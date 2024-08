EcoFlow przedstawia program „Power For Rescues", aby wspierać akcje ratownicze i gotowość do reakcji na wypadek klęsk

SEATTLE, 19 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow, czołowy dostawca przenośnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych, zainaugurował dzisiaj program „EcoFlow Power For Rescues". Program jest częścią inicjatywy spółki w zakresie odpowiedzialności społecznej „EcoFlow Power For All", a jego celem jest zapewnienie wsparcia w zakresie niezawodnej, elastycznej i ekologicznej energii na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi i dla organizacji ratowniczych na całym świecie. Dodatkowo wspiera on gotowość do reakcji na wypadek klęsk i szkolenia z ratownictwa, pomagając chronić jak najwięcej istnień.

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), w ciągu ostatniego półwiecza liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych wzrosła pięciokrotnie. W obliczu coraz częstszych klęsk żywiołowych, dostarczenie energii dla operacji ratowniczych, w siedliskach na obszarach klęsk, w celu zapewnienia gotowości do reakcji na wypadek klęski oraz do szkoleń personelu ratowniczego jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa większej liczbie osób.

Bruce Wang, dyrektor generalny i założyciel EcoFlow, powiedział: „Gotowość do reakcji na klęski żywiołowe stanowi główny powód, dla którego wielu użytkowników wybiera właśnie EcoFlow, co daje nam dobre pojęcie o tym, że niezawodność jest powszechną potrzebą w krytycznych chwilach. Dzięki bliskiej współpracy z globalnymi organizacjami ratowniczymi, rządami, szpitalami i schronami, niezmiennie zapewniamy niezależne wsparcie energetyczne w sytuacjach nagłych, aby wspomóc działania w zakresie ratownictwa i pomocy ofiarom katastrof. Aktywnie wspieramy również szkolenia w zakresie gotowości do reakcji na klęski żywiołowe i ratownictwa, aby więcej osób wiedziało, jak dobrze przygotować się na nagłe zdarzenia w codziennym życiu, by chronić siebie i swoje rodziny".

Zapewnianie niezawodnej energii dla ratownictwa

W trakcie kryzysu związanego z trzęsieniem ziemi na półwyspie Noto w Japonii w 2024 r. EcoFlow przekazał 76 przenośnych stacji zasilania, 17 paneli słonecznych, powerbanki i zestawy do reakcji na katastrofy dla organizacji non-profit i przedsiębiorstw z miast Nanao, Komatsu i Kanazawa w prefekturze Ishikawa. Przekazane zasoby zostały wykorzystane w lokalnych schronach, zapewniając energię dla ponad 40 tys. osób dotkniętych katastrofą.

W trakcie powodzi w Rio Grande do Sul w Brazylii w 2024 r., lokalny Szpital Estrela przyjmował pacjentów w stanie krytycznym z kilku pobliskich miast, ale częste przerwy w dostawie prądu niosły ryzyko dla wielu pacjentów. EcoFlow przekazał szpitalowi partię przenośnych stacji zasilania, aby zapewnić stabilne działanie urządzeń medycznych i magazynowych, co przyczyniło się do ochrony życia pacjentów.

Koncentracja na codziennej gotowości do reakcji na klęski i szkoleniach z ratownictwa

Codzienna gotowość do reakcji na klęski żywiołowe również stanowi kluczowy element programu EcoFlow Power For Rescues. W ramach programu zainstalowano przenośne stacje zasilania EcoFlow i panele słoneczne w wieżach do ewakuacji przed tsunami w mieście Isumi w Japonii. Kiedy klęski żywiołowe powodują przerwy w dostawie prądu, te stacje zasilania zapewniają awaryjne źródło energii dla osób uciekających przed żywiołem. Przenośne stacje zasilania trafiły też do 10 zespołów ratowniczych w ramach chińskiego Blue Sky Rescue Team i Dawn Rescue Alliance, aby mogły one rozwiązywać problemy z dostępem do energii w trakcie operacji ratunkowych.

Dodatkowo, w ramach programu Power for Rescues nawiązano roczną współpracę z St John Ambulance Cymru w Walii, obejmującą 67 demonstracji i sesji szkoleniowych w szkołach i społecznościach w północnej, południowej i zachodniej Walii. Oczekuje się, że projekt zapewni profesjonalne szkolenia z ratownictwa dla 1000 osób, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa społeczności i zwiększenia liczebności profesjonalnego personelu ratowniczego.

Jeśli twoja organizacja lub społeczność chciałaby nawiązać współpracę z programem EcoFlow Power For Rescues, skontaktuj się z nami poprzez stronę: https://www.ecoflow.com/powerforall

Program EcoFlow Power For Rescue

„EcoFlow Power For Rescues" (Energia dla ratownictwa EcoFlow) to program, który powstał w ramach inicjatywy odpowiedzialności społecznej EcoFlow, EcoFlow Power for All (Energia dla wszystkich), którego celem jest zapewnianie energii dla akcji ratunkowych. Motto programu to „Zawsze niezawodny. Wszędzie. W każdej chwili". W trakcie takich katastrof, jak pożary lasów na Hawajach w 2023 r., trzęsienie ziemi w Maroku w 2023 r., trzęsienie ziemi na półwyspie Noto w Japonii w 2024 r. i powodzie Rio Grande do Sul w Brazylii w 2024 r., program zapewnił niezawodne, elastyczne i bezpieczne dla środowiska wsparcie energetyczne dla agencji ratowniczych, szpitali i schronów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2484473/image_5016319_20788822.jpg