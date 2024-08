EcoFlow anuncia o programa "Energia para Resgates" para apoiar operações de resgate e a preparação para desastres

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A EcoFlow, empresa líder em soluções de energia sustentável, lançou o programa "Energia EcoFlow para Resgates". Esse programa é parte da iniciativa de responsabilidade social corporativa da empresa "Energia EcoFlow para Todos", e tem como objetivo fornecer apoio energético confiável, flexível, e limpo para áreas afetadas por desastres e organizações de resgates no mundo todo. Além disso, ele auxilia na preparação para desastres e em treinamentos de resgate para proteger mais vidas.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o número de desastres climáticos extremos aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos. Diante da crescente frequência de desastres, fornecer energia para operações de resgate, regularizações em áreas afetadas, preparação para desastres e treinamento de pessoal de resgate é crucial para garantir a segurança de mais vidas.

Bruce Wang, CEO e fundador da EcoFlow, disse: "A preparação para desastres é a principal razão pela qual muitos usuários escolhem a EcoFlow, o que nos faz entender profundamente que a confiabilidade é essencial em momentos críticos. Através de uma estreita colaboração com organizações de resgate, governos, hospitais e abrigos globais, fornecemos continuamente suporte energético confiável em emergências para auxiliar nos esforços de resgate e alívio em desastres. Além disso, nós apoiamos ativamente a preparação para desastres e o treinamento de resgate para ajudar mais pessoas a entender como criar preparações de emergência confiáveis no dia a dia, a fim de protegerem a si mesmas e a suas famílias."

Fornecimento de Energia Confiável para Resgates de Emergência

Durante o terremoto na Península de Noto (Japão) em 2024, a EcoFlow doou 76 estações de energia portáteis, 17 painéis solares, bancos de energia e caixas de preparação para desastres a organizações sem fins lucrativos e empresas nas cidades de Nanao, Komatsu e Kanazawa, na Prefeitura de Ishikawa. Esses suprimentos foram usados em abrigos locais, fornecendo energia elétrica para 40.000 pessoas afetadas.

Durante as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul (Brasil), o Hospital Estrela recebeu pacientes em estado grave de várias cidades vizinhas, mas as quedas de energia frequentes representavam riscos à segurança de muitos pacientes. A EcoFlow doou um lote de estações de energia portáteis ao hospital para garantir o funcionamento estável dos equipamentos médicos e do armazenamento de medicamentos, protegendo a vida dos pacientes.

Foco na Preparação Diária Para Desastres e Treinamento de Resgate

A preparação diária para desastres também é uma parte essencial do programa Energia EcoFlow para Resgates. O programa instalou estações de energia portáteis e painéis solares da EcoFlow em torres de evacuação para tsunamis na cidade de Isumi, no Japão. Quando desastres causam interrupções no fornecimento de energia, essas estações de energia fornecem eletricidade de emergência para os evacuados. O programa também doou estações de energia portáteis para 10 equipes de resgate da Blue Sky Rescue Team e da Dawn Rescue Alliance (China), para ajudar a resolver problemas de energia durante as operações de resgate.

Além disso, o programa Energia para Resgates firmou uma parceria com a St. John Ambulance Cymru no País de Gales para uma colaboração de 12 meses, realizando 67 sessões de demonstração e treinamento em conscientização em escolas e grupos comunitários por todo o norte, sul e oeste do País de Gales. Este projeto deve oferecer treinamento profissional de resgate para 1.000 pessoas, contribuindo para a segurança comunitária e o desenvolvimento de profissionais de resgate.

Se sua organização ou comunidade gostaria de colaborar com o programa Energia EcoFlow para Resgates, entre em contato conosco através desta página: https://www.ecoflow.com/powerforall

Sobre o Energia EcoFlow para Resgates

"Energia EcoFlow para Resgates" é um programa da iniciativa de responsabilidade social corporativa do Energia EcoFlow para Todos, da EcoFlow, dedicado a fornecer energia para operações de resgate. Seu lema é "Sempre confiável. Em qualquer lugar. A qualquer hora." Durante emergências como os incêndios florestais no Havaí (EAU) em 2023, o terremoto no Marrocos em 2023, o terremoto na Península de Noto (Japão) em 2024 e as enchentes do Rio Grande do Sul (Brasil) em 2024, este programa forneceu apoio energético confiável, flexível e limpo para agências de resgate, hospitais afetados e abrigos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484473/image_5016319_20788822.jpg

FONTE EcoFlow Technology Inc.