顧客固有のニーズに応じた適切な技術を提供できるようにします。その手段の一つとして、顧客環境に直接配置され、エージェンティックAIによるトランスフォーメーションを加速する数万人規模のフォワードデプロイドエンジニア（FDE）からなる専任チームを活用します。

「当社の顧客は、もはやAIが重要かどうかを問うてはいません。AIを意義ある事業成果へと結び付けられるのは誰かを問うています」と、DXC TechnologyのLabX社長兼AIイノベーション・戦略担当であるHolly Grantは述べています。「当社が築いているのは、まさにそうした事業であり、DXCの存在意義の核心でもあります。その存在意義とは、企業が事業の運営と成長に不可欠なシステムを設計・運用・拡張できるよう支援することです。当社の深い業界知識と主要AIプラットフォームに関する専門知識を組み合わせることで、LabXは、顧客が実証実験止まりの状態を脱し、基幹システム全体にAIを大規模に導入できるよう支援します。」

LabXの所掌範囲の拡大により、DXCのAIネイティブソリューション開発能力が強化されるとともに、顧客が主要なAI技術を見極め、統合し、それらを基盤に新たなソリューションを構築できるよう支援します。LabXは、オープンなAIエコシステムを基盤として運営されます。これは、顧客のニーズは単一のモデル、ベンダー、インターフェースでは満たせないというDXCの見解を反映しています。このアプローチにより、顧客は自社の事業に最適な技術を柔軟に選択できると同時に、DXCの業界知識、ミッションクリティカルなテクノロジーに関する経験、グローバルなデリバリー能力を活用して、それらを大規模に導入できます。また、このアプローチにより、DXCの顧客支援能力は次の2つの面でも強化されます。具体的には、AIネイティブサービスを提供するとともに、顧客が自社のニーズに最適なAIプラットフォームや技術を見極め、それらを基盤としてソリューションを構築できるよう支援します。

DXC入社以来、GrantはDXCのAI戦略の策定に貢献し、LabXをAIネイティブ製品インキュベーション機能として確立することで、企業向けAIソリューションの開発を加速するとともに、イノベーションと事業成長を促進する戦略的パートナーシップを強化してきました。Grantはまた、全社戦略と戦略的な業務運営を主導し、DXC全体の変革とAI施策の推進に貢献してきました。DXC入社以前、Grantは、戦略、業務、イノベーションにまたがる経営幹部職を歴任しました。これにはLong-Term Stock Exchange（LTSE）の最高執行責任者（COO）も含まれ、同職では、高成長テクノロジー企業で戦略的取り組みと業務運営の高度化を主導してきた経験を生かし、成長期にあった同組織の規模拡大に貢献しました。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は世界をリードするテクノロジー企業であり、グローバル企業や公共機関のイノベーションパートナーとして、ソフトウェア、サービス、ソリューションを提供しています。急速に変化する時代に、AIの活用を促進し、お客様の迅速なビジネス成果の創出に貢献します。マネージドインフラストラクチャサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を活かし、DXCは世界で最も複雑なテクノロジー資産の近代化、セキュリティ強化、統合運用を実現します。詳細はdxc.comをご覧ください。

SOURCE DXC Technology Company