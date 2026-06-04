DXC simplifie et renforce le parc technologique d'If dans les pays nordiques avec DXC OASIS

STOCKHOLM, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires en matière de technologie d'entreprise et d'innovation, a annoncé aujourd'hui que If Skadeförsäkring AB, le plus grand assureur de dommages des pays nordiques, s'est associé à DXC pour utiliser DXC OASIS et simplifier, moderniser et unifier son parc technologique à la suite de l'acquisition de Topdanmark, un assureur danois de premier plan.

DXC to Simplify and Strengthen If’s Technology Estate Across the Nordics with DXC OASIS

Au fur et à mesure que les assureurs intègrent des acquisitions et se développent dans les marchés, les environnements technologiques deviennent plus fragmentés et plus complexes, créant des systèmes qui se chevauchent, des silos opérationnels et une complexité croissante de l'infrastructure qui rendent plus difficiles la résilience, l'efficacité et la cohérence des opérations à grande échelle. Cette situation engendre des coûts plus élevés, une intégration plus lente et une visibilité réduite sur les systèmes critiques, ce qui a un impact sur l'agilité opérationnelle et l'expérience des clients. Pour résoudre ce problème, il faut un partenaire technologique capable d'exploiter des systèmes critiques à grande échelle tout en consolidant et en simplifiant l'ensemble des technologies qui sous-tendent les opérations quotidiennes.

Construire une fondation technologique plus unifiée et résiliente

Afin de réaliser son programme de modernisation, If a choisi DXC pour gérer son parc technologique critique et DXC OASIS fournit une couche d'orchestration intelligente à travers ses opérations multi-pays en Finlande, en Suède, au Danemark et dans les pays baltes. L'accord pluriannuel permet à DXC de moderniser et d'exploiter des milliers de ressources informatiques de la société à travers des environnements mainframe, de centre de données et de nuage hybride Microsoft Azure, formant l'épine dorsale technologique des opérations d'assurance quotidiennes d'If tout en améliorant la gouvernance, la sécurité et la visibilité.

« Dans le cadre de notre stratégie, nous mettons en place une base technologique plus solide, plus sûre et plus évolutive dans les pays nordiques et baltes. Notre partenariat avec DXC Technology nous permet de simplifier et de moderniser notre infrastructure, de consolider notre paysage informatique et de mettre à contribution l'automatisation et l'IA pour améliorer la qualité et l'efficacité. Ensemble, nous construisons une plateforme plus résiliente et pérenne qui nous permettra de continuer à fournir des services stables et sécurisés et des expériences exceptionnelles à notre entreprise et à nos clients », déclare Hanna Elomaa, responsable des opérations informatiques, If Skadeförsäkring AB.

L'accord concerne également l'intégration de Topdanmark dans If en simplifiant et en unifiant les opérations technologiques dans l'organisation combinée, en réduisant la complexité opérationnelle et en améliorant la résilience, l'efficacité et la performance de son infrastructure. DXC consolidera aussi des environnements mainframe et cloud privés disparates dans ses centres de données basés au Danemark et mettra en place une orchestration cloud hybride avec Microsoft Azure.

Intégration de DXC OASIS

DXC OASIS fournira à If une couche d'orchestration unifiée pour améliorer la visibilité, la coordination et la gouvernance dans l'ensemble de son parc technologique. En regroupant les opérations d'infrastructure de plusieurs fournisseurs et environnements, DXC OASIS permet de rationaliser les opérations, d'automatiser les flux de travail et d'améliorer la fiabilité dans l'ensemble de l'organisation. Les capacités d'IA agentique de la plateforme soutiendront un nouveau modèle opérationnel pour les opérations informatiques d'If avec une surveillance proactive et une optimisation opérationnelle, contribuant à réduire les efforts manuels des équipes informatiques tout en améliorant la performance et la résilience des systèmes critiques, ainsi que l'expérience globale des clients.

« If regroupe les opérations de plusieurs marchés et environnements, ce qui nécessite une base technologique résiliente, unifiée et de grande échelle », a déclaré Peter Skarendal, directeur général de DXC Suède. « Avec DXC OASIS, nous aidons If à simplifier et à orchestrer ses environnements de mainframe, de centres de données et nuagiques à travers plusieurs fournisseurs en une seule opération intégrée, améliorant ainsi la visibilité, réduisant la complexité opérationnelle et renforçant la performance à travers l'organisation. Nous créons ainsi une base plus agile et résiliente qui permet à l'équipe d'If de rester concentrée sur la fourniture d'expériences transparentes pour les clients, tandis que DXC aide à effectuer l'intégration en coulisses. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

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