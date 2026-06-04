DXC simplificará y fortalecerá la infraestructura tecnológica de If en los países nórdicos con DXC OASIS

ESTOCOLMO, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy que If Skadeförsäkring AB, la mayor aseguradora de bienes y accidentes de los países nórdicos, se ha asociado con DXC para aprovechar DXC OASIS y simplificar, modernizar y unificar su infraestructura tecnológica tras la adquisición de Topdanmark, una importante aseguradora danesa.

DXC to Simplify and Strengthen If’s Technology Estate Across the Nordics with DXC OASIS

A medida que las aseguradoras integran adquisiciones y se expanden a través de los mercados, los entornos tecnológicos se vuelven más fragmentados y complejos, creando sistemas superpuestos, silos operativos y una creciente complejidad de la infraestructura que dificultan la resiliencia, la eficiencia y la consistencia operativa a gran escala. Esto puede traducirse en mayores costos, una integración más lenta y una menor visibilidad de los sistemas críticos, lo que repercute tanto en la agilidad operativa como en la experiencia del cliente. Para superar esta brecha, se requiere un socio tecnológico capaz de operar sistemas de misión crítica a gran escala, al tiempo que consolida y simplifica la infraestructura tecnológica que sustenta las operaciones diarias.

Construyendo una base tecnológica más unificada y resiliente

Para lograr su objetivo de modernización, If eligió a DXC para gestionar su infraestructura tecnológica crítica. DXC OASIS proporciona una capa de orquestación inteligente para sus operaciones en Finlandia, Suecia, Dinamarca y los países bálticos. Este acuerdo plurianual permite a DXC modernizar y gestionar miles de recursos informáticos de la compañía en entornos de mainframe, centros de datos y nube híbrida de Microsoft Azure, conformando así la columna vertebral tecnológica de las operaciones diarias de seguros de If, a la vez que mejora la gobernanza, la seguridad y la visibilidad.

"Como parte de nuestra estrategia, estamos construyendo una base tecnológica más sólida, segura y escalable en los países nórdicos y bálticos. Nuestra alianza con DXC Technology nos permite simplificar y modernizar nuestra infraestructura, consolidar nuestro entorno de TI y aprovechar la automatización y la IA para mejorar la calidad y la eficiencia. Juntos, estamos construyendo una plataforma más resiliente y preparada para el futuro que nos permitirá seguir ofreciendo servicios estables y seguros, así como excelentes experiencias a nuestra empresa y a nuestros clientes", afirmó Hanna Elomaa, directora de Operaciones de TI de If Skadeförsäkring AB.

El acuerdo también respaldará la integración de Topdanmark por parte de If, simplificando y unificando las operaciones tecnológicas en toda la organización combinada, reduciendo la complejidad operativa y mejorando la resiliencia, la eficiencia y el rendimiento de su infraestructura. DXC consolidará además entornos dispares de mainframe y nube privada en sus centros de datos en Dinamarca y establecerá la orquestación de nube híbrida con Microsoft Azure.

Integrar DXC OASIS

DXC OASIS proporcionará a If una capa de orquestación unificada diseñada para mejorar la visibilidad, la coordinación y la gobernanza de su infraestructura tecnológica. Al integrar las operaciones de infraestructura de múltiples proveedores y entornos, DXC OASIS ayudará a optimizar las operaciones, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la fiabilidad en toda la organización. Las capacidades de IA de la plataforma respaldarán un nuevo modelo operativo para las operaciones de TI de If, con monitorización proactiva y optimización operativa, lo que ayudará a reducir el trabajo manual de los equipos de TI, al tiempo que mejora el rendimiento y la resiliencia de los sistemas críticos, así como la experiencia general del cliente.

"If está unificando sus operaciones en múltiples mercados y entornos, lo que requiere una base tecnológica sólida, unificada y escalable", afirmó Peter Skarendal, director general de DXC Suecia. "Con DXC OASIS, ayudamos a If a simplificar y orquestar sus entornos de mainframe, centro de datos y nube de diversos proveedores como una única operación integrada, mejorando la visibilidad, reduciendo la complejidad operativa y optimizando el rendimiento en toda la organización. Esto crea una base más ágil y sólida que permite al equipo de If centrarse en ofrecer experiencias fluidas a los clientes, mientras que DXC impulsa la integración en segundo plano".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales con velocidad. Con una profunda experiencia en servicios de infraestructura gestionados, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas de la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los complejos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

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