ESTOCOLMO, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder en tecnología e innovación empresarial, anunció que If Skadeförsäkring AB, la aseguradora de daños y accidentes más grande de los países nórdicos, formó alianza con DXC para potenciar DXC OASIS y para simplificar, modernizar y unificar su infraestructura tecnológica tras adquirir Topdanmark, una aseguradora de Dinamarca líder en el sector.

DXC simplificará y reforzará el parque tecnológico de If en los países nórdicos con DXC OASIS (CNW Group/DXC Technology Company)

A medida que las aseguradoras integran sus adquisiciones y amplían sus operaciones para diferentes mercados, los entornos tecnológicos se vuelven más fragmentados y complejos, lo que da lugar a sistemas que se superponen, a silos organizacionales y a una infraestructura más compleja, lo que dificulta garantizar la resiliencia, eficiencia y coherencia en las operaciones a gran escala. Estas situaciones pueden aumentar los costos, causar una integración más lenta y dar menor visibilidad en los sistemas críticos, lo que afecta tanto la agilidad operativa como la experiencia del cliente. Para superar estas dificultades se necesita un socio tecnológico capaz de gestionar sistemas críticos a gran escala, a la vez que consolida y simplifica el entorno tecnológico que sustenta las operaciones diarias.

Creación de una base tecnológica más unificada y resistente

Para llevar a cabo su programa de modernización, If eligió a DXC para gestionar su infraestructura tecnológica de misión crítica, ya que DXC OASIS ofrece una capa de coordinación inteligente de procesos en todas sus operaciones en varios países, como Finlandia, Suecia, Dinamarca y los países bálticos. El acuerdo plurianual pone a DXC en la posición de poder modernizar y gestionar miles de recursos informáticos de la empresa en entornos de sistema central, centros de datos y la nube híbrida de Microsoft Azure, lo que constituye el pilar tecnológico de operaciones diarias de If en el ámbito de los seguros, a la vez que mejora la gobernanza, la seguridad y la visibilidad.

"Como parte de nuestra estrategia, estamos creando una base tecnológica más sólida, segura y escalable en los países nórdicos y bálticos. Nuestra colaboración con DXC Technology nos permite simplificar y modernizar nuestra infraestructura, consolidar nuestro entorno informático y aprovechar la automatización y la IA para mejorar la calidad y la eficiencia. Juntos, estamos construyendo una plataforma más resiliente y preparada para el futuro que nos permitirá seguir ofreciendo servicios estables y seguros, así como una experiencia excelente, tanto a nuestra empresa como a nuestros clientes", afirmó Hanna Elomaa, jefa de Operaciones Informáticas de If Skadeförsäkring AB

Además, el acuerdo contribuirá a la integración de If con Topdanmark, al simplificar y unificar las operaciones tecnológicas en toda la organización fusionada, lo que reducirá la complejidad operativa y mejorará la resiliencia, eficiencia y rendimiento en todo su entorno de infraestructura. Asimismo, DXC consolidará los distintos entornos de sistema central y nube privada en sus centros de datos con sede en Dinamarca y establecerá una organización de nube híbrida con Microsoft Azure.

Integración de DXC OASIS

DXC OASIS brindará a If una capa de organización unificada diseñada para mejorar la visibilidad, coordinación y gobernanza en todo su entorno tecnológico. Al integrar operaciones de infraestructura de múltiples proveedores y entornos, DXC OASIS ayudará a optimizar operaciones, automatizar flujos de trabajo y mejorar la confiabilidad en toda la organización. Las capacidades de IA agéntica de la plataforma respaldarán un nuevo modelo operativo para las operaciones informáticas de If mediante supervisión proactiva y optimización operativa, lo que contribuirá a reducir la carga de trabajo manual de los equipos de informática, a la vez que mejorará el rendimiento y la resiliencia de los sistemas críticos, así como la experiencia general del cliente.

"If está unificando las operaciones en diferentes mercados y entornos, lo que requiere una base tecnológica resiliente, unificada y diseñada para escalar", declaró Peter Skarendal, director general de DXC Suecia. "Con DXC OASIS, ayudamos a If a simplificar y organizar sus entornos de sistema central, centro de datos y nube, que abarcan múltiples proveedores, como si se tratara de una única operación integrada, lo que mejora la visibilidad, reduce la complejidad operativa y refuerza el rendimiento en toda la organización. Estas medidas generan una base más ágil y resiliente que permite al equipo de If centrarse en ofrecer experiencias fluidas a los clientes mientras DXC contribuye a impulsar la integración de la programación no visible".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994511/DXC_Technology_Company_DXC_to_Simplify_and_Strengthen_If_s_Techn.jpg

FUENTE DXC Technology Company