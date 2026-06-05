DXC 憑藉 DXC OASIS 協助 If 簡化和加強其北歐地區技術架構

打造更統一且更具韌性的技術基礎

為實現其現代化發展策略，If 選擇 DXC 負責營運其關鍵任務技術架構，並透過 DXC OASIS 為其涵蓋芬蘭、瑞典、丹麥及波羅的海地區的跨國業務提供智能協調層。 根據這項多年期協議，DXC 將負責現代化升級及營運該公司數以千計的運算資源，涵蓋大型主機、數據中心及 Microsoft Azure 混合雲環境，作為 If 日常保險業務運作的技術支柱，同時提升管治、安全性及可視性。

Skadeförsäkring AB 資訊科技營運總監 Hanna Elomaa 表示：「作為公司策略的一部分，我們正於北歐及波羅的海地區建立更強大、更安全及更具擴展能力的技術基礎。 我們與 DXC Technology 的合作，讓我們能夠簡化及現代化基礎設施、整合資訊科技 (IT) 環境，並運用自動化及人工智能 (AI) 提升服務質素與營運效率。 透過雙方合作，我們正建立更具韌性及面向未來的平台，從而持續為業務及客戶提供穩定安全的服務及卓越體驗。」

該協議亦將透過簡化及統一合併後機構的技術營運，降低營運複雜性，並提升其基礎設施環境的韌性、效率及表現，支援 If 整合 Topdanmark 的工作。 DXC 亦將把分散的大型主機及私有雲端環境整合至其位於丹麥的數據中心，並與 Microsoft Azure 建立混合雲端協調機制。

整合 DXC OASIS

DXC OASIS 將為 If 提供統一的協調層，旨在提升其技術架構的可視性、協調能力及管治水平。 透過整合多個供應商及不同環境的基礎設施營運，DXC OASIS 將有助精簡營運流程、自動化工作流程，並提升整個機構的可靠性。 該平台的 Agentic AI 功能將支援 If 的資訊科技營運團隊採用全新的營運模式，透過主動監察及營運優化，協助減少資訊科技團隊的人手工作量，同時提升關鍵系統的效能與韌性，並改善整體客戶體驗。

DXC Sweden 董事總經理 Peter Skarendal 表示：「If 正在整合多個市場及不同環境的業務營運，因此需要具備韌性且能夠支援大規模發展的統一技術基礎。 透過 DXC OASIS，我們正協助 If 將來自不同供應商的大型主機、數據中心及雲端環境整合並協調為單一的營運體系，從而提升可視性、降低營運複雜性，並加強整個機構的整體表現。 這將建立更靈活且更具韌性的技術基礎，讓 If 團隊能專注於為客戶提供無縫體驗，而 DXC 則在幕後支援整合工作的推進。」

關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基礎設施服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 dxc.com。

SOURCE DXC Technology Company