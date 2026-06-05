دي إكس سي تكنولوجي تُبسّط وتعزّز المنظومة التقنية لشركة If في دول الشمال الأوروبي عبر DXC OASIS

ستوكهولم, 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- دي إكس سي تكنولوجي (NYSE: DXC)، الشريك الرائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، أعلنت اليوم أن If Skadeförsäkring AB، أكبر شركة تأمين على الممتلكات والحوادث في دول الشمال الأوروبي، أبرمت شراكة مع دي إكس سي تكنولوجي للاستفادة من DXC OASIS بهدف تبسيط منظومتها التقنية وتحديثها وتوحيدها، عقب استحواذها على Topdanmark، وهي شركة تأمين دنماركية رائدة.

DXC to Simplify and Strengthen If’s Technology Estate Across the Nordics with DXC OASIS

ومع قيام شركات التأمين بدمج الشركات المستحوذ عليها والتوسع عبر الأسواق، تصبح البيئات التقنية أكثر تشتتًا وتعقيدًا، مما يخلق أنظمة متداخلة وانعزالًا تشغيليًا، ويزيد من تعقيد البنية التحتية، ويجعل تحقيق المرونة والكفاءة واتساق العمليات على نطاق واسع أكثر صعوبة. وقد تكون النتيجة ارتفاعًا في التكاليف، وتباطؤًا في الدمج، وتراجعًا في الرؤية عبر الأنظمة الحيوية، بما يؤثر في كل من المرونة التشغيلية وتجربة العملاء. ويتطلب سد هذه الفجوة شريكًا تقنيًا قادرًا على تشغيل الأنظمة الحيوية للمهام على نطاق واسع، مع توحيد المنظومة التقنية التي تستند إليها العمليات اليومية وتبسيطها.

بناء قاعدة تقنية أكثر توحيدًا ومرونة

ولتنفيذ خطتها للتحديث، اختارت If شركة دي إكس سي تكنولوجي لتشغيل منظومتها التقنية الداعمة للمهام الحيوية، على أن توفر DXC OASIS طبقة تنسيق ذكية عبر عملياتها متعددة الدول في فنلندا والسويد والدنمارك ودول البلطيق. وبموجب الاتفاقية متعددة السنوات، ستتولى دي إكس سي تكنولوجي تحديث وتشغيل آلاف من موارد الحوسبة الخاصة بالشركة عبر بيئات الحاسوب المركزي ومركز البيانات والسحابة الهجينة القائمة على Microsoft Azure، بما يشكل العمود الفقري التقني لعمليات التأمين اليومية لدى If، مع تعزيز الحوكمة والأمن والرؤية.

قالتHanna Elomaa ، رئيسة عمليات تقنية المعلومات في :If Skadeförsäkring AB"كجزء من استراتيجيتنا، نبني قاعدة تقنية أقوى وأكثر أمنًا وقابلية للتوسع عبر دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق. تتيح لنا شراكتنا مع دي إكس سي تكنولوجي تبسيط بنيتنا التحتية وتحديثها، وتوحيد بيئة تقنية المعلومات لدينا، والاستفادة من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الجودة والكفاءة. معًا، نبني منصة أكثر مرونة وجاهزة للمستقبل، ستمكّننا من مواصلة تقديم خدمات مستقرة وآمنة وتجارب متميزة تدعم أعمالنا وتخدم عملاءنا".

كما ستدعم الاتفاقية دمج شركة Topdanmark ضمن If، من خلال تبسيط العمليات التقنية وتوحيدها عبر الكيان الموحّد، مما يقلل التعقيد التشغيلي ويحسن المرونة والكفاءة والأداء عبر بيئة البنية التحتية لديها. كما ستعمل دي إكس سي تكنولوجي على توحيد بيئات الحاسوب المركزي والسحابة الخاصة المتفرقة ضمن مراكز بياناتها القائمة في الدنمارك، وإرساء تنسيق السحابة الهجينة مع Microsoft Azure.

دمج DXC OASIS

سيوفر DXC OASIS لشركة If طبقة تنسيق موحدة صُممت لتحسين الرؤية والتنسيق والحوكمة عبر منظومتها التقنية. ومن خلال جمع عمليات البنية التحتية عبر مزودين متعددين وبيئات متعددة، سيساعد DXC OASIS على تبسيط العمليات وأتمتة سير العمل وتحسين الموثوقية على مستوى المؤسسة. وستدعم قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي في المنصة نموذج تشغيل جديدًا لعمليات تقنية المعلومات لدى If، قائمًا على المراقبة الاستباقية والتحسين التشغيلي، بما يساعد على تقليل الجهد اليدوي لفرق تقنية المعلومات، مع تحسين الأداء والمرونة عبر الأنظمة الحيوية، فضلًا عن تحسين تجربة العملاء بشكل عام.

قال Peter Skarendal، العضو المنتدب لدى :DXC Sweden "تعمل If على توحيد العمليات عبر أسواق وبيئات متعددة، وهذا يتطلب قاعدة تقنية مرنة وموحدة ومصممة للتوسع. مع DXC OASIS، نساعد If على تبسيط بيئات الحاسوب المركزي ومركز البيانات والسحابة الخاصة بها وتنسيقها عبر مزودين متعددين ضمن منظومة تشغيلية متكاملة واحدة، بما يعزز الرؤية ويقلل التعقيد التشغيلي ويدعم الأداء على مستوى المؤسسة. وهذا يرسي قاعدة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، بما يتيح لفريق If التركيز على تقديم تجارب سلسة للعملاء، فيما تدعم دي إكس سي تكنولوجي عملية الدمج في الخلفية."

نبذة عن دي إكس سي تكنولوجي

دي إكس سي تكنولوجي (NYSE: DXC) هي شريك رائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام، وتساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات،والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى دي إكس سي تكنولوجي تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة dxc.com.

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