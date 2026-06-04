DXC förenklar och stärker If's teknikmiljö i Norden med DXC OASIS

STOCKHOLM, 4 juni, 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), en ledande partner inom företagsteknologi och innovation, meddelade idag att If Skadeförsäkring AB, Nordens största sakförsäkringsbolag, har inlett ett partnerskap med DXC för att utnyttja DXC OASIS och förenkla, modernisera och samla sin teknikmiljö efter förvärvet av Topdanmark, ett ledande danskt försäkringsbolag.

DXC to Simplify and Strengthen If’s Technology Estate Across the Nordics with DXC OASIS

När försäkringsbolag integrerar förvärv och växer över flera marknader blir teknikmiljöerna mer fragmenterade och komplexa, vilket skapar överlappande system, operativa silos och ökad infrastrukturkomplexitet som gör det svårare att leverera motståndskraft, effektivitet och konsekvent drift i stor skala. Resultatet kan bli högre kostnader, långsammare integration och sämre överblick över kritiska system, vilket påverkar både den operativa rörligheten och kundupplevelsen. Att överbrygga det gapet kräver en teknikpartner som kan driva verksamhetskritiska system i stor skala samtidigt som man konsoliderar och förenklar den teknikmiljö som ligger till grund för den dagliga verksamheten.

En mer enhetlig och motståndskraftig teknikgrund

För att förverkliga sin moderniseringsagenda valde If DXC för att driva sin verksamhetskritiska teknikmiljö, där DXC OASIS tillhandahåller ett intelligent orkestreringslager över verksamheten i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Det fleråriga avtalet innebär att DXC moderniserar och driver tusentals av bolagets beräkningsresurser i miljöer som omfattar mainframe, datacenter och Microsoft Azure hybridmoln, vilket bildar den tekniska ryggraden i If's dagliga försäkringsverksamhet samtidigt som styrning, säkerhet och överblick stärks.

"Som en del av vår strategi bygger vi en starkare, säkrare och mer skalbar teknikgrund i Norden och Baltikum. Vårt partnerskap med DXC Technology gör att vi kan förenkla och modernisera vår infrastruktur, konsolidera vårt IT-landskap och utnyttja automatisering och AI för att höja kvalitet och effektivitet. Tillsammans bygger vi en mer motståndskraftig och framtidssäker plattform som gör att vi kan fortsätta leverera stabila och säkra tjänster och goda upplevelser till vår verksamhet och våra kunder," säger Hanna Elomaa, Head of IT Operations, If Skadeförsäkring AB.

Avtalet stödjer även If's integration av Topdanmark genom att förenkla och samordna teknikdriften i den sammanslagna organisationen, vilket minskar den operativa komplexiteten och förbättrar motståndskraft, effektivitet och prestanda i hela infrastrukturmiljön. DXC kommer också att konsolidera spridda mainframe- och privatmolnsmiljöer till sina datacenter i Danmark och etablera hybridmolnsorkestrering med Microsoft Azure.

Integrering av DXC OASIS

DXC OASIS ger If ett enhetligt orkestreringslager som är utformat för att förbättra överblick, samordning och styrning i hela teknikmiljön. Genom att föra samman infrastrukturdrift över flera leverantörer och miljöer hjälper DXC OASIS till att effektivisera driften, automatisera arbetsflöden och förbättra tillförlitligheten i hela organisationen. Plattformens agentiska AI-funktioner stödjer en ny driftmodell för If's IT-verksamhet med proaktiv övervakning och driftoptimering, vilket bidrar till att minska det manuella arbetet för IT-teamen samtidigt som prestanda och motståndskraft i kritiska system förbättras, liksom den övergripande kundupplevelsen.

"If samlar sin verksamhet över flera marknader och miljöer, och det kräver en teknikgrund som är motståndskraftig, enhetlig och byggd för skala," säger Peter Skarendal, VD DXC Technology Sverige. "Med DXC OASIS hjälper vi If att förenkla och orkestrera sina mainframe-, datacenter- och molnmiljöer över flera leverantörer som en integrerad helhet, vilket förbättrar överblicken, minskar den operativa komplexiteten och stärker prestandan i hela organisationen. Det skapar en mer agil och motståndskraftig grund som gör att If's team kan fortsätta fokusera på att leverera sömlösa upplevelser för kunderna, samtidigt som DXC driver integrationen bakom kulisserna."

Om DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) är en ledande partner inom företagsteknologi och innovation som levererar mjukvara, tjänster och lösningar till globala företag och offentliga organisationer — och hjälper dem att utnyttja AI för att skapa resultat med hög hastighet i en tid av exponentiell förändring. Med djup expertis inom Managed Infrastructure Services, Application Modernization och branschspecifika mjukvarulösningar moderniserar, säkrar och driver DXC några av världens mest komplexa teknikmiljöer. Läs mer på dxc.com.

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