DXC vereinfacht und stärkt das Technologieportfolio von If in den nordischen Ländern mit DXC OASIS

STOCKHOLM, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute bekannt, dass If Skadeförsäkring AB, der größte Sach- und Unfallversicherer in den nordischen Ländern, mit DXC eine Partnerschaft eingegangen ist, um DXC OASIS zu nutzen und nach der Übernahme von Topdanmark, einem führenden dänischen Versicherer, seinen Technologiebestand zu vereinfachen, zu modernisieren und zu vereinheitlichen.

DXC to Simplify and Strengthen If’s Technology Estate Across the Nordics with DXC OASIS

In dem Maße, in dem Versicherer Akquisitionen integrieren und über Märkte hinweg skalieren, werden die Technologieumgebungen fragmentierter und komplexer, was zu sich überschneidenden Systemen, betrieblichen Silos und zunehmender Komplexität der Infrastruktur führt, was es schwieriger macht, Ausfallsicherheit, Effizienz und konsistente Abläufe in großem Maßstab zu gewährleisten. Das Ergebnis können höhere Kosten, eine langsamere Integration und eine geringere Transparenz über kritische Systeme hinweg sein, was sowohl die betriebliche Flexibilität als auch die Kundenzufriedenheit beeinträchtigt. Um diese Lücke zu schließen, bedarf es eines Technologiepartners, der in der Lage ist, unternehmenskritische Systeme in großem Umfang zu betreiben und gleichzeitig den Technologiebestand zu konsolidieren und zu vereinfachen, der die Grundlage für den täglichen Betrieb bildet.

Aufbau einer einheitlichen und stabilen Technologiebasis

Um seine Modernisierungsagenda zu verwirklichen, entschied sich If für DXC, um seine geschäftskritischen Technologien zu betreiben. DXC OASIS bildet dabei eine intelligente Orchestrierungsebene für die länderübergreifenden Niederlassungen in Finnland, Schweden, Dänemark und den baltischen Staaten. Die mehrjährige Vereinbarung versetzt DXC in die Lage, Tausende von Rechenressourcen des Unternehmens in Mainframe-, Rechenzentrums- und Microsoft Azure-Hybrid-Cloud-Umgebungen zu modernisieren und zu betreiben und damit das technologische Rückgrat des täglichen Versicherungsbetriebs von If zu bilden und gleichzeitig Governance, Sicherheit und Transparenz zu verbessern.

„Im Rahmen unserer Strategie bauen wir in den nordischen und baltischen Ländern eine stärkere, sicherere und skalierbare Technologiebasis auf. Unsere Partnerschaft mit DXC Technology ermöglicht es uns, unsere Infrastruktur zu vereinfachen und zu modernisieren, unsere IT-Landschaft zu konsolidieren und Automatisierung und KI zu nutzen, um Qualität und Effizienz zu steigern. Gemeinsam bauen wir eine widerstandsfähigere, zukunftssichere Plattform auf, die es uns ermöglicht, unserem Unternehmen und unseren Kunden weiterhin stabile und sichere Dienste und großartige Erfahrungen zu bieten", sagt Hanna Elomaa, Head of IT Operations, If Skadeförsäkring AB

Die Vereinbarung wird auch die Integration von Topdanmark durch die Vereinfachung und Vereinheitlichung der technologischen Abläufe in der kombinierten Organisation unterstützen, die betriebliche Komplexität reduzieren und die Ausfallsicherheit, Effizienz und Leistung der gesamten Infrastrukturumgebung verbessern. DXC wird außerdem die verschiedenen Mainframe- und Private-Cloud-Umgebungen in seinen dänischen Rechenzentren konsolidieren und eine Hybrid-Cloud-Orchestrierung mit Microsoft Azure einrichten.

Einbindung von DXC OASIS

DXC OASIS wird If eine einheitliche Orchestrierungsschicht zur Verfügung stellen, die die Sichtbarkeit, Koordination und Governance des gesamten Technologieportfolios verbessert. Indem DXC OASIS den Infrastrukturbetrieb über mehrere Anbieter und Umgebungen hinweg zusammenführt, trägt es zur Rationalisierung des Betriebs, zur Automatisierung von Workflows und zur Verbesserung der Zuverlässigkeit im gesamten Unternehmen bei. Die agentenbasierten KI-Funktionen der Plattform werden ein neues Betriebsmodell für den IT-Betrieb von If mit proaktiver Überwachung und Betriebsoptimierung unterstützen und dazu beitragen, den manuellen Aufwand für IT-Teams zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung und Ausfallsicherheit kritischer Systeme sowie die gesamte Kundenerfahrung zu verbessern.

„If führt Operationen über mehrere Märkte und Umgebungen hinweg zusammen, und das erfordert eine robuste, einheitliche und skalierbare Technologiegrundlage", so Peter Skarendal, Managing Director bei DXC Sweden. „Mit DXC OASIS unterstützen wir If dabei, seine Mainframe-, Rechenzentrums- und Cloud-Umgebungen über mehrere Anbieter hinweg als einen integrierten Betrieb zu vereinfachen und zu orchestrieren, um die Transparenz zu verbessern, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und die Leistung im gesamten Unternehmen zu steigern. Dies schafft eine flexiblere und belastbarere Grundlage, die es dem Team von If ermöglicht, sich auf die Bereitstellung nahtloser Kundenerlebnisse zu konzentrieren, während DXC die Integration im Hintergrund unterstützt."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels schneller Ergebnisse zu erzielen. Mit fundierter Fachkenntnis in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

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